Detuvieron a dos hermanos acusados de ser parte de una red familiar que abastecía armas a bandas narco de Rosario

Así fueron los procedimientos en los que capturaron a dos hermanos con un arsenal en Cañada de Gómez

La Policía Federal detuvo este martes a dos hermanos acusados de integrar una red familiar que abastecía de armas a organizaciones narcocriminales en la ciudad santafesina de Rosario.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el operativo, ejecutado en las primeras horas de la mañana de este miércoles, incluyó allanamientos simultáneos en dos viviendas de los barrios La Loma y Triángulo, donde los agentes detuvieron a los hermanos Daniel Jesús y Santiago G., señalados como piezas clave de la estructura ilegal.

La intervención de la División Antidrogas Rosario permitió descubrir un arsenal distribuido en ambos domicilios. Se secuestraron ocho escopetas, dos carabinas, tres pistolas semiautomáticas, dos revólveres y más de 800 municiones de distintos calibres.

Además, los policías incautaron teléfonos celulares y documentación concreta sobre otras armas en circulación, cuya trazabilidad podría expandir la investigación, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Incautaron más de 700 municiones

La investigación, encabezada por el Equipo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, bajo la coordinación de la fiscal Juliana González, avanzó sobre el modus operandi de la familia G..

Según los registros oficiales, los sospechosos habrían adquirido de forma legal, durante el último tiempo, más de 30 armas de fuego, de las cuales varias fueron desviadas al circuito ilegal.

La información interna reconstruye que la operatoria consistía en comprar armamento registrado y luego entregarlo a terceros vinculados a organizaciones narco, que empleaban ese poder de fuego para amedrentar, extorsionar y ejecutar balaceras en diferentes barrios rosarinos.

La PFA halló ocho escopetas y un rifle

El circuito criminal, según la fiscalía, contribuyó a un salto en la capacidad violenta de bandas responsables de hechos de alto impacto en una región castigada por el delito.

Entre el material secuestrado, la documentación hallada promete ser la llave para rastrear nuevas ramificaciones, ya que acredita operaciones sobre armas que todavía no fueron localizadas. Los investigadores creen que el acceso legal al armamento fue utilizado como pantalla para alimentar el mercado negro, profundizando la circulación de armas en escenarios donde la violencia vinculada al narcotráfico alcanza una dimensión crítica.

El detalle de lo incautado

Los federales secuestraron de las casas de los hermanos detenidos:

8 escopetas : una sin numeración visible de doble caño y calibre 16, otra marca Mahely calibre .28, una Luigi Brescia, una Sole .16, una Winchester modelo 1400, otra marca Hawk calibre .12, una Iga Gaucha .12, una Fiume .16 y una carabina Ruger American

1 rifle Magtech calibre .22 modelo 7022

3 pistolas : una Colt calibre .45; una Ruger calibre .22 y marca T.A.L.A. .22

2 revólveres : uno marca Tanque calibre .32 y otro Colt .32

1 carcaza o cantonera de madera, perteneciente a un arma larga del tipo rifle

684 municiones : 8 cajas de cartuchos calibre 12/70, 4 cajas de cartuchos “Trust” calibre .24, 2 cajas de municiones “Orbea” calibre .32 y otras dos de calibre .28, 5 cajas de cartuchos “Caza” calibre .36, 1 caja de cartuchos “Eley” 12/70 y otra de municiones “Remington” .22. Además, municiones sueltas calibre 44.40, .308, .38. .308 (fusil) y .22

8 celulares