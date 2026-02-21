Crimen y Justicia

Los videos que complican a la joven que atropelló y mató a un motociclista en Córdoba

Camila Zabala, de 20 años, está detenida desde el 14 de febrero por la muerte de Cristian Martín Alanis, de 35. Manejaba a alta velocidad y alcoholizada, según determinó la Justicia

Ocurrió el pasado 14 de febrero. La conductoria tiene 20 años, manejaba alcoholizada y quedó detenida

Una serie de videos que ya analiza la Justicia comprometen la situación de Camila Zabala, la joven de 20 años detenida desde hace una semana por atropellar y matar a un motociclista en Río Cuarto, Córdoba, cuando manejaba alcoholizada.

Las grabaciones son de diferentes cámaras de seguridad y permiten reconstruir el trayecto que hizo la conductora tanto antes del choque fatal en el que murió Cristian Martín Alanis, de 35 años.

El hecho ocurrió el sábado 14 de febrero pasado a la madrugada, cuando el motociclista volvía en moto a su domicilio tras compartir una reunión con amigos. Nunca llegó: fue atropellado por el Volkswagen Golf, que conducía la acusada en la intersección de las calles San Martín y Trejo y Sanabria.

Los videos que encabezan esta nota respaldan los dichos de algunos testigos que declararon en el expediente a cargo del fiscal Javier Di Santo: señalaron que la acusada habría competido en picadas con otro vehículo pocos minutos antes del accidente.

La fuerza del impacto hizo que el motociclista saliera despedido. Perdió la vida casi en el acto. Para cuando arribaron los servicios de emergencia, el personal ambulatorio confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Camila Zabala tiene 20 años
Camila Zabala tiene 20 años y está detenida hace una semana en Córdoba

“Estamos viviendo una pesadilla, mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida”, se lamentó Martín, hermano de la víctima, en diálogo con Diario Puntal.

Los registros fílmicos además determinaron que el vehículo arrastró la moto unos 300 metros luego del choque, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto.

De acuerdo con la información citada por el medio local El Doce.tv, los peritajes preliminares indicaron que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol.

Camila Zabala, acusada de atropellar y matar a un motociclista en cordoba

Dentro del automóvil viajaban dos de sus amigas,de 20 y 22 años, quienes también arrojaron resultados positivos en el test de alcoholemia. Además, la Fiscalía investiga la participación de una camioneta que, según las hipótesis, habría competido en la presunta picada con el Golf al momento de la tragedia. De comprobarse esta hipótesis, la situación de Zabala podría agravarse aún más.

La carátula judicial por ahora es homicidio culposo agravado, aunque la familia de Alanis reclama el agravamiento de la calificación penal ante la magnitud de las pruebas recolectadas. No obstante, el expediente permanece bajo la órbita del fiscal Javier Di Santo, quien decidirá los futuros avances a partir de los peritajes en curso.

Quién es la conductora

Durante el avance de la investigación, se dieron a conocer una serie de publicaciones de Camila en las redes sociales, en las que la joven se mostró cercana al mundo de las carreras de autos. Entre sus historias de Instagram se la ve asistiendo a carreras en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo competencias de rally en las sierras.

Las fotografías y relatos difundidos por ella misma también incluían viajes a distintos destinos del país, como Lago Puelo, en Chubut, y Buenos Aires, desde donde filmó un partido de polo. De acuerdo con registros previsionales consultados por Infobae, la joven vive en la ciudad cordobesa junto a su mamá y su hermano de 18 años.

