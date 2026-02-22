El femicidio de Thania Santillán en Santiago del Estero: dos tiros para matarla y la indagatoria al detenido

Thania tenía 22 años

La fiscal que investiga el femicidio de Thania Santillán en Santiago del Estero tiene una certeza: la autopsia determinó que fue asesinada de dos disparos. Ese dato será una de las claves este lunes cuando el detenido Cristian Salto enfrente a la funcionaria judicial en la indagatoria por el crimen de su ex pareja. Hay que recordar que el imputado se atrincheró en una zona montañosa, armado y junto al cuerpo de la joven, hasta que seis horas después los policías lograron que se entregara.

Según publicó Diario Panorama, Thania, de 22 años, fue asesinada por disparos de escopeta y la fiscal Lucía González Farías dispuso que, además de la declaración de testigos, la Policía provincial reconstruya los últimos días de la víctima.

Por lo pronto, este lunes a media mañana, la fiscal indagará al sospechoso del homicidio agravado de su ex. Salto será defendido por Paz y Mabel Navarro y permanece alojado en el Centro Único de Detenidos de la provincia.

Según la causa, Salto y Thania compartieron la tarde previa al hecho en la casa de la tía de la víctima, donde tomaron mates y planearon un viaje juntos. Así, la madrugada del día del crimen, cerca de las 5, el acusado llegó en moto a la vivienda de la familia de la joven.

Salto está detenido por el femicidio

Allí, Thania lo esperaba lista, con una mochila al hombro y a bordo de su moto Honda Wave 110. Se fueron juntos y recorrieron cerca de 10 kilómetros. En ese lapso surgió una discusión y Salto habría comenzado a amenazarla con un arma de fuego.

Fue en ese contexto que Thania les envió mensajes de texto a su madre, a su tía y a una prima, alertando que su ex estaba armado y que temía por su vida. Incluso, se contactó con la Policía de Santiago del Estero para pedir auxilio, pero todo fue en vano.

Thania fue asesinada de dos balazos

Cuando las autoridades llegaron al lugar del hecho, Thania yacía sin vida junto a su moto, mientras Salto permanecía sobre el cuerpo, negándose a separarse. Fueron seis horas de negociación y contención de las fuerzas de seguridad, coordinadas por el grupo especial USAR, junto al Cuerpo Guardia de Infantería, para lograr que se entregue.

En la escena del crimen fue incautado un rifle y Salto fue trasladado a una dependencia policial, y luego derivado al Centro Único de Detenidos de la provincia.

Según trascendió, la relación entre Thania y Salto había terminado el año pasado, después de haber mantenido un noviazgo de entre cuatro y seis años. A pesar de la ruptura, ambos mantenían hasta entonces un trato cordial.

Thania Santillán cursaba el segundo año de la carrera de Enfermería y, desde su infancia, residía junto a su familia en el barrio General Paz de la capital santiagueña, en la intersección de Alta Gracia y Ayacucho. Pero tenía un fuerte lazo con el interior provincial, especialmente con Las Tinajas, donde viven parte de sus familiares. Fue a esa localidad donde viajó recientemente, aprovechando los corsos y la oportunidad de visitar a tíos y abuelos, con la intención de regresar a la capital en los días siguientes.

La víctima tenía pasión por la música. Disfrutaba cantar y, durante una reunión con compañeros en noviembre, se animó a tomar el micrófono y compartir su afición. Admiradora de Karina, guardaba con orgullo fotografías junto a la cantante, obtenidas en distintos recitales.

Las redes sociales se llenaron de fotografías, recuerdos y palabras de afecto, retratando a Thania como una persona alegre, solidaria y muy apreciada por quienes la rodeaban. Frases como “no hay consuelo para tanto dolor” y “que se haga justicia por vos” circularon entre los mensajes.