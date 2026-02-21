Brutal golpiza a la salida de un boliche en La Plata: seis jóvenes fueron aprehendidos

Los seis aprehendidos

Una brutal golpiza en pleno centro de La Plata terminó con una mujer hospitalizada y seis jóvenes aprehendidos durante la madrugada de este sábado. El hecho tuvo lugar en calle 50 entre 7 y 8, a la salida de un boliche, y fue advertido por personal policial que llegó al lugar tras recibir una alerta por una pelea masiva en la vía pública.

Al llegar, los agentes se encontraron con la víctima, identificada como Mariel D., de 33 años y domiciliada en Berisso, tendida en el asfalto, inconsciente y con lesiones visibles en el rostro. Tras constatar que había perdido el conocimiento, personal médico del SAME decidió su traslado inmediato al Hospital Rossi.

Según reconstruyeron testigos y fuentes policiales, la secuencia de violencia se desató cuando la joven rozó accidentalmente a otra en la calle. La agresora se sacó los zapatos y comenzó a golpear a la víctima con fuerza, mientras un grupo de amigos la acompañaba en la agresión. Fue en ese contexto que el hermano de la chica atacada intervino para defenderla, pero fue rodeado por al menos cinco personas que lo golpearon, causándole heridas leves.

Uno de los testigos narró a 0221.com.ar: “Yo estaba yendo a trabajar y vi que una chica la tira al piso y le empieza a dar con los tacos en la cabeza”. Otra persona describió que la joven agredida “se aferraba a la pierna de un hombre, suplicando que detuvieran la golpiza”.

La escena se desarrolló ante la mirada de transeúntes y en medio del tránsito habitual de autos y colectivos, prolongándose durante varios minutos hasta que arribaron dos móviles de la Patrulla Municipal y un vehículo de la Policía Bonaerense, que lograron controlar la situación y pedir asistencia médica.

La esquina donde ocurrió el hecho, donde está el ingreso al anexo de la Cámara de Senadores bonaerense

Con los datos aportados por el Centro de Monitoreo, los agentes lograron interceptar e identificar a seis personas en el lugar: una mujer de 36 años, otra de 23 años, dos jóvenes de 18 años, otro de 20 y uno de 25, todos con domicilio en distintos barrios de La Plata. Los aprehendidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera y poco después liberados.

La causa fue caratulada como lesiones en riña, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 2. Tras el reconocimiento médico legal, se determinó que las lesiones sufridas por la joven fueron de carácter leve. Presentaba labios y boca hinchados y permanecía inconsciente al momento de ser asistida por los médicos.

El violento episodio generó preocupación en la zona céntrica y motivó actuaciones para esclarecer responsabilidades. Testimonios de testigos y el accionar de las fuerzas de seguridad permitieron reconstruir la dinámica del ataque, que fue rápidamente contenido por la intervención policial y sanitaria.

La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía interviniente, mientras el despliegue policial y de ambulancias se mantuvo por varios minutos en la zona céntrica de La Plata.

Este es el segundo caso de golpiza en La Plata en la última semana. El pasado domingo, un joven fue víctima de un violento ataque en La Plata, cuando al menos ocho hinchas de Gimnasia y Esgrima lo interceptaron mientras iba en moto junto a un amigo, en la previa del clásico de La Plata, que estaba próximo a disputarse.

La agresión, que fue filmada y se difundió en redes sociales, mostró cómo el grupo identificado con camisetas, banderas y sombrillas del club, lo mantenían atrapado mientras lo golpeaban y tironeaban desde distintas partes. No siendo suficiente, en ese mismo intante le robaron la remera, el pantalón, el celular y la billetera.