Tiene 20 años y es fanática de las carreras de autos: quién es la joven que atropelló y mató a un motociclista en Córdoba

Las historia de la acusada en las que refleja su fanatismo por las carreras de autos

Camila Zabala tiene 20 años, vive en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y está acusada de atropellar y matar -bajo los efectos del alcohol- a Cristian Martín Alanis, un motociclista de 35.

Todo ocurrió el pasado 14 de febrero y desde entonces, permanece detenida por orden del fiscal Javier Di Santo, quien la imputó del delito de homicidio culposo agravado, mientras aguarda los resultados de nuevas pericias clave para determinar su responsabilidad.

Según las primeras pericias, Zabala manejaba bajo los efectos del alcohol

Durante el avance de la investigación, se dieron a conocer una serie de publicaciones suyas en las redes sociales, en las que la joven se mostró cercana al mundo de las carreras de autos. Entre sus historias de Instagram se la ve asistiendo a carreras en el Autódromo de Río Cuarto y siguiendo competencias de rally en las sierras.

Las fotografías y relatos difundidos por ella misma también incluían viajes a distintos destinos del país, como Lago Puelo, en Chubut, y Buenos Aires, desde donde filmó un partido de polo. De acuerdo con registros previsionales consultados por Infobae, la joven vive en la ciudad cordobesa junto a su mamá y su hermano de 18 años.

La joven acusada tiene 20 años y vive en Río Cuarto

El hecho quedó registrado en varios videos que ya fueron incorporados a la causa y que trascendieron en las últimas horas. Las filmaciones agravan la situación de la joven: en una de ellas se ve el Volkswagen Golf,que era conducido por la acusada, mientras circulaba a una velocidad más alta que la permitida. Según testigos citados por el expediente, la acusada habría competido en picadas con otro vehículo pocos minutos antes del accidente.

Todo ocurrió el sábado de la semana pasada en la madrugada, cuando la víctima volvía en moto a su domicilio tras compartir una reunión con amigos. Sin embargo, nunca llegó: fue atropellado por el vehículo en la intersección de las calles San Martín y Trejo y Sanabria.

Ocurrió el pasado 14 de febrero. La conductoria tiene 20 años, manejaba alcoholizada y quedó detenida

Por el impacto, el motociclista salió despedido y perdió la vida casi en el acto. Para cuando arribaron los servicios de emergencia, el personal ambulatorio confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Zabala permanece detenida desde el sábado de la semana pasada, día del hecho

Los registros fílmicos determinaron que el vehículo arrastró la moto unos 300 metros luego del choque, con la motocicleta incrustada en la parte frontal del auto. De acuerdo con la información citada por el medio local El Doce.tv, los peritajes preliminares indicaron que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol.

Dentro del automóvil viajaban dos de sus amigas,de 20 y 22 años, quienes también arrojaron resultados positivos en el test de alcoholemia. Además, la Fiscalía investiga la participación de una camioneta que, según las hipótesis, habría competido en una picada con el Golf al momento de la tragedia. De comprobarse esta hipótesis, la situación de Zabala podría agravarse aún más.

Habló la familia de la víctima

La familia de Alanis reclama el agravamiento de la calificación penal ante la magnitud de las pruebas recolectadas.

“Estamos viviendo una pesadilla, mi hermano era una persona de bien, un hermoso ser humano, vivía 24/7 por su hija, que era el amor de su vida”, se lamentó Martín, hermano de la víctima, en diálogo con Diario Puntal.