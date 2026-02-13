El padre de Kim Gómez habló del nuevo Régimen Penal Juvenil: “Es importante, pero mi dolor no tiene reparación”

El padre de Kim Gómez expresó que la media sanción de la ley de imputabilidad penal juvenil en Argentina no repara la pérdida de su hija

La noticia de la media sanción de la ley de imputabilidad penal juvenil encontró eco en Marcos Gómez, padre de Kim, víctima de un brutal asesinato en La Plata el año pasado. Durante una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Gómez aseguró: “Hoy la verdad que estoy un poco más tranquilo. Ayer participé ahí... estuve en la sesión, fue larga, difícil. Es algo que venía impulsando con los diputados, era una de las cosas que consideraba que había que hacer”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Gómez profundizó: “Son días difíciles. La verdad que son todos los días volver al año pasado. El domingo, particularmente, es mi cumpleaños, va a ser el primero sin mi hija. Y el 18 arranca el juicio del mayor y también nada, tratando de estar entero”.

El dolor, la ley y el reclamo de las víctimas

Gómez se refirió al impacto personal de la media sanción: “Yo soy partidario de que todas las personas que perdemos un hijo, transitamos todo el dolor de una manera muy personal. Para mí, mi hija lo era todo, entonces por eso estoy haciendo todo lo que estoy haciendo”. Subrayó que, pese a la aprobación legislativa, no encuentra motivos para celebrar: “Si ves los videos como todos festejaban... yo estaba sentado ahí, no había nada para festejar. Sinceramente, me lo tomo de esa manera. Sin criticar a nadie, es la manera que me sale, que lo siento, pero siento que mi hija lo era todo”.

Consultado sobre la reparación emocional que puede producir la acción política, Gómez fue tajante: “No hay manera de reparar todo ese daño. Realmente quiero que sigan pasando cosas importantes”. La referencia a su hija es constante y emotiva: “Kim fue una nena feliz. Si bien terminó como terminó, fueron siete años de amor, tuvo una familia que la amó, unos padres, que los dos fueron buenos padres, tuvo hermanos, amigos, colegio, actividades. Mi hija amaba la vida, amaba los animales, amaba la música”.

El caso de Kim Gómez visibilizó las diferencias en el tratamiento judicial de los acusados por edad y expuso desafíos para la reinserción social (Aglaplata)

La diferencia entre los acusados y el debate por la imputabilidad

El caso de Kim expuso la controversia por la edad de imputabilidad. El mayor de los acusados, de 17 años, irá a juicio el 18, mientras que el menor, de 14, permanece en un instituto de menores. Gómez reflexionó: “Esta ley no es retroactiva, entonces a mí no me cambia en nada. Simplemente trato de transitarlo como lo que me tocó. Así como me enfoqué en que lo que le pasó a Kim no fue culpa mía y siento culpa, trato de... las leyes son estas, las cosas son estas, tengo que aceptar lo que me toca y tratar de luchar con las cosas que hay”.

El padre de Kim reconoció el contacto con organismos y otras víctimas: “Estoy participando hoy activamente en el Estado, con las dos partes, porque debo ser una de las pocas personas que lo está haciendo. Se me contactan todos, estoy trabajando con mucha gente, tengo a disposición a muchos organismos. UNICEF, por ejemplo. Con respecto a las víctimas, todo el mundo me ve como un referente de la resiliencia y de alguna manera eso me hace bien, porque le estoy dando el ejemplo a las demás personas que hay otro camino”.

Prevención, clubes y el desafío de la reinserción

Gómez cuestionó los límites de la nueva ley: “Si escuchás el discurso de Bullrich, dice: ‘Pena de adulto’, ‘crimen de adulto’, ‘pena de adulto’. Eso es mentira. Me molesta cuando venden cosas que no son. Díganme algún delito que vaya a ir ahora con pena adulta. No va a ir”. Y advirtió sobre la importancia de la prevención: “Yo hubiese agregado un montón de cosas, hubiese cambiado un montón de cosas. El tema de la prevención temprana”.

En La Plata, Gómez impulsa acciones concretas: “Hoy visité ese lugar que está funcionando, que es un lugar para la atención temprana de los chicos que empiezan a delinquir, que empiezan a llegar a la comisaría. Hoy, por ejemplo, ese lugar tiene 169 pibes que están haciéndole seguimiento. Son todos pibes que tienen hoy problema con la adicción”. Insistió en la necesidad de avanzar sobre la salud mental: “Le pedí al intendente, lo vamos a trabajar para armar un lugar para poder asistir. No hay lugares, realmente no hay lugares”.

Marcos Gómez participó en la sesión legislativa que aprobó la ley de régimen penal juvenil y remarcó la importancia de seguir impulsando cambios (Aglaplata)

El trabajo en los clubes de barrio también forma parte de su militancia: “Trabajo en un club de fútbol. Hay pibes que son realmente pobres, realmente humildes, que son buenos todavía, pero no tienen una posibilidad en esta, nuestra sociedad. No están educados, no tienen estudio, pierden los valores. Realmente van a los clubes, llegan al deporte. Yo quiero enfocar un poco ahí para que no lleguen a nuestro programa o a estos lugares que ya llegan con delito”.

El testimonio de Gómez incluyó un momento de especial crudeza al revelar el encuentro con los acusados: “Al mayor le dije que todas las personas nos tenemos que hacer responsables de nuestros errores y que yo nunca lo iba a poder perdonar. Y el mayor me miró y yo vi el arrepentimiento. Después cuando lo escuché hablar, sentí el arrepentimiento y él sabía que se había equivocado. No me pasó así lo mismo con el más chico. El más chico nunca me bajó la mirada, siempre esa mirada desafiante”.

El padre de Kim concluyó: “Ojalá que en el juicio este que vaya a pasar, que pague la mayor cantidad de daños que la justicia considere. También tengo la capacidad de pensar, de razonar que hay un problema y que ojalá que lo pueda cambiar, porque mi hija era todo para mí y realmente estoy haciendo todo por ella”.

