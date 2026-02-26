“Voy a comprar un champán para festejar”: uno de los acusados del crimen del penitenciario en José C. Paz tiene 15 años

Identificaron a los acusados del crimen del penitenciario en José C. Paz: son sicarios y uno tiene 15 años

Les pusieron nombre y apellido a los sospechosos que emboscaron en un semáforo de la localidad de José C. Paz a un agente del Servicio Penitenciario Federal que iba junto a su hijastra para robarle y lo mataron a tiros. Entre los identificados, hay uno de los homicidas que ya estaba detenido y otro que es buscado, como el resto de sus cómplices, que tiene 15 años.

Pero la Justicia descubrió un dato aterrador y es que los cuatro implicados en el crimen de Alberto Javier Ávalos (46) serían sicarios contratados de una banda narco, según confiaron fuentes oficiales a Infobae.

La causa por homicidio agravado la investiga la UFI N°23 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de Daniel Moccia, y una fiscalía de responsabilidad juvenil y la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, quienes en las últimas horas hicieron 10 allanamientos en las localidades de José C. Paz y San Miguel.

En base a la investigación, el chico de 15 años, Dylan Carrizo (21), alias Pipo, Dylan Taboada -de 18 años y que ya está detenido por un robo- y un cuarto sospechoso a identificar, fueron los que interceptaron a Avalos para robarle y lo mataron de cuatro tiros para llevarse una mochila con pertenencias personales y un celular.

José C. Paz: motochorros mataron a un agente del Servicio Penitenciario

Según la causa, una de las pistas que llevó a los sospechosos surgió de testigos que dijeron que escucharon al adolescente de 15 años buscado por el crimen decir: “Voy a comprar un champán para festejar la muerte de un policía”. Mientras que otro refirió que antes del crimen del penitenciario balearon a un hombre y a una mujer para robarles la moto.

Lo cierto es que en los 10 allanamientos que se hicieron en las últimas horas no encontraron a los tres que falta capturar, pero sí derivó en la aprehensión de 12 personas por delitos vinculados con estupefacientes, tenencia ilegal de arma y encubrimiento, y el decomiso de diversos elementos vinculados a la causa por el homicidio de Ávalos.

Según la documentación a la que accedió Infobae, los policías secuestraron prendas de vestir y un par de zapatillas identificadas como utilizadas en el momento del homicidio, así como una mochila de color negro clave en la causa y una planchita de pelo que había sido robada a la hijastra del penitenciario.

Imágenes clave para identificar a los sospechosos

El crimen de Ávalos ocurrió pasadas las 22 del 14 de febrero, en el cruce de Gaspar Campos y Ruta 197, cuando la víctima viajaba junto a su hijastra en su moto Honda GLH 150.

Al llegar al semáforo de esa esquina, el ayudante primero, que iba vestido de civil y de quien se dijo en un primer momento que trabajaba como delivery, fue interceptado por los delincuentes. El penitenciario intentó defenderse del robo con su arma.

En ese contexto, se produjo un tiroteo. Uno de los disparos impactó en el cuerpo del ayudante primero que prestaba servicios en el penal de Marcos Paz. Las fuentes del caso indicaron que la joven que viajaba como acompañante resultó ilesa y los delincuentes escaparon del lugar.

José C. Paz: motochorros mataron a un agente del Servicio Penitenciario

Alberto Javier Ávalos había nacido en Barranqueras, provincia del Chaco, el 3 de marzo de 1979 y actualmente vivía en la zona de Cuartel V. Este sábado por la noche fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, herido de bala tras el ataque motochorro.

Ávalos, según las fuentes del caso consultadas por Infobae, ingresó consciente al hospital, pero se descompensó y los médicos debieron practicarle maniobras de RCP; sin embargo, no pudieron salvarle la vida.

Fuentes sanitarias dijeron a este medio que la víctima presentaba heridas en el tórax sin orificio de salida y que sufrió un shock hipovolémico, o sea, se desangró.

En el lugar del hecho se secuestró la moto color negra de la víctima y una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa que también pertenecía al penitenciario asesinado.

La joven de 26 años que viajaba junto a la víctima les comentó a los investigadores que iba en la moto con su padrastro cuando fueron interceptados por dos ladrones armados. Y comentó que su pariente “repelió la agresión utilizando su pistola” y fue allí que se produjo un enfrentamiento armado en el que balearon al penitenciario.