Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles: la despedirán en Lomas de Zamora

Narela Barreto fue hallada sin vida a cinco cuadras de su departamento en Los Ángeles

El cuerpo de Narela Barreto, la joven argentina encontrada muerta en Los Ángeles , fue repatriado a Argentina y este viernes su familia finalmente le dará el último adiós. Sus restos serán velados hasta las 13 horas en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, y luego enterrados en el cementerio de Lomas de Zamora, según comunicó su familia.

“No estoy preparado para despedirte, no puedo, me niego a que esta sea la última vez. No puedo más Mi, porque a vos? me duele el alma. Trato de ser fuerte por mamá, papá, mami, papi, abu, todos, pero no puedo. Perdí a mi mejor amiga, a la única persona que me entendía más allá de todo, que siempre con sus charlas me calmaba, me motivaba a ser mejor hombre”, escribió su hermano Santiago Barreto en Instagram horas antes del inicio del velorio.

El triste y sentido mensaje continúa: “Gran parte del que soy hoy por hoy es por vos, ayudame a soportar tanto dolor, el corazón siento que se me va a salir, lloro en la soledad, si cada lágrima refleja el amor hacia otra persona, entonces mi llanto va a ser eterno. Te voy a amar para siempre”.

El mensaje del hermano de Narela a horas del velatorio

La repatriación del cuerpo de Narela había sido una preocupación para la familia tras enterarse de la noticia de su fallecimiento. Su padre viajó a Los Ángeles para ocuparse de los trámites que debía hacer y para intentar comunicarse con los investigadores para saber qué pasó con su hija.

El traslado del cuerpo a Argentina era muy caro, por lo que los familiares pidieron donaciones. La colecta fue un éxito y recibieron más de 30 millones de pesos. La repatriación salió 9 mil dólares.

Con respecto a los trámites, el padre de Narela había dicho que todo era muy costoso, por lo que tuvo que hacerse cargo él mismo de la situación. “Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó”, dijo tras resolver esa cuestión.

La información con los detalles del último adiós a Narela

La autopsia arrojó dos datos claves: “El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso”, contó su prima Kiara a Infobae. “Ahora estamos esperando el examen toxicológico", agregó con la esperanza de que ese análisis esclarezca lo que ocurrió en las horas previas a su fallecimiento.

En este sentido, la joven subrayó que la comunicación entre la policía de Los Ángeles, los investigadores y su padrino, que es el padre de Narela, es nula aunque él insista.

La muerte de Narela

La joven tenía 27 años

Narela Barreto estuvo una semana desaparecida en Los Ángeles. La noticia de su hallazgo sin vida se conoció a fines de enero. El primero en saberlo fue su padre, a quien se lo informaron cuando aterrizaba en la ciudad de California para colaborar con la búsqueda de su hija.

“Me bajo del avión, me subo a un auto y me llevan a la comisaría y me dicen que mi hija está muerta. Fue así. No me dieron tiempo a nada”, recordó el hombre sobre ese día.

A Narela la encontraron en la calle, a unas cinco cuadras de su departamento. Estaba tirada y, según las primeras informaciones, tenía un par de días fallecida. Los investigadores dijeron que probablemente murió el mismo día en que desapareció.

Un afiche de búsqueda

“Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, dijo el hermano de la víctima pocas horas después del hallazgo, sin precisar más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

A una semana del hecho, aún hay total hermetismo sobre la causa y se desconocen las líneas de investigación y los sospechosos que analiza la Justicia local.