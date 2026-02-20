Quién es el luchador amateur que mató a golpes a un automovilista en Berazategui

Agustín Perrone, de 25 años, practicó artes marciales en su adolescencia e integraba el ambiente automovilístico local

Las calles de Ranelagh, en el partido bonaerense de Berazategui, se vieron sacudidas por un crimen que involucró a un motociclista y un automovilista durante una disputa de tránsito. La escena, registrada en video por un testigo, mostró el momento en que Agustín Perrone, de 25 años, terminó con la vida de un hombre de 51 tras una violenta pelea en la intersección de las calles Agote y 366.

El perfil del joven motociclista generó especial interés al descubrirse que tiene un pasado ligado a la práctica de deportes de contacto. En sus redes sociales mostraba una historia personal marcada por las luchas de artes marciales y una conexión con el mundo automovilístico.

En su adolescencia, el joven practicaba Muay Thai, una disciplina de combate que dejó huella en su vida antes de que el interés por los motores tomara protagonismo.

Años atrás, tras un combate que, probablemente, fue de exhibición, un compañero compartió una foto en redes sociales con Perrone y escribió: “Dicen que nuestro deporte es agresivo, pero todo lo contrario. Somos más que amigos y dimos un buen show. Gracias por todo, amigo”.

Con el tiempo, su afición por las motocicletas y los autos lo llevó a dedicarse a la venta de embragues para vehículos de competición, actividad que desarrollaba en la zona. Este emprendimiento lo tiene hace más de 10 años, según figura en la cuenta de Instagram del negocio, y lo lleva adelante junto a su padre.

Además, es familiar de un reconocido piloto de carreras local, lo que reforzó su presencia en el ambiente del automovilismo.

Cómo fue el caso

Perrone fue detenido y trasladado a la Seccional 2da de Ranelagh bajo la calificación de homicidio

La confrontación se desató luego de un accidente -que aún se investiga cómo sucedió- que involucró a un Chevrolet Corsa y una moto, y culminó en un desenlace fatal apenas minutos después del accidente.

La secuencia que desembocó en la tragedia comenzó tras el choque entre ambos vehículos. La discusión escaló rápidamente, y las imágenes captadas muestran cómo el dueño del Corsa tomó un palo y atacó al motociclista. El joven se logró defender.

Sin embargo, la tensión no se disipó. En un momento, el motociclista avanzó sobre el automovilista, quien ya se encontraba en el suelo, y lo golpeó con fuerza dos veces. El último impacto fue letal y determinó el destino de la víctima en el lugar.

Otro video difundido posteriormente aportó más detalles sobre lo ocurrido. Se observa cómo el joven motociclista golpeó primero al hombre cuando aún estaba dentro de su vehículo y luego pateó la puerta del Chevrolet Corsa. Durante el intercambio, los testigos pudieron captar insultos entre los protagonistas, lo que evidencia el nivel de tensión que se vivió en la escena.

La llegada de dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME permitió constatar el fallecimiento del automovilista, indicó el medio local La Misión.

El personal médico confirmó la muerte de la víctima, mientras que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 de ayer para su traslado a la Morgue Judicial. El joven fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2da de Ranelagh acusado de homicidio.

Otro luchador se peleó en la calle

La Plaza San Martín de Morón fue escenario de un episodio violento a plena luz del día, cuando un hombre, señalado por testigos como boxeador profesional, respondió con golpes ante la agresión de dos presuntos vendedores ambulantes.

El incidente se desarrolló en la plaza central, ubicada a tres cuadras de la estación de trenes de Morón, y fue registrado en video por quienes se encontraban cerca. Entre ellos, el mago Hernán Pizarro, figura conocida en la zona, relató a SM Noticias: “El hombre iba caminando con su novia cuando los que venden medias empezaron a provocarlo. Son los mismos que golpearon a un señor en Merlo”, aseguró.

Pizarro definió a los atacantes como “dos fisuras borrachos”, disfrazados de vendedores ambulantes. Según su testimonio, ya habían reaccionado con violencia en una ocasión anterior, golpeando a un vecino al no recibir dinero.

Esta vez, la situación tomó un giro distinto. Tras los insultos dirigidos a la novia del boxeador, él reaccionó de inmediato. Se detuvo frente a uno de los agresores, adoptó posición de guardia y ambos comenzaron a intercambiar golpes.

El momento más tenso se produjo cuando uno de los vendedores, al verse superado, levantó una baldosa con ambas manos e intentó darle un golpe en la cabeza al boxeador. El joven logró escapar y trató de defenderse a patadas, mientras el vendedor intentaba sujetarlo de la remera.