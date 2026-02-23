Entraron a robar en un edificio de Palermo, quedaron filmados y los detuvieron: son chilenos con antecedentes

Realizaban entraderas en Palermo y otros barrios

Ingresaron al edificio como si vivieran allí y después se dedicaron a robar todo lo que pudieron. Uno de los departamentos asaltados tenía una cámara de seguridad que grabó los movimientos de la banda. Pero no llegaron muy lejos.

La Policía de la Ciudad los detuvo: se trata de tres ciudadanos chilenos con antecedentes penales que fueron arrestados en las últimas horas en el barrio porteño de Palermo y que se investiga si fueron los responsable también de una entradera sobre la calle Lafinur.

Fuentes oficiales informaron que los arrestos ocurrieron luego de una persecución por las calles de Palermo. Los sospechosos tienen 24, 27 y 36 años y todos cuentan con antecedentes penales por delitos como robo, violación de propiedad y desacato.

Las mismas fuentes de la investigación indicaron que dos de los detenidos habían ingresado ilegalmente al país.

Los tres detenidos

La caída de la banda se dio cuando agentes de la Comisaría Vecinal 14B recibieron la alerta de un robo en un edificio ubicado en Soler al 6000.

Los presuntos autores del robo escaparon en un Toyota Yaris, lo que desató una persecución que finalizó en Amenábar al 100. Al abandonar el vehículo, los sospechosos intentaron huir a pie, pero fueron detenidos cerca del predio del Ceamse.

Parte de lo secuestrado

Durante el procedimiento, la policía secuestró cinco celulares, $1.199.500, 106 dólares, 60 euros y aproximadamente 20 tarjetas de crédito entre las pertenencias de los detenidos.

Los policías también encontraron un bolso gris, una mochila negra y un morral. El inventario incluyó 20 gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks, un cargador de netbook, dos barretas, dos destornilladores y un cuchillo de cocina.

Robaron hasta botellas de whisky

Entre otros objetos incautados había siete relojes, 12 perfumes, cuatro botellas de whisky, cinco pares de anteojos de sol, siete jeans, un pantalón deportivo, seis bolsos, dos remeras, cuatro camperas, dos pares de zapatillas, un celular de alta gama, una tablet, documentación del vehículo, un estuche de auriculares, otros dos cargadores y cables.

El análisis de la escena permitió constatar que la banda violentó cuatro departamentos del edificio de la calle Soler, los cuales estaban vacíos al momento del hecho: una de esas propiedades robadas tenía cámaras de seguridad que los captó en pleno asalto, revolviendo todos los ambientes.

Entre lo incautado había varias tarjetas de crédito

Justamente, a partir del relevamiento de cámaras de seguridad, ahora se investiga si los detenidos están vinculados a un robo similar ocurrido el fin de semana anterior en Lafinur al 3100.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo del juez Santiago Bignone, donde se iniciaron actuaciones por robo bajo la modalidad ausencia de moradores, más conocido como escruche.

En su cuenta de “X”, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, posteó con relación a estos arrestos: “Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país. A estos tres delincuentes chilenos los detuvimos por robar departamentos. Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden”.