Investigan si un policía de Santa Fe mató a su pareja con su arma reglamentaria

Las inmediaciones en donde se registró el hecho (Crédito: Captura de Maps)

En la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe, la muerte de Erika Antonela Cuellar, de 24 años, sacudió el barrio Las Mercedes. El martes, la joven fue hallada sin vida dentro del baño de su hogar tras recibir un disparo en la cabeza de un arma reglamentaria. La investigación, liderada por la fiscal de causas de violencia de género Luciana Escobar Cello, busca determinar si se trató de un femicidio o si la víctima se quitó la vida.

El episodio se conoció luego de que E. L., suboficial de 27 años de la Policía de Acción Táctica, realizara una llamada al 911. En ese contacto, el agente mencionó que había “tocado” el arma y, después, la guardó en un ropero. Los peritos constataron que la pistola reglamentaria de calibre 9 milímetros se hallaba encasquillada.

De acuerdo con información del medio local Rosario 3, en la escena, los investigadores encontraron un proyectil de ese mismo calibre, disparado desde el arma del uniformado.

La fiscal Escobar Cello ordenó la detención preventiva de E. L. y dispuso la realización de dermotest tanto sobre él como sobre la víctima, con el objetivo de determinar la presencia de residuos del disparo. También solicitó el secuestro de ambos teléfonos celulares, buscando profundizar las circunstancias previas al hecho.

Otro elemento central para la pesquisa es la declaración de un tercer empleado policial. Este habría recibido mensajes de Erika Antonela Cuellar poco antes de su muerte, lo que podría aportar información relevante para la causa. La Fiscalía puso el foco en el contenido del teléfono de ese agente, considerando que el intercambio previo puede ser clave para reconstruir lo ocurrido.

En el domicilio donde se produjo el hecho también se encontraban los dos hijos de la pareja, un niño de cuatro años y una niña de dos. Ambos quedaron bajo el cuidado de un familiar cercano, con la intervención del área de Niñez.

Imputaron por abuso al ex policía investigado por el crimen de Micaela Basto

Horacio Grasso quedó imputado en un caso de abuso sexual

El ex policía Horacio Antonio Grasso, actualmente investigado por el hallazgo de un cadáver oculto en un ropero de su departamento en Córdoba a mediados del año pasado, recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

El ataque hacia la mujer ocurrió en el mismo lugar donde un grupo de albañiles encontró el cuerpo de Milagros Micaela Basto, en julio de 2025, en avanzado estado de descomposición y envuelto en frazadas. De acuerdo con la atribución hecha por la fiscal Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, el hombre ahora fue acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefacientes.

Según el expediente, este último episodio ocurrió entre marzo y agosto de 2021 en el departamento de calle Buenos Aires al 300, en el centro de Córdoba. La víctima sostuvo que Grasso -quien cumplía prisión domiciliaria en ese momento por el crimen de Facundo Novillo Cancinos-, la habría convencido de su inocencia construyendo un vínculo de confianza. En ese contexto, la invitó a una cena en su domicilio, donde la habría drogado y posteriormente abusado sexualmente.

El abogado querellante Carlos Nayi sostuvo que su clienta fue “asaltada sexualmente luego de haber consumido una bebida”, y confirmó que la acusación quedó formalmente incorporada al expediente judicial, según informó El Doce. Esta acusación se suma a la ya existente por femicidio, a raíz del hallazgo del cuerdo de la joven de 22 años, conocida como “Pitu”, en el mismo departamento.