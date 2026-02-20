Condenaron a 20 años de prisión a dos viudas negras por el crimen de un joven en La Plata

Los tribunales de La Plata

La Justicia de La Plata condenó a 20 años de prisión a dos mujeres, que bajo la modalidad de “viudas negras” mataron a Matías Ariel Medina, un joven de 18 años de Guernica.

La sentencia estuvo en manos de el Tribunal Oral Criminal IV y establece una pena menor a la prisión perpetua solicitada por el fiscal Mariano Sibuet, quien en el debate oral había reclamado la máxima sanción prevista para este tipo de delitos.

El caso, según informó el portal 0221, cobró notoriedad por las circunstancias que rodearon el ataque: Medina fue emboscado luego de pactar una cita a través de redes sociales, sin saber que se trataba de una trampa mortal.

De acuerdo con la información recopilada durante el juicio, el joven fue citado en una esquina, donde al menos cuatro personas lo interceptaron. Los atacantes lo agredieron con palos y rebenques mientras se desplazaban a caballo, para luego despojarlo de una campera y dinero en efectivo. Dos de los agresores eran menores de edad, lo que agravó la causa y la atención pública sobre el caso.

La investigación judicial determinó que la emboscada fue coordinada bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, en la que una persona gana la confianza de la víctima mediante un falso interés sentimental para luego conducirla a una situación de vulnerabilidad.

Matías Ariel Medina

Micaela Giménez fue señalada como la persona que contactó a Medina para concertar la cita. Por su parte, Rocío Rajoy, hermana de dos de los agresores, fue identificada como la responsable de organizar el ataque en el que participaron menores de edad.

Ambas mujeres llegaron al juicio acusadas de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por su ejecución criminis causa.

Finalmente, el tribunal las condenó por homicidio en ocasión de robo agravado por la intervención de menores de edad, tipificación que derivó en la pena de 20 años de prisión.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza Crispiani remarcó la gravedad del hecho y el carácter organizado de la emboscada. El veredicto fue unánime y puso fin a uno de los procesos judiciales más extensos y resonantes de los últimos años en la región.

Las dos condenadas permanecían detenidas con prisión preventiva desde hacía más de nueve años, a la espera de la resolución definitiva del tribunal.

El juicio oral incluyó el testimonio de familiares de la víctima, peritos y vecinos, quienes aportaron detalles sobre la mecánica del crimen y el contexto previo a la emboscada.

El tribunal consideró probado que la cita fue una trampa deliberada y que los agresores actuaron bajo indicación directa de las principales acusadas. La sentencia dejó en evidencia el uso de las redes sociales como herramienta para captar víctimas, un aspecto que fue destacado durante las audiencias.

Entre los datos expuestos por la fiscalía, se subrayó que dos de los involucrados eran menores de edad, lo que agravó la responsabilidad penal de las organizadoras del ataque. La modalidad delictiva empleada en el caso generó preocupación entre los investigadores y la comunidad local.

La decisión judicial fue recibida con alivio por los familiares de la víctima, quienes reclamaron justicia desde el primer momento y siguieron de cerca cada instancia del proceso.