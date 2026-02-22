Crimen y Justicia

El femicidio de Thania Santillán en Santiago del Estero: dos tiros para matarla y la indagatoria al detenido

Este lunes Cristian Salto enfrentará a la fiscal que le imputa el crimen de la mujer con la que había mantenido una relación hasta el año pasado

Guardar
Thania tenía 22 años
Thania tenía 22 años

La fiscal que investiga el femicidio de Thania Santillán en Santiago del Estero tiene una certeza: la autopsia determinó que fue asesinada de dos disparos. Ese dato será una de las claves este lunes cuando el detenido Cristian Salto enfrente a la funcionaria judicial en la indagatoria por el crimen de su ex pareja. Hay que recordar que el imputado se atrincheró en una zona montañosa, armado y junto al cuerpo de la joven, hasta que seis horas después los policías lograron que se entregara.

Según publicó Diario Panorama, Thania, de 22 años, fue asesinada por disparos de escopeta y la fiscal Lucía González Farías dispuso que, además de la declaración de testigos, la Policía provincial reconstruya los últimos días de la víctima.

Por lo pronto, este lunes a media mañana, la fiscal indagará al sospechoso del homicidio agravado de su ex. Salto será defendido por Paz y Mabel Navarro y permanece alojado en el Centro Único de Detenidos de la provincia.

Según la causa, Salto y Thania compartieron la tarde previa al hecho en la casa de la tía de la víctima, donde tomaron mates y planearon un viaje juntos. Así, la madrugada del día del crimen, cerca de las 5, el acusado llegó en moto a la vivienda de la familia de la joven.

Salto está detenido por el
Salto está detenido por el femicidio

Allí, Thania lo esperaba lista, con una mochila al hombro y a bordo de su moto Honda Wave 110. Se fueron juntos y recorrieron cerca de 10 kilómetros. En ese lapso surgió una discusión y Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego.

Fue en ese contexto que Thania les envió mensajes de texto a su madre, a su tía y a una prima, alertando que su ex estaba armado y que temía por su vida. Incluso, se contactó con la Policía de Santiago del Estero para pedir auxilio, pero todo fue en vano.

Thania fue asesinada de dos
Thania fue asesinada de dos balazos

Cuando las autoridades llegaron al lugar del hecho, Thania yacía sin vida junto a su moto, mientras Salto permanecía sobre el cuerpo, negándose a separarse. Fueron seis horas de negociación y contención de las fuerzas de seguridad, coordinadas por el grupo especial USAR, junto al Cuerpo Guardia de Infantería, para lograr que se entregue.

En la escena del crimen fue incautado un rifle y Salto fue trasladado a una dependencia policial, y luego derivado al Centro Único de Detenidos de la provincia.

Según trascendió, la relación entre Thania y Salto había terminado el año pasado, después de haber mantenido un noviazgo de entre cuatro y seis años. A pesar de la ruptura, ambos mantenían hasta entonces un trato cordial.

Thania Santillán cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería y, desde su infancia, residía junto a su familia en el barrio General Paz de la capital santiagueña, en la intersección de Alta Gracia y Ayacucho. Pero tenía un fuerte lazo con el interior provincial, especialmente con Las Tinajas, donde viven parte de sus familiares. Fue a esa localidad donde viajó recientemente, aprovechando los corsos y la oportunidad de visitar a tíos y abuelos, con la intención de regresar a la capital en los días siguientes.

La víctima tenía pasión por la música. Disfrutaba cantar y, durante una reunión con compañeros en noviembre, se animó a tomar el micrófono y compartir su afición. Admiradora de Karina, guardaba con orgullo fotografías junto a la cantante, obtenidas en distintos recitales.

Las redes sociales se llenaron de fotografías, recuerdos y palabras de afecto, retratando a Thania como una persona alegre, solidaria y muy apreciada por quienes la rodeaban. Frases como “no hay consuelo para tanto dolor” y “que se haga justicia por vos” circularon entre los mensajes.

Temas Relacionados

Thania SantillánSantiago del EsteroFemicidiosCristian SaltoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cumbre de peritos en la causa contra el empresario acusado de abusar alumnos del colegio Palermo Chico

Es el paso previo a la presentación de los informes ante el juez y las partes sobre las pericias psicológicas a los tres últimos denunciantes que declararon en Cámara Gesell

Cumbre de peritos en la

Encontraron el cuerpo de una mujer en Choele Choel y el principal sospechoso del femicidio fue hallado muerto

Sofía González tenía 35 años y la mataron en su casa. Desde entonces buscaban a su ex pareja. Su cadáver este domingo fue ubicado en una zona boscosa, ubicada a cinco kilómetros de la ciudad

Encontraron el cuerpo de una

Entró a robar marihuana a una casa de Parque Chacabuco, lo atraparon y ahora buscan al dueño de la propiedad

La Policía de la Ciudad halló al sospechoso con las tijeras en la mano y confesó que fue a cortar unos brotes. Había un vivero y un invernadero de cannabis

Entró a robar marihuana a

Murió al caer desde un médano con su moto en Villa Gesell: había estado preso por venta de drogas

Andrés Alberto Alemán, de 27 años, no llevaba elementos de protección al momento del siniestro fatal y era investigado por vínculos con el narcotráfico en Ensenada. La noticia enlutó al 31° Enduro del Verano, que se realizaba este fin de semana en esa ciudad

Murió al caer desde un

Thiago Correa: las claves del caso que llevaron a juicio al policía que mató al nene mientras le disparaba a ladrones

Facundo Aguilar Fajardo será enjuiciado por el delito de homicidio culposo, pese a que el fiscal solicitó una calificación más gravosa. El crimen ocurrió en Ciudad Evita

Thiago Correa: las claves del
DEPORTES
River Plate pierde con el

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

Alarma en River Plate: Franco Armani se resintió de su lesión y fue reemplazado en el entretiempo ante Vélez Sarsfield

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

TELESHOW
El excéntrico look de Juliana

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Rusia concluyó la repatriación de

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina