Crimen y Justicia

Imputaron a un empleado municipal de Hurlingham y a una mujer tras ser descubiertos cuando transportaban 34 kilos de cocaína

La jueza federal Mariela Giménez ordenó además que ambos queden detenidos bajo prisión preventiva. El caso

Un empleado de la Municipalidad de Hurlingham y una mujer fueron imputados acusados de transporte de drogas luego de haber sido detenidos el sábado pasado en un control de Gendarmería Nacional en Rosario de la Frontera, Salta, con 34 kilos de cocaína ocultos en el auto en el que viajaban. Además, la jueza federal Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva para ambos, fundamentado en la magnitud del cargamento y el riesgo de fuga.

El pedido de preventiva realizado por la Fiscalía de Distrito Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, se apoyó en las pruebas ya recolectadas y en la existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación.

Según expuso la fiscalía, “no puede descartarse la posible vinculación de los imputados con una organización criminal de mayor envergadura”. También subrayó que restan analizar peritajes de los teléfonos celulares secuestrados y los informes de geolocalización, considerados clave para determinar si hubo más implicados.

Los imputados declararon antes de la decisión de la jueza. El hombre manifestó que había sido contratado para hacer el viaje y buscó desligar a su acompañante. Expresamente afirmó: “Fui contratado y ella no tiene nada que ver”, en alusión a la mujer, que también aseguró ser inocente y negó conocer la droga escondida en el auto.

La defensa pidió que, al menos en el caso de la mujer, se considere una medida menos dura como arresto domiciliario. Argumentó que la acusada “no tiene antecedentes penales” y que está “arraigada” en la provincia de Buenos Aires. Reclamó que debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Pese a estos planteos, la auxiliar fiscal Altamirano se opuso y confirmó la necesidad de mantener a ambos detenidos por el volumen de droga incautada y las medidas de prueba pendientes.

La jueza Mariela Giménez compartió el criterio del Ministerio Público Fiscal. Confirmó la prisión preventiva para los dos detenidos, rechazó el arresto domiciliario y dispuso que los peritajes de los teléfonos celulares sean prioritarios, ya que permitirán precisar la participación real de cada acusado.

La magistrada explicó que estos estudios resultarán claves para evaluar la existencia de vínculos con posibles organizaciones criminales más grandes y para entender si la pareja fue realmente contratada o si participaba activamente del tráfico de estupefacientes.

Además, Giménez habilitó otros peritajes sobre el automóvil y elementos secuestrados.

El hecho

El operativo que derivó en las detenciones ocurrió el 21 de febrero pasado, en el puesto de control de Gendarmería Nacional en El Naranjo, Rosario de la Frontera. La pareja, ambos habitantes de la provincia de Buenos Aires, circulaba en un Chevrolet Onix registrado a nombre de R.E.C.

La documentación, el relato poco claro sobre el viaje y la ausencia de equipaje acorde con un itinerario turístico encendieron las alarmas de los gendarmes. Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el torpedo del auto había sido removido recientemente.

Frente a esas inconsistencias y ya con una orden judicial, revisaron a fondo el vehículo y hallaron 44 paquetes de cocaína, dispuestos en el compartimiento irregular. El peso total, según la pericia, llegó a 34,121 kilos, lo que representa una cifra poco habitual en operativos de ruta en la provincia.

Tras el hallazgo, se secuestró el automóvil y los teléfonos celulares de ambos ocupantes para su análisis posterior.

La causa sigue a cargo de la Fiscalía de Distrito Salta, que espera recibir los resultados de los peritajes tecnológicos solicitados. Estos informes servirán para reconstruir los contactos y movimientos de los dos detenidos y dar con eventuales responsables en la entrega o recepción de la carga.

La primera hipótesis de la fiscalía es que los implicados podrían formar parte de una red mayor de tráfico de drogas o, al menos, cumplir el papel de transportistas contratados por una estructura ajena.

Por el momento, ambos acusados seguirán bajo detención preventiva en Salta, mientras la investigación intenta dilucidar su verdadero nivel de responsabilidad.

