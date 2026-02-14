Crimen y Justicia

Buscan a un peligroso prófugo que escapó de un hospital de Neuquén, luego de fingir una convulsión

Se trata de Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que se encontraba detenido en la Comisaría 19. No sería la primera vez que evade a la Justicia

Guardar
Lucas Exequiel Muñoz tiene 25
Lucas Exequiel Muñoz tiene 25 años y es buscado por haber amenazado con un arma a un oficial (Gentileza: Diario Río Negro)

La Policía de Neuquén encendió las alarmas, luego de que detectaran que un recluso identificado como Lucas Exequiel Muñoz se había fugado el miércoles a la madrugada del Hospital Bouquet Roldán. Horas antes, había simulado una crisis epiléptica mientras permanecía bajo custodia en la Comisaría 19.

Después de que notaran que el detenido no se encontraba en su habitación, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo de distintas unidades, pero no obtuvo resultados positivos durante esa madrugada. Según indicaron, el escape se habría concretado cerca de las 02:00 horas.

Todo ocurrió poco después de que el prófugo fuera trasladado bajo custodia al hospital ubicado en calle Planas 1915, tras haber presentado sintomatología compatible con una convulsión. No obstante, indicaron que Muñoz aprovechó que le retiraron las esposas al ingresar al box de atención para escapar.

De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, el fugitivo logró romper una persiana metálica, saltar hacia un pasillo y escalar hasta el techo. Aparentemente, la secuencia habría sido captada por una de las cámaras de seguridad, debido a que aseguraron que ese fue el punto en el que lo perdieron de vista definitivamente.

El fugitivo se habría escapado
El fugitivo se habría escapado por el techo del centro de salud

Luego de que se difundiera el aviso policial, las autoridades destacaron que se trataba de la segunda vez que Muñoz logró evadirse. La vez anterior habría utilizado un método similar. Actualmente, interviene en el caso la Comisaría 19, dependiente de la Superintendencia de Seguridad.

El prófugo, de nacionalidad argentina, mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello oscuro y ojos oscuros. Según confirmaron las autoridades, el delincuente había sido condenado en 2017 por tenencia ilegal de arma de fuego.

En esa causa, había aceptado seis meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, pero tras ser notificado cometió el mismo delito. En caso de contar con información relevante sobre su paradero, la Policía solicitó comunicarse al (299) 4400796.

Estaba prófugo por un robo y lo encontraron escondido dentro de un freezer

Este mismo viernes, la Policía Bonaerense logró la captura de Alexis Alejandro González, alias "Iceman“, buscado por robo agravado y otros delitos, tras encontrarlo dentro de un freezer en una vivienda de González Catán, partido de La Matanza. El acusado, detectado con síntomas de hipotermia, fue asistido por personal médico tras quedar oculto durante un operativo policial.

El caso permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Descentralizada N° 1 de Gregorio de Laferrere, liderada por el fiscal Fernando Garete, que ordenó la detención y mantuvo la investigación abierta para establecer si existen vínculos con hechos similares en la región.

La policía detiene a "Iceman",
La policía detiene a "Iceman", un sospechoso de robo agravado, quien fue descubierto escondido dentro de un freezer en un operativo policial

Entre las pruebas reunidas por la DDI La Matanza tras el allanamiento, se encontraron una pistola Hi Power detective con once municiones, dos cargadores, un chaleco de transporte de fuerzas especiales, una pistolera, vestimenta supuestamente usada en el asalto.

De la misma manera, confirmaron que en la propiedad había varios teléfonos celulares de alta gama, incluidos un iPhone 11 Pro Max, dos iPhone 15 Pro Max blancos, un iPhone 17 Pro Max y otros dos equipos de la marca Samsung.

La investigación se inició el 2 de febrero cuando los efectivos presenciaron en la esquina de Joaquín del Pino y Rosas el forcejeo entre un hombre y una mujer. El sospechoso huyó en una motocicleta Honda roja junto con un cómplice, pero la fuga concluyó al chocar con un móvil policial y ser interceptados.

En ese momento, Cristian Leonel Maidana, de 23 años, fue aprehendido tras el enfrentamiento y se le incautaron dos teléfonos móviles, uno de los cuales la víctima reconoció como suyo. No obstante, González había logrado evadirse. Asimismo, indicaron que el detenido tenía causas por abuso sexual, robo y violencia familiar, con expedientes abiertos en varios juzgados de la provincia de Buenos Aires.

Temas Relacionados

NeuquénPrófugosPolicía de NeuquénHospital Bouquet RoldánÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a cuatro presos por abusar sexualmente de un compañero en una cárcel de Rosario

Los hechos comenzaron en diciembre de 2021, cuando los acusados amenazaron con un cuchillo a la víctima para someterla

Condenaron a cuatro presos por

Volvieron a detener a un profesor de Córdoba que había sido acusado de abuso contra menores

La detención se realizó el viernes por la madrugada, aunque las autoridades no detallaron las faltas que habría cometido para volver a la prisión

Volvieron a detener a un

Cayó uno de los acusados de matar a golpes a un jubilado que iba al médico: era vecino de la víctima

El sospechoso es conocido como “Tiko” y al ser identificado intentó darse a la fuga. Sin embargo, lo detuvieron a pocas cuadras del lugar del crimen

Cayó uno de los acusados

Detuvieron al “Sicario”, un joven acusado de intentar matar a su madre, dispararle a su ex y asesinar a un hombre

El acusado permaneció en fuga por casi diez días, mientras que su ex pareja continúa hospitalizada. Además, buscan a un cómplice que habría participado del homicidio de la tercera víctima

Detuvieron al “Sicario”, un joven

Luna murió en un boliche de Palermo hace dos años y su familia reclama respuestas a la Justicia: “Nunca se toca el negocio”

Luna Álvarez Debali, de 21 años, entró descompensada al Hospital Fernández por consumo de éxtasis. Pese a que hubo un trabajo encubierto de la Policía de la Ciudad y allanamientos, no hay detenidos

Luna murió en un boliche
DEPORTES
El argentino que es fanático

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky se reunirá con Marco

Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania

Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”

El dictador Kim Jong-un elogió a los soldados norcoreanos que luchan por Rusia contra Ucrania y dio su “apoyo incondicional” a Putin

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el negocio millonario de la dictadura de Nicaragua para facilitar la llegada de cubanos a EEUU

Uruguay decidió vender sus residencias en Washington, Lima y Madrid por una política de ahorro de la Cancillería