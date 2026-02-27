Crimen y Justicia

Asesinaron de una puñalada en el pecho a un joven en Mendoza

La víctima contaba con antecedentes penales relacionados con la tenencia de estupefacientes, pero aún no se estableció un vínculo entre su pasado y el ataque que temrinó con su vida

La zona donde ocurrió el crimen

Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en plena vía pública durante la madrugada del jueves en la localidad mendocina de Guaymallén, provincia de Mendoza.

El episodio, que conmocionó a los vecinos de la zona, tuvo lugar en la calle Malvinas Argentinas al 1.300. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido a través de una llamada al 911 cerca de las 0.40 horas.

Así, notificaron que un hombre yacía en el suelo con signos evidentes de violencia. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Kevin Brian Peinado Cuartero, identificado posteriormente por sus familiares, gravemente herido. Los allegados del joven optaron por trasladarlo en un vehículo particular al hospital Central de Mendoza.

El parte médico indicó que Peinado Cuartero ingresó en estado crítico, con una herida de arma blanca en la zona del tórax. Los profesionales de guardia iniciaron maniobras de reanimación, pero la gravedad de la lesión derivó en un paro cardiorrespiratorio minutos antes de que pudiera ser intervenido quirúrgicamente. El fallecimiento se confirmó poco después.

Asesinaron a un joven de una puñalada en el pecho en la localidad mendocina de Guaymallén

La Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones iniciales y el despliegue de pericias en la escena del crimen, según informó el portal del diario Los Andes.

Según las primeras diligencias, no se registraron detenidos vinculados al hecho, y el entorno de la víctima fue convocado para aportar información que permita reconstruir las circunstancias que rodearon el ataque.

Los investigadores se concentraron en relevar cámaras de seguridad cercanas y en tomar testimonios de vecinos y transeúntes que hubieran estado en la zona al momento del incidente.

El Ministerio de Seguridad y Justicia indicó que Peinado Cuartero tenía antecedentes policiales previos. En 2018, se le había imputado por lesiones dolosas calificadas en concurso ideal con resistencia a la autoridad, mientras que en 2019 se lo vinculó a una causa por infracción a la Ley 23.737, relacionada con la tenencia y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, aún no se pudo establecer una relación directa entre su pasado y el ataque que terminó con su vida.

Asesinaron a otro joven en Mendoza

A mediados de este mes, un nuevo hecho de violencia sacudió al Barrio La Gloria en Godoy Cruz, también en la provincia de Mendoza. Allí, Maximiliano Garate, de 25 años, falleció como consecuencia de un disparo en el cuello.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida en la Manzana “L” del barrio, según se informó a través de la línea de emergencias 911.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 52° hallaron a Garate dentro de una vivienda, acompañado por su hermano. Según el relato de este último, ambos permanecían en el domicilio cuando se escucharon ráfagas de disparos fuera de la propiedad. Momentos después, Garate ingresó al inmueble sujetándose el

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Los Andes, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al sitio. Los profesionales médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida, constatando el deceso a causa de la herida.

Durante la inspección ocular, peritos recolectaron tres vainas servidas en la vía pública, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

El informe policial añade que la víctima tenía antecedentes penales. Su historial delictivo comenzó en 2019 e incluye causas por robo agravado y simple, lesiones con arma de fuego, homicidio agravado, resistencia a la autoridad y desobediencia.

Las actuaciones judiciales están a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca establecer el motivo del ataque e identificar a los autores.

