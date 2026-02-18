El conmovedor mensaje del padre de Kim Gómez al comienzo del juicio por su crimen en La Plata

(Aglaplata)

En la antesala del juicio en los Tribunales de La Plata contra uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que murió tras ser arrastrada por delincuentes que huían en el auto robado a su madre, su padre le dedicó un conmovedor mensaje.

“Buen día, princesa. Hoy deberíamos estar de vacaciones en Claromecó. Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena”, comenzó el posteo, publicado esta mañana en las historias de Instagram de Marcos Gómez.

Y siguió: “Increíble tener que atravesar todo esto. Dame tu valentía y tu luz para llevar este juicio adelante. Me queda muy corta la palabra ‘justicia’”.

Hoy comenzará el juicio contra uno de los imputados por el crimen, acusado formalmente como autor de homicidio en ocasión de robo. Si bien actualmente tiene 18 años, será juzgado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, ya que al momento del hecho era menor de edad. El segundo involucrado, quien hoy tiene 15 años, es inimputable.

El tribunal estará integrado por los jueces Marcelo Giorgis y Juan Carlos Estrada, mientras que Guillermo Mercenaro intervendrá en su carácter de juez de Garantías.

El mensaje que Marcos le dedicó a su hija.

Antes del inicio del debate oral, Gómez afirmó que quienes estén presentes en el tribunal serán “la voz de Kim”. También contó, en declaraciones a la prensa, que el lunes y el martes se mantuvo aislado en la playa para “encontrar un poco de tranquilidad” de cara al juicio.

“Necesitaba mojarme los pies en el mar para volver y estar óptimo para lo que viene. Revivir todo es duro, es cruel”, recogió la agencia Noticias Argentinas. Y agregó: “Es complicado. El domingo fue mi cumpleaños y se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”.

“Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”, siguió.

Desde la puerta del Tribunal, Gómez afirmó que quiere saber qué ocurrió en los últimos instantes de la vida de su hija: “Quiero saber si ella luchó, si pidió por mí”.

Además, fue contundente al ser consultado sobre los dos menores involucrados en la muerte de Kim: “No voy a poder perdonar a los asesinos. Todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan”.

El joven de 18 años que va a juicio por el crimen de Gómez.

El juicio

Está previsto que el debate se extienda hasta el 27 de este mes y contará con una serie de particularidades procesales. Una de ellas obliga a amparar la identidad del acusado por la reserva que exige la ley de Régimen Penal Juvenil.

Aunque en el proceso se valorará toda la prueba recabada por la Fiscalía, explicaron que el juicio no podrá contar con la participación del público y deberá apegarse a los estándares de respeto y protección a la infancia explicitados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

La niña murió tras ser arrastrada por delincuentes que huían en el auto robado a su madre.

Una vez que los jueces evalúen el conjunto de pruebas presentadas por las partes y, al término de los debates orales, deberán expedirse sobre la responsabilidad penal del mayor de los acusados. A pesar de quela expectativa de pena para el acusado varía entre 10 y 25 años de reclusión por el delito de homicidio en ocasión de robo, la propia dinámica de la justicia juvenil podría reducir ese lapso.

De hecho, una jueza especializada en responsabilidad penal juvenil explicó a Infobae que esa pena en expectativa después hay que evaluarla con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 22.278, en donde dice que fuera la responsabilidad penal juvenil, al momento de imponer pena, debe valorar los informes producidos y todo el abordaje interdisciplinario que se hizo”.

Uno de los delincuentes tenía 14 años al momento del homicidio.

Bajo este punto de vista, la magistrada consideró: “Así corresponde disminuir esa pena como de un tercio a la mitad, sería como si fuese un delito en tentativa”. Tras cumplimentarse todos estos pasos, recién entonces se discutirá el monto de la pena, en caso de que el acusado fuera condenado.

En el caso del menor de 14 años involucrado en el crimen, que cumplió 15 durante el último año, seguirá un camino procesal distinto. El régimen argentino no permite juzgar penalmente a menores de 16 años en estos casos. Al resultar no punible, permanecerá privado de la libertad en un instituto de máxima seguridad para jóvenes no punibles.