Crimen y Justicia

Drama en Caseros: investigan si un hombre mató a su pareja y a su hijo y luego se suicidó

Los tres cuerpos fueron encontrados en una casa de la calle Carhué al 5400. El adolescente asesinado tenía 14 años y el sospechoso fallecido sufría de problemas psiquiátricos y había trabajado en empresas de seguridad

La cuadra donde encontraron los cuerpos
La cuadra donde encontraron los cuerpos

Los investigadores creen que no hubo participación de terceros en la triste escena del crimen que encontraron en una casa de la calle Caruhé, en la localidad de Caseros, sino que todo ocurrió en el marco de una crisis psiquiátrica que derivó en un drama: una mujer y su hijo de 14 años fueron asesinados. La pareja y padre de las víctimas también fue encontrado muerto y la principal hipótesis del caso es que los mató y luego se suicidó.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo se descubrió cuando la hermana de Ricardo Benítez (51) llamó al 911 porque no lograba comunicarse desde hacía varias horas con el hombre que solía trabajar para empresas de seguridad.

La mujer alertó a los policías de la Bonaerense que su hermano sufre de problemas psiquiátricos y hacía un año que estaba desempleado.

Ante ello, las autoridades se dirigieron a la calle Carhué al 5400 e ingresaron, con el aval de la mujer que los había alertado, a la propiedad que está en el fondo del terreno. Lo que hallaron fue atroz.

Lo primero que encontraron los policías fue el cuerpo de Benítez tendido en el suelo. En la habitación matrimonial hallaron el cadáver de Angélica Molina y, a escasos metros, yacía el adolescente de 14 años sin vida. Fue identificado como Lionel Benítez.

Las pericias en el lugar determinaron que todos murieron, en principio, por heridas de arma de fuego, destacaron las fuentes consultadas por este medio. También dijeron que la propiedad no presentaba signos de violencia.

Los investigadores explicaron que no había denuncias previas por hechos vinculados a violencia de género contra Benítez.

Por lo pronto, en el lugar trabajan los peritos de la Policía Científica y se aguarda el resultado de las autopsias, en el marco de una causa que investiga la fiscal Fernanda Billone de la UFI N°5 del departamento judicial de San Martín.

Noticia en desarrollo

