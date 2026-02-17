Murió un delincuente en medio de un intento de robo a un empresario en Ituzaingó

El robo ocurrió en la madrugada del viernes en Ituzaingó (Google Maps)

Un delincuente murió y otro escapó tras un intento de robo en una esquina de la localidad de Ituzaingó. Los hombres habían abordado al conductor de un auto que se encontraba estacionado en la zona, esperando a su pareja que se había bajado a comprar a un kiosko.

Las autoridades intentan determinar el origen del disparo que causó la muerte, dado que aún se desconoce si el arma fue accionada por el hombre al que intentaron asaltar, un empresario que se encontraba en un auto de alta gama, o si el tiro provino de uno de los propios delincuentes.

El episodio tuvo lugar el viernes por la madrugada en la intersección de Ratti y Balbastro. El fallecido, cuya identidad no fue confirmada, formaba parte de una banda que, tras producirse el ataque, huyó del lugar en un vehículo. El cuerpo sin vida quedó tendido sobre el asfalto.

Instantes antes del hecho, la víctima había estacionado frente a un kiosco 24 horas, donde su esposa descendió para realizar una compra. Minutos después un vehículo color blanco dobló en la esquina, frenó y dos personas se bajaron. Ambos caminarion frente al comercio y se dirigieron hacia donde estaba estacionado el empresario.

De acuerdo con lo relatado por Primer Plano Online, uno de ellos abrió la puerta del conductor y el otro accedió a la parte trasera. Luego del disparo, los agresores escaparon corriendo, pero tras avanzar solo unos metros, el hombre herido cayó en la vereda.

El empresario y su esposa abandonaron el lugar y, tras llegar a su vivienda en Merlo, alertaron a la Policía sobre lo ocurrido. Conforme a los primeros reportes, algunas pertenencias de la víctima sí fueron sustraídas durante el intento de robo.

Por otro laod, el cadáver fue trasladado a la morgue para la autopsia, por disposición del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó.

Otro delincuente asesinado en Ituzaingó

Un hombre murió y otros dos fueron detenidos después de un tiroteo y una persecución policial que comenzó en Ituzaingó y concluyó en Merlo, en el oeste del Conurbano bonaerense. Según supo Infobae de fuentes cercanas a la investigación, el incidente se originó tras el robo violento de una Toyota Hilux blanca a una mujer de 70 años en el barrio de Villa Udaondo.

La zona donde ocurrió el robo

La víctima conducía su vehículo por la calle Del Lazo cuando fue interceptada por dos autos. De acuerdo con el reporte uno de los vehículos sobrepasó a la camioneta y el otro la embistió desde atrás, obligando a la mujer a detenerse. De ambos autos descendieron cuatro personas armadas, quienes, bajo amenazas, sustrajeron sus pertenencias y la forzaron a bajar del rodado. Los asaltantes escaparon en la camioneta por la calle De las Catonas.

Tras la denuncia, las autoridades activaron la búsqueda y, mediante geolocalización, localizaron uno de los dispositivos robados en el barrio Matera, partido de Merlo. La fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías. De acuerdo con lo consignado personal de la DDI Morón, bajo la coordinación del comisario Juan Pablo Ponte Wisto, acudió a una vivienda ubicada en la calle Amperes al 3500.

En ese domicilio, los agentes hallaron la camioneta robada con las patentes modificadas, objetos personales de la víctima y levantaron huellas dactilares del vehículo. Durante el operativo, el ocupante de la vivienda, identificado como C. A. Q., intentó huir a pie, pero fue aprehendido y quedó a disposición de la fiscalía.

La investigación continuó con el análisis de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar un Peugeot 208 blanco involucrado en el hecho. El registro del dominio condujo a otra vivienda en la calle Las Gardenias al 800, en Agustín Ferrari, también en Merlo. Al arribar, policías de la Motorizada de Ituzaingó y de la comisaría 3ª de Las Cabañas se dispusieron a allanar el domicilio. En ese momento, el Peugeot salió a gran velocidad con tres ocupantes que intentaron eludir el cerco policial.

La persecución terminó en la esquina de Los Jacintos y Álvarez Jonte, donde los sospechosos abandonaron el auto e intercambiaron disparos con la policía. En el enfrentamiento se contabilizaron más de 40 disparos. Los asaltantes ingresaron a una vivienda cercana para intentar escapar por los techos. Uno de ellos, Maximiliano Cristian Díaz (alias “Chito”), de 30 años, cayó herido en el ingreso y falleció por una herida de bala en el abdomen antes de recibir atención médica. Fuentes judiciales confirmaron que Díaz tenía antecedentes por homicidio y otros delitos.

Los otros dos detenidos fueron identificados como F. R. D., hermano del fallecido, y G. H. R., ambos con antecedentes penales y registros de detenciones previas en comisarías de la zona. Durante el operativo, la policía incautó un revólver calibre .38, una escopeta, un chaleco antibalas, municiones y elementos sustraídos a la víctima. Un efectivo policial sufrió una herida leve en una mano por roce de bala.