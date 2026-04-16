El INTI confirmó la eliminación de más de 600 servicios por falta de demanda

El plástico biodegradable y antimicrobiano obtenido en el INTI podría utilizarse próximamente para ser incluido en envases comerciales

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dispuso la cesación automática de ciertos servicios sistematizados que actualmente presta, en una reorientación que busca asegurar la eficiencia estatal y alinear el papel de la entidad a las políticas públicas de simplificación administrativa, según la resolución publicada el 16 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta medida, que no genera costos adicionales en el presupuesto, pretende reorganizar el portafolio de la oferta tecnológica del Instituto, centrándolo en áreas consideradas críticas o donde su función resulta insustituible dentro del sistema científico-tecnológico argentino.

Este cambio responde a un diagnóstico elaborado por la Gerencia Operativa de Servicios Industriales y la Dirección Operativa del INTI, que advirtió la baja demanda o la existencia de una amplia oferta privada en una porción significativa de los servicios que gestiona el organismo. Según el informe elaborado por la Dirección de Planeamiento y Comercialización, mantener esos servicios implicaría no solo un uso ineficiente de los recursos públicos sino también potenciales distorsiones en el mercado, que pueden afectar la libre competencia, desalentar la inversión privada y perjudicar la asignación de fondos estatales.

Esta reorganización ocurre en el marco de los lineamientos del Decreto N° 891/2017, el cual promueve la simplificación administrativa y la reducción de cargas innecesarias para mejorar la calidad normativa y propiciar el desarrollo económico. Bajo estos principios, el INTI continuará vigente en tareas de desarrollo tecnológico, asistencia y transferencia técnica, pero focalizará su intervención en actividades demandadas o estratégicas para el entramado productivo, ofreciendo respaldo a la innovación y producción argentina.

La reestructuración involucra el fin inmediato de servicios replicados por el sector privado

A partir de la publicación de esta resolución, los servicios especificados en el Anexo I —disponible en la edición web del Boletín Oficial— dejarán de prestar servicio de manera inmediata. Si bien no se detallan públicamente en el cuerpo principal de la resolución, la instrucción directa establece que la supresión abarca únicamente aquellos servicios sistematizados que han sido objeto de revisión técnica y económica.

La resolución establece un proceso de transición ordenada: todos los convenios, órdenes de trabajo y compromisos contractuales vigentes serán respetados y finalizados conforme a lo estipulado previamente, garantizando la continuidad para los usuarios actuales y la protección de sus derechos. Además, la Dirección Operativa quedó a cargo de diseñar un plan de transición integral, que cubrirá la finalización organizada de los servicios discontinuados, el resguardo y organización de documentación y registros técnicos, la notificación formal a usuarios y organismos vinculados y la preservación de capacidades consideradas críticas.

De acuerdo con los fundamentos expuestos por el Consejo Directivo del INTI en la resolución oficial, la decisión no supone una reducción en el rol institucional de la entidad sino su redistribución a aquellas áreas donde la intervención estatal es indispensable. La supresión inmediata de los servicios sistematizados enumerados surge tras comprobar que su prestación por parte del Estado carece de demanda efectiva o se superpone con servicios ofertados por empresas privadas en condiciones regulares de mercado.

No se prevé ninguna erogación presupuestaria adicional derivada de esta reorganización, plasmando la orientación de austeridad y responsabilidad fiscal mencionada en el texto oficial. En el proceso participaron áreas técnicas —como la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa—, que validaron la medida por no presentar objeciones jurídicas u operativas a la adecuación propuesta.

El Consejo Directivo del INTI subrayó la importancia de llevar adelante un proceso de simplificación que acompaña las políticas nacionales de mejora regulatoria, promoviendo mayor transparencia, competencia leal e incentivo al crecimiento económico y la inversión en el sector productivo local.

Directivas para la readecuación e implementación

Por otra parte, se informó que la Dirección de Planeamiento y Comercialización queda facultada para adaptar la oferta tecnológica del INTI bajo esos nuevos criterios, asegurando su concordancia con la estrategia institucional y con las necesidades actualizadas del aparato industrial argentino.

Según la resolución, la cesación de los servicios alcanzados será inmediata tras la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. El equipo directivo responsable del proceso está integrado por Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel ángel Romero. El acceso al Anexo I con el listado de servicios afectados y los documentos técnicos asociados se encuentra disponible en la plataforma oficial del Boletín Oficial.