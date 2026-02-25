“Acá estoy, hija, con el corazón roto, lleno de curitas”: el recuerdo del padre de Kim Gómez

Marcos Gómez, padre de Kim, compartió un mensaje donde destaca la importancia de transformar el dolor en acciones concretas (Aglaplata)

El primer aniversario del crimen de Kim Gómez reavivó el reclamo de su familia por justicia y transformó el dolor en una convocatoria a la solidaridad. “No se puede volver el tiempo atrás, nos toca secarnos las lágrimas y seguir”, expresó Marcos, padre de la niña de siete años, para recordar el día en que su hija perdió la vida tras ser arrastrada por dos menores durante un robo.

Marcos Gómez compartió que este primer aniversario es una fecha cargada de emociones, describiendo la jornada como una de esas que uno quisiera eliminar del calendario.

La postal elegida para acompañar el mensaje muestra a la familia en Claromecó, un lugar al que definió: “Mi lugar en el mundo”. Allí, los Gómez solían buscar la tranquilidad que, según sus palabras, la ciudad había perdido hacía tiempo. En ese contexto, Marcos Gómez relató las experiencias compartidas en Claromecó: “Construimos sueños, castillos, pescas, fogatas, camping, noches de magia pura”.

Según detalló Noticias Argentinas, el padre de Kim Gómez se refirió al dolor compartido por muchas personas: “Yo sé que hoy Kim nos duele a todos, a miles de personas. Fue y es una niña hermosa, amada y querida por todos. Hoy les quiero agradecer a todos por el cariño. Estuvieron desde el día 1 para contenernos con mucho respeto, con las formas y valores que mi hija se merece porque en su corta vida ella los tuvo”.

La foto elegida por el padre de Kim Gómez a un año de su fallecimiento

La memoria de la niña se convirtió en motor de un pedido de transformación para su familia. “A un año sin ella están pasando cosas muy importantes, le prometí luchar no solo con un pedido de justicia; quiero que las cosas cambien, me parece demasiado alto el costo para que quede todo así nomás”, remarcó Marcos Gómez en su mensaje.

En esa línea, anunció que llevará su reclamo a instancias legislativas y sociales para impulsar cambios y generar oportunidades: “Hoy soy su voz. Donde voy se genera un respeto muy grande. Peleo desde adentro, me encuentro con muchas herramientas disponibles para trabajar con los chicos y los invito a que me acompañen”.

La familia, según el propio Marcps, se definió por su apuesta por los valores y el respeto, incluso tras la separación de los padres. “Elijo esta foto porque nos describe como lo que somos: personas que apostaron siempre por la familia y, sobre todo, por los chicos. Padres separados que, desde el respeto, lo dieron todo y que no se guardaron nada”, señaló.

En paralelo, el recuerdo de Kim Gómez se tradujo en una acción solidaria. Marcos se encuentra promoviendo una colecta de útiles escolares en homenaje a la menor, con el objetivo de ayudar a otras infancias en situación de vulnerabilidad al inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la organización Justicia Restaurativa Argentina, cuyos referentes subrayaron la importancia de fortalecer la educación como vía para mejorar el futuro: “La educación es lo primero que debemos fortalecer para poder afrontar los cambios y construir un futuro con más oportunidades. Cada aporte hace la diferencia”.

Este miércoles se cumplió un año del trágico crimen

En el mensaje de Marcos cierra con una promesa a su hija: “Con mis ideales, valores y respeto, este es el modo Kim Gómez, una persona increíble que se merecía vivir la vida. Acá estoy, hija, con el corazón roto, lleno de curitas, pero cumpliendo mis promesas. Un antes y un después”.

El juicio

El juicio por el crimen de Kim comenzó el pasado 18 de febrero y tiene como acusado a T.G., un joven de 18 años que será juzgado como menor de edad, debido a que tenía 17 al momento del crimen.

Está imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor y es enjuiciado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, compuesto por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, este último en calidad de juez de garantías; la última audiencia se celebrará este viernes 27 de febrero.

Ese día se conocerá si el tribunal considera culpable o no al acusado, pero no se dará a conocer la pena que podría afrontar por el hecho. Luego de esto, deberán analizar las pruebas presentadas y ponderarlas según los principios de la justicia juvenil. Si bien se espera que la pena sea de entre 10 y 25 años de prisión efectiva, el tiempo podría ser reducido.

En el caso del menor de 14 años involucrado en el crimen, que cumplió 15 durante el último año, seguirá un camino procesal distinto. El régimen argentino no permite juzgar penalmente a menores de 16 años en estos casos. Al resultar no punible, permanecerá en un instituto de máxima seguridad para jóvenes que se encuentran en esta condición.

El juicio que comenzó el 18 de febrero tendrá su última audiencia este viernes (Foto: Juan Pablo Eijo)

El crimen de Kim Gómez

Todo ocurrió el 25 de febrero del año pasado, cuando dos adolescentes que tenían 17 y 14 años robaron un Fiat Palio en el que se encontraban Kim y su madre, Florencia, frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo, de la ciudad de La Plata.

Al momento del ataque, la madre de Kim logró escapar, pero la pequeña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad. Durante el trayecto de huida, testigos relataron que los ladrones intentaron arrojarla por la ventanilla y, finalmente, la arrastraron durante 15 cuadras hasta que el vehículo chocó contra un poste de luz.

Los asaltantes abandonaron el automóvil de Florencia y el cuerpo sin vida de Kim quedó debajo del vehículo.

El mayor de los implicados fue considerado autor del crimen, mientras que el menor quedó identificado como coautor tras determinarse que ambos desempeñaron un rol clave en la muerte de la niña durante el asalto.