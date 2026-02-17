Crimen y Justicia

Recapturaron a uno de los presos que se fugaron de una comisaría de Salta

Las autoridades buscan a los otros dos hombres y reforzaron los controles en la frontera

Guardar
Recapturaron a uno de los
Recapturaron a uno de los presos que se fugó de la cárcel en Orán

La Policía de Salta logró recapturar a uno de los tres detenidos que se fugaron de una comisaría ubicada al norte de la provincia, durante una operación realizada este lunes.

Según información de los medios locales, el aprehendido fue identificado como Ernesto Damián Miranda, de 31 años, quien fue localizado en horas de la noche en el marco de los rastrillajes coordinados por el Distrito de Prevención 2, con intervención de distintas áreas investigativas y operativas.

Mientras tanto, las autoridades policiales, junto con la Fiscalía Penal 1 de Orán y el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal, mantienen activa la búsqueda del resto de los prófugos que se encontraban detenidos en la Comisaría Primera de la ciudad. Se trata de Jorge Nelson Bizama y Luis Ángel Vizcarra, de 31 y 46 años respectivamente.

La fuga de los tres reclusos desató un importante operativo luego de que el personal policial constatara la ausencia de los internos durante una revisión de rutina en la dependencia. De acuerdo con lo reportado por El Tribuno, las fuerzas de seguridad desplegaron patrullajes intensivos en barrios de San Ramón de la Nueva Orán, caminos rurales y accesos a localidades vecinas como Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, ante la posibilidad de que los prófugos buscaran salir del área urbana o cruzar a otras jurisdicciones. Además, la ubicación, próxima a la frontera norte, llevó a que se refuercen los controles en rutas nacionales y provinciales, así como la ampliación del radio de búsqueda.

El dispositivo de recaptura incluyó la revisión de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, la verificación de datos aportados por vecinos y el análisis de posibles contactos de los evadidos. Voceros de la Policía de Salta solicitaron a la población que cualquier información relevante sea comunicada al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana, sin intentar acciones particulares. La fuerza resaltó la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la localización de los prófugos.

No se brindaron detalles oficiales sobre el mecanismo utilizado para la fuga, aunque se indicó que se realiza un relevamiento de las instalaciones y de los sectores por donde los detenidos podrían haber escapado.

Buscan a un preso que se fugó en Neuquén

Lucas Exequiel Muñoz tiene 25
Lucas Exequiel Muñoz tiene 25 años y es buscado por haber amenazado con un arma a un oficial (Foto: Diario Río Negro)

La Policía de Neuquén mantiene activo un operativo de búsqueda para localizar a Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que logró evadirse del Hospital Bouquet Roldán durante la madrugada del miércoles. Muñoz, quien estaba bajo custodia tras permanecer detenido en la Comisaría 19, simuló una convulsión para ser trasladado al centro de salud y allí aprovechó un descuido para escapar. Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando personal médico le retiró las esposas para ser atendido.

El recluso fue derivado al hospital luego de manifestar síntomas compatibles con un cuadro epiléptico. Una vez en el sector de atención, Muñoz aprovechó la oportunidad para romper una persiana metálica, saltar hacia un pasillo interno y subir al techo del edificio. Parte de la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad, aunque el seguimiento se perdió en ese punto. De inmediato, la Policía desplegó patrullajes y rastrillajes en la zona junto a diferentes unidades, pero hasta el momento no se logró dar con el paradero del fugitivo.

Las autoridades resaltaron que no es la primera vez que Muñoz evade a la Justicia y recordaron que en una ocasión anterior recurrió a una maniobra similar para escapar de la custodia policial. La Comisaría 19, dependiente de la Superintendencia de Seguridad, interviene en la investigación y mantiene la alerta en la región ante la posibilidad de nuevos intentos de fuga o desplazamiento.

Muñoz, de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros, posee contextura delgada, tez trigueña, cabello y ojos oscuros. En 2017 fue condenado por tenencia ilegal de arma de fuego, tras aceptar seis meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, aunque reincidió en el mismo delito poco después.

Temas Relacionados

delincuentesprófugosSaltaOránúltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinaron a un empresario en Misiones en medio de un intento de robo

El crimen ocurrió en la calle Violeta de los Alpes del barrio Santa Rosa de la localidad de Puerto Iguazú

Asesinaron a un empresario en

Elevaron a juicio la causa por el brutal crimen de un joven asesinado con un destornillador en Mar del Plata

Estarán sentados en el banquillo de los acusados de Lucas Ezequiel Ramos, quien sería considerado el autor del homicidio de Esteban Bellini, y Gonzalo Olivera, su cómplice

Elevaron a juicio la causa

Murió un delincuente en medio de un intento de robo a un empresario en Ituzaingó

Las autoridades buscan a los cómplices del hombre asesinado en la esquina de Ratti y Balbastro. La víctima del robo estaba estacionado cerca de un kiosco esperando a su pareja. Investigan el origen el disparo

Murió un delincuente en medio

El misterio internacional de la narco sudafricana que vivía en la Villa 31

Theresa Belinda Tuider fue condenada en dos ocasiones por la Justicia por enviar cocaína en encomiendas a países como Tailandia. Comenzó la escuela Primaria en prisión. ¿Quiénes eran sus contactos?

El misterio internacional de la

Tenía un pedido de captura por pirata del asfalto y cayó en un auto robado y por una denuncia de violación

Lo atraparon agentes de la DDI La Matanza en Virrey del Pino después de tareas de seguimiento

Tenía un pedido de captura
DEPORTES
La frase de Antonio Mohamed

La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Martín Jaite habló sobre el futuro del Argentina Open y la gira sudamericana y las conversaciones con la ATP

Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Entrevista exclusiva a los actores

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU instó a Ucrania a

EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones

Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas

Un Premio Nobel y 20 libros después, Orhan Pamuk consigue una serie en Netflix

A propósito de “Sirat”: las múltiples dimensiones de la cultura “rave”