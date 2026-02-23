Crimen y Justicia

Entraron a robar en un edificio de Palermo, quedaron filmados y los detuvieron: son chilenos con antecedentes

Los capturó la Policía de la Ciudad y dos habían entrado al país de forma ilegal. Investigan si además son los responsables de otra entradera sobre la calle Lafinur

Guardar
Realizaban entraderas en Palermo y otros barrios

Ingresaron al edificio como si vivieran allí y después se dedicaron a robar todo lo que pudieron. Uno de los departamentos asaltados tenía una cámara de seguridad que grabó los movimientos de la banda. Pero no llegaron muy lejos.

La Policía de la Ciudad los detuvo: se trata de tres ciudadanos chilenos con antecedentes penales que fueron arrestados en las últimas horas en el barrio porteño de Palermo y que se investiga si fueron los responsable también de una entradera sobre la calle Lafinur.

Fuentes oficiales informaron que los arrestos ocurrieron luego de una persecución por las calles de Palermo. Los sospechosos tienen 24, 27 y 36 años y todos cuentan con antecedentes penales por delitos como robo, violación de propiedad y desacato.

Las mismas fuentes de la investigación indicaron que dos de los detenidos habían ingresado ilegalmente al país.

Los tres detenidos
Los tres detenidos

La caída de la banda se dio cuando agentes de la Comisaría Vecinal 14B recibieron la alerta de un robo en un edificio ubicado en Soler al 6000.

Los presuntos autores del robo escaparon en un Toyota Yaris, lo que desató una persecución que finalizó en Amenábar al 100. Al abandonar el vehículo, los sospechosos intentaron huir a pie, pero fueron detenidos cerca del predio del Ceamse.

Parte de lo secuestrado
Parte de lo secuestrado

Durante el procedimiento, la policía secuestró cinco celulares, $1.199.500, 106 dólares, 60 euros y aproximadamente 20 tarjetas de crédito entre las pertenencias de los detenidos.

Los policías también encontraron un bolso gris, una mochila negra y un morral. El inventario incluyó 20 gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks, un cargador de netbook, dos barretas, dos destornilladores y un cuchillo de cocina.

Robaron hasta botellas de whisky
Robaron hasta botellas de whisky

Entre otros objetos incautados había siete relojes, 12 perfumes, cuatro botellas de whisky, cinco pares de anteojos de sol, siete jeans, un pantalón deportivo, seis bolsos, dos remeras, cuatro camperas, dos pares de zapatillas, un celular de alta gama, una tablet, documentación del vehículo, un estuche de auriculares, otros dos cargadores y cables.

El análisis de la escena permitió constatar que la banda violentó cuatro departamentos del edificio de la calle Soler, los cuales estaban vacíos al momento del hecho: una de esas propiedades robadas tenía cámaras de seguridad que los captó en pleno asalto, revolviendo todos los ambientes.

Entre lo incautado había varias
Entre lo incautado había varias tarjetas de crédito

Justamente, a partir del relevamiento de cámaras de seguridad, ahora se investiga si los detenidos están vinculados a un robo similar ocurrido el fin de semana anterior en Lafinur al 3100.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo del juez Santiago Bignone, donde se iniciaron actuaciones por robo bajo la modalidad ausencia de moradores, más conocido como escruche.

En su cuenta de “X”, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, posteó con relación a estos arrestos: “Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país. A estos tres delincuentes chilenos los detuvimos por robar departamentos. Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden”.

Temas Relacionados

InseguridadRobosPalermoPolicía de la CiudadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pánico en Moreno: dos amigas volvían de cenar y fueron asaltadas por un grupo de delincuentes armados

Ocurrió este sábado a la madrugada, en la zona de Villa Salas. “Esta zona está liberada”, aseguró este martes Maricel, una de las víctimas

Pánico en Moreno: dos amigas

Los vínculos de “El Mencho” en la Argentina: bobinas blancas y una abogada contratada como sicaria

Una investigación que terminó con el decomiso de casi 2 mil kilos de cocaína reveló que una red del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo pie en el país

Los vínculos de “El Mencho”

Brutal ataque en patota a una mujer a la salida de un boliche en La Plata: el video

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. La víctima se desvaneció en la calle a raíz de los golpes que recibió. IMÁGENES SENSIBLES

Brutal ataque en patota a

La declaración de la madre del neurólogo de Felipe Pettinato: “Tenía una obsesión con mi hijo”

El streamer enfrenta al Tribunal Oral N°14, acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte. Podrá ser condenado a 20 años si es hallado culpable. La madre de la víctima, de 81 años, encabeza la querella en su contra

La declaración de la madre

Video: los desgarradores gritos de una joven antes de ser asesinada de 10 puñaladas cerca de un club de golf de Ezeiza

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. Hay un detenido: fue registrado cuando caminaba a pocos metros de la víctima

Video: los desgarradores gritos de
DEPORTES
Respira la selección argentina: se

Respira la selección argentina: se confirmó la gravedad de la lesión de Lisandro Martínez

La decisión del Benfica tras la suspensión provisional de Prestianni para el partido contra el Real Madrid por la Champions

Un futbolista le pidió matrimonio a su novia en el campo de juego y se separó a los tres días: “No voy a hablar mal”

“Dale campeón”: el guiño de Novak Djokovic a Tomás Etcheverry tras la consagración en Río

En defensa de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los clubes decidieron suspender por cuatro días todos los partidos de fútbol

TELESHOW
Adabel Guerrero reveló detalles de

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Suiza congeló más de USD

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia