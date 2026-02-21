Quién era el automovilista asesinado a golpes en una discusión de tránsito en Berazategui

Así fue la secuencia en la que el motociclista mató a golpes a un automovilista en Berazategui

Darío Andrés Lau, un hombre de 54 años, fue la víctima fatal del violento episodio que impactó a la localidad bonaerense de Ranelagh, partido de Berazategui. Allí, en medio de una discusión de tránsito, fue asesinado a golpes por un joven motociclista con quien había chocado levemente a bordo de su auto Chevrolet Corsa. El hecho fue filmado por dos testigos desde distintos ángulos y las imágenes se viralizaron por redes sociales y medios de comunicación. El acusado, por ahora, está detenido.

Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, tras un leve choque entre el auto, manejado por Darío, y la moto, conducida por Agustín Perrone Carozzo, de 25 años, quien durante mucho tiempo se dedicó a la práctica de Muay Thai, una disciplina de combate.

Según registro previsionales consultados por Infobae, Lau vivía en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 366 y 316, en el barrio Marítimo de Ranelagh. Es decir, murió a unas escasas 12 cuadras del lugar donde había pasado toda su vida.

De acuerdo con lo que trascendió, el hombre residía junto a su esposa y sus hijas. Parte de su familia, su madre y su hermana, viven en la zona de alicante, en España. Según adelantó esta última en diálogo con TN, iniciarán acciones legales por su cuenta para tratar de obtener justicia.

Dario Lau, asesinado a golpes en Berazategui, junto a María José, su hermana que vive en España (Facebook)

“Me enteré por mi cuñada que me llamó en el momento, nosotros a la distancia no sabemos mucho y es difícil”, contó María José Lau, quien antes había hecho un sentido posteo en Facebook para despedir a su hermano. “Como explicar que se me fue una parte de mi alma, cómo seguir adelante, mi amor, mi hermano, mi todo. No sé cómo seguir. Dame fuerzas. Te Amo”, escribió la mujer en las redes sociales.

“No hay palabras para describir cómo estamos. Estamos acá pasándola muy mal a la distancia. Estamos mal, sin dormir”, relató a su turno en el canal de noticias. En ese sentido María José habló sobre la versión de su hermano fue quien inició la pelea.

“La gente dice en las redes sociales que mi hermano es un violento, que tenía un palo. Mi hermano es albañil, es trabajador. Es muy doloroso porque dicen cosas que no son”, aseguró.

“Darío era una persona laburante, un albañil querido por los vecinos, era mi hermano. Tiene dos hijas propias y se hizo cargo de las hijas de su mujer”, añadió. “Nosotros vamos a poner abogados para encontrarle la vuelta a todo esto,no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, concluyó.

La trágica pelea

El hecho ocurrió poco después de las 18 horas del jueves pasado, frente al parque de la estación de trenes de Ranelagh.

Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran cómo, tras un presunto incidente vial que incluyó la rotura de un espejo de la motocicleta, se inició una discusión que escaló hasta convertirse en una pelea física.

Según el relato de un testigo, Lau habría “encerrado” a Perrone Carozzo, lo que desencadenó la confrontación. Las imágenes captadas en el lugar revelan que el motociclista increpó al conductor del Chevrolet Corsa y le reclamó por los daños a su vehículo: “Mirá como me rompiste la moto. Yo laburo todo el día”, gritó antes de arrojarle una piedra y golpear la puerta del automóvil.

Dario Lau tenía 54 años

Minutos después, Lau descendió con un palo y golpeó al joven, quien ya se había subido a su moto. Perrone Carozzo logró arrebatarle el objeto y, tras un forcejeo, le propinó dos golpes de puño a Lau, que cayó al suelo y quedó tendido hasta la llegada de los médicos del SAME, quienes confirmaron el fallecimiento de Darío en el lugar.

El joven motociclista fue detenido y trasladado a la comisaría 2da de Ranelagh. La fiscal del caso, Mariana Sasiain, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada Nº1 de Berazategui, lo imputó por homicidio simple y solicitó la convalidación de la detención formal ante el Juzgado de Garantías en turno.