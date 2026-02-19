Crimen y Justicia

El indignante video de otra “Toretto” en Berisso: cruzó semáforos en rojo a 180 km/h y se grabó para sus redes

El video se viralizó en las últimas horas, aunque la protagonista asegura que es de hace varios meses. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabajan para identificar a la infractora y a su acompañante

¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee“, se escucha exclamar a una de las protagonistas del impactante video que encabeza esta nota, viralizado en las últimas horas. La grabación muestra a una mujer al volante, identificada como Milagros de Simone, quien conducía de forma imprudente por las calles del partido bonaerense de Berisso. Según se ve en la filmación, la joven pasa al menos tres semáforos en rojo sin siquiera reparar en el peligro que ello conllevaba. Mientras tanto, una amiga de ella, que viajaba en el asiento del acompañante, grababa toda la secuencia.

La grabación se conoció este jueves y provocó indignación en redes. Ante la viralización del material, la joven que filmó el hecho publicó una historia en Instagram aclarando que el episodio ocurrió en 2024. No obstante, el tiempo transcurrido no le quita responsabilidad al imprudente accionar registrado.

En este contexto, fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron a Infobae que el personal ya trabaja para tratar de identificar a la infractora y tomar medidas al respecto.

En la grabación de casi un minuto de duración, De Simone, vestida con un saco de color rojo y una remera negra, aparece al volante de un vehículo que todavía no pudo ser identificado. A plena luz del día, la conductora no frenó en ningún semáforo en rojo ni tampoco atinó a bajar la velocidad en los cruces de calles.

“¡Dale, pendeja!“, se escucha decir a la improvisada camarógrafa, celebrando la imprudencia de su compañera y, al mismo tiempo, filmando el tacómetro a medida que aumentaba la velocidad de circulación.

De Simone y su amiga le pusieron fin a su peligrosa circulación cuando alcanzaron los 180 kilómetros por hora, lo cual fue festejado a gritos por ambas ocupantes del auto: “Nos pasamos, lo pasamos. ¡¡¡Vamos a 180!!! Vamos para ciento ochenta, vamos para ciento ochenta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va, va, va, va, va, va”.

El video en cuestión recuerda al caso que involucra a la trístemente célebre Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, por haber ocasionado la muerte de Walter Armand, a quien atropelló cuando circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo.

Tras la viralización y luego de recibir un sinfín de notificaciones y mensajes por esta grabación, la joven que compartió las imágenes en redes sociales utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que el hecho ocurrió “el anteaño pasado”, en referencia a 2024.

La aclaración de la compañera de la conductora.

La conductora, por su parte, eligió no expresarse en público sobre el video que la involucra, según pudo corroborar Infobae hasta este jueves al mediodía.

Al tomar conocimiento de esta grave infracción de tránsito, la cual puso en riesgo no solo a las ocupantes del auto, sino también a los automovilistas y transeúntes que circulaban ese día por la zona del hecho, las autoridades de la ANSV tomaron cartas en el asunto y por estas horas trabajan para tratar de identificar a las sospechosas.

Ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto” de La Plata

La semana pasada, la Justicia de La Plata fijó la fecha de inicio del juicio oral a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, por la muerte de Walter Armand. Fue durante una audiencia preliminar desarrollada el último viernes, donde el Tribunal Oral Criminal II estableció que el proceso comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá por al menos tres jornadas

Durante el proceso, la joven, acompañada por su familia, atravesó una crisis nerviosa por la que debió recibir asistencia médica de profesionales de la Unidad de Diagnóstico y Emergencias (UDEC). Fue un ataque de pánico, por lo que la sala debió evacuada mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Tras recibir atención, Alvite se retiró del edificio judicial abrazada a su padre.

Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto“ atropello con su auto la moto de Walter Armand en La Plata

El tribunal utilizó esta audiencia preliminar para definir la incorporación de pruebas, la nómina de testigos y la admisión de peritajes que se discutirán en el debate oral. La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi, quien interviene en la causa por la muerte de Walter Armand, ocurrida el 12 de abril de 2024 en la intersección de las calles 13 y 532 de La Plata. En la audiencia también estuvo presente Valentina Velázquez, amiga de la imputada.

La descompensación de La Toretto durante la audiencia no fue un caso aislado: el historial clínico de Felicitas Alvite incluye antecedentes de episodios de pánico. En agosto de 2024, cuando permanecía detenida en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, sus abogados solicitaron el traslado a prisión domiciliaria alegando “episodios de extrema angustia, manos rígidas e hiperventilación”. La jueza de Garantías Marcela Garmendia rechazó ese pedido tras analizar pericias oficiales y de parte, que descartaron la existencia de un diagnóstico específico de trastorno de pánico o estrés postraumático.

Walter Armand, la víctima

En ese entonces, los forenses descartaron un cuadro clínico que justificara la prisión domiciliaria y mencionaron la posibilidad de una simulación de síntomas por parte de la imputada para modificar su situación procesal. Las psicólogas forenses señalaron que Alvite “transita un período de adolescencia tardía que la torna proclive a conductas impulsivas o poco pensadas, sin advertir las consecuencias que puedan tener”.

El juicio oral a Felicitas Alvite tendrá lugar los días 2, 3 y 6 de noviembre de 2026, según la resolución del Tribunal Oral Criminal II de La Plata. El proceso buscará determinar su responsabilidad en el hecho que derivó en la muerte de Walter Armand, quien fue atropellado en abril de 2024.

