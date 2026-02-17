Recapturaron a uno de los presos que se fugaron de una comisaría de Salta

Recapturaron a uno de los presos que se fugó de la cárcel en Orán

La Policía de Salta logró recapturar a uno de los tres detenidos que se fugaron de una comisaría ubicada al norte de la provincia, durante una operación realizada este lunes.

Según información de los medios locales, el aprehendido fue identificado como Ernesto Damián Miranda, de 31 años, quien fue localizado en horas de la noche en el marco de los rastrillajes coordinados por el Distrito de Prevención 2, con intervención de distintas áreas investigativas y operativas.

Mientras tanto, las autoridades policiales, junto con la Fiscalía Penal 1 de Orán y el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público Fiscal, mantienen activa la búsqueda del resto de los prófugos que se encontraban detenidos en la Comisaría Primera de la ciudad. Se trata de Jorge Nelson Bizama y Luis Ángel Vizcarra, de 31 y 46 años respectivamente.

La fuga de los tres reclusos desató un importante operativo luego de que el personal policial constatara la ausencia de los internos durante una revisión de rutina en la dependencia. De acuerdo con lo reportado por El Tribuno, las fuerzas de seguridad desplegaron patrullajes intensivos en barrios de San Ramón de la Nueva Orán, caminos rurales y accesos a localidades vecinas como Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, ante la posibilidad de que los prófugos buscaran salir del área urbana o cruzar a otras jurisdicciones. Además, la ubicación, próxima a la frontera norte, llevó a que se refuercen los controles en rutas nacionales y provinciales, así como la ampliación del radio de búsqueda.

El dispositivo de recaptura incluyó la revisión de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, la verificación de datos aportados por vecinos y el análisis de posibles contactos de los evadidos. Voceros de la Policía de Salta solicitaron a la población que cualquier información relevante sea comunicada al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana, sin intentar acciones particulares. La fuerza resaltó la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la localización de los prófugos.

No se brindaron detalles oficiales sobre el mecanismo utilizado para la fuga, aunque se indicó que se realiza un relevamiento de las instalaciones y de los sectores por donde los detenidos podrían haber escapado.

Buscan a un preso que se fugó en Neuquén

Lucas Exequiel Muñoz tiene 25 años y es buscado por haber amenazado con un arma a un oficial (Foto: Diario Río Negro)

La Policía de Neuquén mantiene activo un operativo de búsqueda para localizar a Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que logró evadirse del Hospital Bouquet Roldán durante la madrugada del miércoles. Muñoz, quien estaba bajo custodia tras permanecer detenido en la Comisaría 19, simuló una convulsión para ser trasladado al centro de salud y allí aprovechó un descuido para escapar. Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando personal médico le retiró las esposas para ser atendido.

El recluso fue derivado al hospital luego de manifestar síntomas compatibles con un cuadro epiléptico. Una vez en el sector de atención, Muñoz aprovechó la oportunidad para romper una persiana metálica, saltar hacia un pasillo interno y subir al techo del edificio. Parte de la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad, aunque el seguimiento se perdió en ese punto. De inmediato, la Policía desplegó patrullajes y rastrillajes en la zona junto a diferentes unidades, pero hasta el momento no se logró dar con el paradero del fugitivo.

Las autoridades resaltaron que no es la primera vez que Muñoz evade a la Justicia y recordaron que en una ocasión anterior recurrió a una maniobra similar para escapar de la custodia policial. La Comisaría 19, dependiente de la Superintendencia de Seguridad, interviene en la investigación y mantiene la alerta en la región ante la posibilidad de nuevos intentos de fuga o desplazamiento.

Muñoz, de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros, posee contextura delgada, tez trigueña, cabello y ojos oscuros. En 2017 fue condenado por tenencia ilegal de arma de fuego, tras aceptar seis meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, aunque reincidió en el mismo delito poco después.