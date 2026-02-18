Crimen y Justicia

El conmovedor mensaje del padre de Kim Gómez al comienzo del juicio por su crimen en La Plata

Marcos Gómez difundió un mensaje dedicado a la niña de siete años asesinada el año pasado luego de que delincuentes la arrastraran con el vehículo robado a su madre. Hoy comenzó el juicio contra uno de los acusados

Guardar
(Aglaplata)
(Aglaplata)

En la antesala del juicio en los Tribunales de La Plata contra uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez, la niña de siete años que murió tras ser arrastrada por delincuentes que huían en el auto robado a su madre, su padre le dedicó un conmovedor mensaje.

“Buen día, princesa. Hoy deberíamos estar de vacaciones en Claromecó. Hoy deberíamos estar construyendo nuestro castillo de arena”, comenzó el posteo, publicado esta mañana en las historias de Instagram de Marcos Gómez.

Y siguió: “Increíble tener que atravesar todo esto. Dame tu valentía y tu luz para llevar este juicio adelante. Me queda muy corta la palabra ‘justicia’”.

Hoy comenzará el juicio contra uno de los imputados por el crimen, acusado formalmente como autor de homicidio en ocasión de robo. Si bien actualmente tiene 18 años, será juzgado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, ya que al momento del hecho era menor de edad. El segundo involucrado, quien hoy tiene 15 años, es inimputable.

El tribunal estará integrado por los jueces Marcelo Giorgis y Juan Carlos Estrada, mientras que Guillermo Mercenaro intervendrá en su carácter de juez de Garantías.

El mensaje que Marcos le
El mensaje que Marcos le dedicó a su hija.

Antes del inicio del debate oral, Gómez afirmó que quienes estén presentes en el tribunal serán “la voz de Kim”. También contó, en declaraciones a la prensa, que el lunes y el martes se mantuvo aislado en la playa para “encontrar un poco de tranquilidad” de cara al juicio.

“Necesitaba mojarme los pies en el mar para volver y estar óptimo para lo que viene. Revivir todo es duro, es cruel”, recogió la agencia Noticias Argentinas. Y agregó: “Es complicado. El domingo fue mi cumpleaños y se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”.

“Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”, siguió.

Desde la puerta del Tribunal, Gómez afirmó que quiere saber qué ocurrió en los últimos instantes de la vida de su hija: “Quiero saber si ella luchó, si pidió por mí”.

Además, fue contundente al ser consultado sobre los dos menores involucrados en la muerte de Kim: “No voy a poder perdonar a los asesinos. Todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan”.

El joven de 18 años
El joven de 18 años que va a juicio por el crimen de Gómez.

El juicio

Está previsto que el debate se extienda hasta el 27 de este mes y contará con una serie de particularidades procesales. Una de ellas obliga a amparar la identidad del acusado por la reserva que exige la ley de Régimen Penal Juvenil.

Aunque en el proceso se valorará toda la prueba recabada por la Fiscalía, explicaron que el juicio no podrá contar con la participación del público y deberá apegarse a los estándares de respeto y protección a la infancia explicitados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

La niña murió tras ser
La niña murió tras ser arrastrada por delincuentes que huían en el auto robado a su madre.

Una vez que los jueces evalúen el conjunto de pruebas presentadas por las partes y, al término de los debates orales, deberán expedirse sobre la responsabilidad penal del mayor de los acusados. A pesar de quela expectativa de pena para el acusado varía entre 10 y 25 años de reclusión por el delito de homicidio en ocasión de robo, la propia dinámica de la justicia juvenil podría reducir ese lapso.

De hecho, una jueza especializada en responsabilidad penal juvenil explicó a Infobae que esa pena en expectativa después hay que evaluarla con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 22.278, en donde dice que fuera la responsabilidad penal juvenil, al momento de imponer pena, debe valorar los informes producidos y todo el abordaje interdisciplinario que se hizo”.

Uno de los delincuentes tenía
Uno de los delincuentes tenía 14 años al momento del homicidio.

Bajo este punto de vista, la magistrada consideró: “Así corresponde disminuir esa pena como de un tercio a la mitad, sería como si fuese un delito en tentativa”. Tras cumplimentarse todos estos pasos, recién entonces se discutirá el monto de la pena, en caso de que el acusado fuera condenado.

En el caso del menor de 14 años involucrado en el crimen, que cumplió 15 durante el último año, seguirá un camino procesal distinto. El régimen argentino no permite juzgar penalmente a menores de 16 años en estos casos. Al resultar no punible, permanecerá privado de la libertad en un instituto de máxima seguridad para jóvenes no punibles.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasKim GómezLa PlataAsesinatoHomicidioMenor de edadLey de imputabilidad penal juvenil

Últimas Noticias

Otro caso de muerte súbita: jugaba al fútbol con amigos y se descompensó

El episodio ocurrió en una cancha recreativa en Jesús María, Córdoba. Alerta por la frecuencia de casos similares

Otro caso de muerte súbita:

Caso Bastian: citaron a declarar a la madre del nene de 8 años y al padre de las dos hermanitas que iban en el UTV

La instrucción judicial por el accidente ocurrido en La Frontera, Pinamar, podrá tener definiciones en marzo. Bastian sigue grave y será sometido a una nueva operación

Caso Bastian: citaron a declarar

Frontera caliente: detuvieron en Misiones a un brasileño que intentaba cruzar con 225 mil cápsulas para armas de fuego

El conductor transportaba 50 bolsas de plástico con 4.500 cápsulas fulminantes cada una. En un operativo paralelo en Formosa, detuvieron a dos argentinos que llevaban 70 mil dólares sin declarar

Frontera caliente: detuvieron en Misiones

Mañana se conocerá el veredicto por el femicidio de María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinada en Kosovo

El hecho ocurrió en 2023. La víctima tenía 27 años. Su pareja, Endrit Nika, está sospechado de haberla arrojado al vacío

Mañana se conocerá el veredicto

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijas

El sospechoso, identificado como E.G.O., de 25 años, fue aprehendido y se espera que declare en las próximas horas. La víctima continúa internada, pero se encuentra estable

Brutal intento de femicidio en
DEPORTES
Cómo Manchester United logró convertirse

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

La revelación sobre los inicios de Cristiano Ronaldo y su obsesión por ganar: “Sabía exactamente lo que quería”

Franco Colapinto, protagonista del nuevo anticipo de la serie de Fórmula 1 Drive To Survive: “Sos el hombre del momento”

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones

Sofía Jujuy Jiménez de vacaciones con su novio en Brasil: playas paradisíacas, gastronomía típica y romance a pleno

El enojo de Malena Valenzuela tras la polémica por el “pico” con su madre María: “Qué cabezas podridas tienen”

Benito Fernández fue abuelo por segunda vez: “Se agrandó la familia”

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

INFOBAE AMÉRICA

Cómo Manchester United logró convertirse

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La OTAN practicó un desembarco en el Báltico en su mayor ejercicio de reacción rápida con el foco puesto en la amenaza rusa

Hungría y Eslovaquia activaron sus reservas de emergencia de petróleo tras la interrupción del oleoducto ruso Druzhba

Sanae Takaichi fue formalmente confirmada como premier de Japón y buscará fortalecer la cooperación con Trump en Washington

Dirigente indígena panameño irá a juicio en 2027 por delitos contra el Estado