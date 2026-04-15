Las señales de un peronismo activo: un acto en Parque Norte y el rol de Quintela en la interna atomizada

Axel Kicillof y Ricardo Quintela posan junto a un numeroso grupo de intendentes y funcionarios en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM)

El peronismo encontró en la actividad política constante una forma de mantener viva su voz. El reclamo de fondos al gobierno de Milei en primer plano y la necesidad de una articulación electoral nueva como telón de fondo. Cada uno por su lado. Cada sector eligiendo el momento y el contexto.

Ayer un grupo grandes de intendentes de todo el país se manifestaron en la puerta del ministerio de Economía de la Nación y le reclamaron al Luis “Toto” Caputo por la caída de la coparticipación, que tiene un impacto directo, por goteo, en los municipios. Además le plantearon la necesidad de que el Gobierno intervenga en el precio del combustible, que tuvo un 23% de aumento desde que arrancó la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Del reclamo y de una reunión posterior en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que está jugando un papel de articulador de identidades políticas dentro del peronismo. Está con todos, juega con todos, habla con todos.

“Su voluntad es ser un gran articulador para el tiempo que viene en el PJ. Va a estar metido en la agenda nacional”, aseguraron a Infobae desde el entorno del “Gitano”, que viajó con Axel Kicillof a Tierra del Fuego, se reunió en Buenos Aires con Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, y recibió en La Rioja a Eduardo “Wado” de Pedro. Un equilibrista en el medio de un peronismo atomizado.

Algunos de los legisladores que integran el peronismo federal, que se presentará el 1 de mayo

Quintela ha tomado un protagonismo mayor que el de sus pares respecto a la construcción de una alternativa electoral. Gildo Insfrán (Formosa) y Sergio Ziliotto (La Pampa) son de los que esperan que haya una tregua final, sostenida en el tiempo, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, para empezar a meterse más en el armado nacional.

El riojano tiene otras formas y otros tiempos. Ha decidido dejar de lado los resquemores con el kirchnerismo, espacio al que se enfrentó cuando le disputó la presidencia del PJ Nacional a Cristina Kirchner. De todas formas, el mandatario norteño marcó en más de una oportunidad que apoya la candidatura de Kicillof, al que ve como el único nombre firme para competir con la bandera del peronismo.

Las distintas vertientes del peronismo está activas. Cada una hace su camino. Una de las tribus que ajusta los detalles para la presentación en sociedad es la del peronismo federal, que empujan los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, y donde se concentra un grupo de dirigentes del interior del país.

El viernes 1 de mayo, en Parque Norte, ese esquema realizará un acto en el que va a exponer sus lineamientos sobre un eventual plan de gobierno y va a poner sobre la mesa la voluntad de ser un actor en el camino hacia las PASO, la interna partidaria o, eventualmente, el acuerdo de cúpula. Habrá paneles con distintos ejes temáticos.

Miguel Pichetto y Guillermo Moreno empujan la discusión sobre el plan económico que debe tener el peronismo en el caso de llegar al Gobierno

En principio, el encuentro iba a ser a mediados de abril y Entre Ríos, pero, finalmente, decidieron postergarlo para el primer día de mayo, feriado, en la Ciudad de Buenos Aires, punto de encuentro más accesible para todos los legisladores que van a viajar desde distintas partes del país.

En paralelo a ese esquema, pero con una conexión entre algunos de sus dirigentes, Guillermo Moreno y Miguel Pichetto reflexionaron sobre el plan económico del Gobierno y el camino que debe seguir el peronismo. El ex senador nacional consideró que la oposición tiene que tener un “mensaje claro y simple”, y volvió a sostener la idea de que dentro del gran espectro justicialista la dirigencia debe “perdonarse” para poder edificar un proyecto juntos.

Pichetto nombró a Sergio Massa, que reapareció el fin de semana junto a un grupo de intendentes bonaerense, como uno de los principales canales de diálogo entre las distintas partes para lograr la unificación y aseguró que hay que tener en cuenta a Cristina Kirchner porque “es una figura central que, aún desde San José 1111, tiene 30 puntos de intención de votos”.

Lo cierto es que el peronismo se mueve en forma permanente y por distintos sectores. En esa actividad reactiva las conversaciones cruzadas y da lugar a definiciones que van moldeando la estructura preliminar del armado política. Habla de unidad peronista parece ser una utopía. Pero la realidad es que todos los sectores que trabajan por separado tienen un objetivo común para el 2027 y es unificarse en una propuesta electoral competitiva y enfrentar a Javier Milei.