Comienza el juicio contra un exfuncionario de Entre Ríos acusado de causar la muerte de 4 personas

El ex funcionario de Entre Ríos que atropelló y mató a cuatro personas en la Ruta 39

Juan Ruiz Orrico, exdirector de Puertos de la provincia, está acusado de homicidio culposo agravado. En junio de 2024 provocó un accidente que causó la muerte de cuatro hombres que iban a trabajar en un frigorífico. Tenía 1,59 de alcohol en sangre.

Las audiencias del juicio contra Orrico comenzarán este miércoles 18 a las 9 de la mañana en Concepción del Uruguay. Será la primera de ocho jornadas donde se buscará establecer la responsabilidad penal del exfuncionario.

El hecho por el que se lo acusa ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024. Los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años; Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23) partieron desde Basavilbaso, una ciudad de 10 mil habitantes que supo ser un nudo ferroviario. Su destino era el Frigorífico Fadel, en Pronunciamiento. Ambas localidades están en la zona centro-sur de la provincia, separadas por unos 60 km.

Circulaban en un Chevrolet Corsa en sentido oeste-este. Debían tomar su turno a las 6 de la mañana. Pero a poco de transitar por la ruta provincial 39 se produjo el desenlace fatal. Orrico, que marchaba en sentido contrario, alcoholizado y conduciendo un Volkswagen Passat de la flota de vehículos oficiales, los impactó de frente. Se había cruzado de carril y el Corsa no tuvo margen de maniobra, según determinó la investigación. Los cuatro fallecieron de forma inmediata. Eran las 5.30 de la mañana.

Orrico sufrió lesiones importantes, pero pudo recuperarse. Esperó el juicio en libertad, pero con medidas de restricción. La decisión provocó la reacción de la familia de los fallecidos. Alegaron favoritismo. Las suspicacias apuntaron a que el exfuncionario es el esposo de la vocal de la Sala de Casación Penal de Concordia, Evangelina Bruzzo.

El acusado es un exdirigente del PRO que compitió por la intendencia de Concepción del Uruguay. Además, es un empresario ganadero importante vinculado con la Sociedad Rural. Al momento de conocerse el incidente, el gobernador Rogelio Frigerio le pidió la renuncia.

“La vida de mis hijos no tiene precio”

Pocos días antes de que se confirmen las fechas de audiencia, Orrico ofreció a través de sus abogados una reparación económica a las familias para atender el “daño moral” causado. El objetivo era evitar el juicio y la posible condena. La oferta fue de 150 millones de pesos. Los deudos de los jóvenes la rechazaron, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

“Para ningún ser humano la vida de un hijo tiene precio. Le preguntaría a este homicida qué precio les pondría él a sus hijos”, respondió Lorena Dubini, madre de los hermanos Izaguirre.