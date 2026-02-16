Mataron a tiros a un joven en Mendoza e investigan los motivos del violento ataque

Al lugar del hecho llegaron efectivos de la Comisaría 52°

En la noche del sábado, un nuevo hecho de violencia armada sacudió al Barrio La Gloria en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Allí, Maximiliano Garate, de 25 años, falleció como consecuencia de un disparo en el cuello.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida en la Manzana “L” del barrio, según se informó a través de la línea de emergencias 911.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 52° hallaron a Garate dentro de una vivienda, acompañado por su hermano. Según el relato de este último, ambos permanecían en el domicilio cuando se escucharon ráfagas de disparos fuera de la propiedad. Momentos después, Garate ingresó al inmueble sujetándose el cuello, antes de desvanecerse en el comedor.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Los Andes, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al sitio. Los profesionales médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida, constatando el deceso a causa de la herida.

Durante la inspección ocular, peritos recolectaron tres vainas servidas en la vía pública, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

El informe policial añade que la víctima tenía antecedentes penales. Su historial delictivo comenzó en 2019 e incluye causas por robo agravado y simple, lesiones con arma de fuego, homicidio agravado, resistencia a la autoridad y desobediencia.

Las actuaciones judiciales están a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca establecer el motivo del ataque e identificar a los autores.

La semana pasada, la Policía de Mendoza desarticuló una banda dedicada al narcotráfico en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz, tras una serie de operativos que permitieron el secuestro de más de 500 dosis de cocaína y la detención de varios sospechosos implicados en la distribución de sustancias ilícitas.

La investigación, que se inició por denuncias anónimas y tareas de inteligencia, posibilitó a las autoridades identificar puntos de fraccionamiento y venta de drogas en una de las zonas más vigiladas del oeste provincial. El procedimiento principal se llevó a cabo en una vivienda donde los efectivos incautaron 561 envoltorios de nylon con cocaína en polvo, además de 19 cigarrillos de marihuana, $105.200 en efectivo, teléfonos móviles y 24 paquetes de bicarbonato de sodio, utilizado para adulterar narcóticos.

Según la Fiscalía Federal de Mendoza, el principal sospechoso, un hombre de 27 años, fue arrestado y trasladado a la Unidad de Detención Federal U-32. Además, una mujer fue citada a comparecer ante los Tribunales Federales para ampliar la causa. El despliegue continuó en la misma manzana, donde una segunda vivienda funcionaba como centro de procesamiento. En ella, la Policía secuestró tres máquinas multiprocesadoras y una balanza digital con restos de cocaína, junto a materiales para el fraccionamiento y empaque, como bolsas de nylon, láminas de polietileno y tijeras.

En ese domicilio, se identificó a dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia Federal. Durante los allanamientos, los investigadores recolectaron anotaciones manuscritas, consideradas clave para profundizar el análisis de la red de distribución y su posible vínculo con otros grupos delictivos. Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía ordenó la continuidad de las medidas investigativas para determinar el verdadero alcance de la organización y esclarecer la ruta de comercialización en la región.

Elementos secuestrados en allanamientos realizados en Godoy Cruz, Mendoza, incluyen numerosas dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros objetos relacionados con el narcotráfico. (Los Andes)

Horas atrás en la provincia de Córdoba, una banda dedicada a la venta de droga frente a un centro de rehabilitación de adicciones fue desarticulada tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico(FPA), coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.