Crimen y Justicia

Asesinaron a un empresario en Misiones en medio de un intento de robo

El crimen ocurrió en la calle Violeta de los Alpes del barrio Santa Rosa de la localidad de Puerto Iguazú

Guardar
La policía investiga el asesinato
La policía investiga el asesinato de un empresario en el Barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú, Misiones, con varios vehículos y personal en el lugar. (Noticias Argentinas)

La tranquilidad habitual del barrio Santa Rosa de la localidad de Puerto Iguazú en la provincia de Misiones se vio interrumpida durante la madrugada, tras conocerse que un empresario de 60 años fue asesinado de un tiro en la casa en la que residía.

Según reportó el portal de la agencia Noticias Argentinas con base en la información de fuentes locales, la víctima, José Suzuki, se encontraba en su predio de cinco cabañas ubicado sobre la calle Violeta de los Alpes cuando advirtió movimientos sospechosos. Suzuki, radicado en Puerto Iguazú y dedicado al rubro de despachos y traslado de encomiendas decidió alertar al sereno de una empresa vecina. El mensaje lo envió por WhatsApp tras escuchar la alarma de uno de los inmuebles.

La secuencia se precipitó pocos minutos después de la una de la madrugada. Suzuki se acercó a verificar la situación y fue recibido con disparos. Los atacantes, cubriéndose el rostro, iniciaron una balacera que terminó por herir de gravedad al empresario. El impacto de bala ingresó por el tórax y atravesó su cuerpo, según confirmaron peritos de la Policía Científica.

El ataque no solo dejó consternada a la familia, sino que también movilizó a las fuerzas de seguridad. Los peritos hallaron en la escena tres vainas servidas y un proyectil calibre 22, mientras que el plomo extraído del cuerpo de la víctima correspondía a un arma 9 milímetros. El empresario fue trasladado en estado crítico al Hospital Marta Schwarz, donde se constató su fallecimiento a causa de un shock hipovolémico.

En el momento de la agresión, la esposa de Suzuki, una ciudadana de nacionalidad china de 55 años, se encontraba en la vivienda principal. En su declaración, la mujer aseguró que se despertó al escuchar las detonaciones y corrió hacia el lugar donde yacía su esposo. Según su testimonio, Suzuki alcanzó a decirle: “Eran cuatro chorros con la cara tapada”.

La investigación quedó a cargo del juez de Instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites, quien espera el sumario de la comisaría Cuarta de la Unidad Regional V para esclarecer las circunstancias del hecho. En tanto, los agentes continúan recorriendo la zona para dar con los responsables, mientras peritos analizan los elementos balísticos y recolectan testimonios de vecinos y posibles testigos.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre detenciones, aunque confirmaron el hallazgo de evidencia balística de dos calibres distintos. El procedimiento incluyó el secuestro de vainas y plomo, además del relevamiento de huellas y rastros que puedan orientar la investigación. Según la información difundida por NA, los investigadores buscan determinar si existía un conocimiento previo de la rutina de la víctima por parte de los atacantes.

Hasta el momento no hay
Hasta el momento no hay detenidos por el hecho

Asesinaron a un hombre en Mendoza

Un día antes, un nuevo hecho de violencia armada sacudió al Barrio La Gloria en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Allí, Maximiliano Garate, de 25 años, falleció como consecuencia de un disparo en el cuello.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche del último sábado, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y una persona herida en la Manzana “L” del barrio, según se informó a través de la línea de emergencias 911.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 52° hallaron a Garate dentro de una vivienda, acompañado por su hermano. Según el relato de este último, ambos permanecían en el domicilio cuando se escucharon ráfagas de disparos fuera de la propiedad. Momentos después, Garate ingresó al inmueble sujetándose el cuello, antes de desvanecerse en el comedor.

De acuerdo con la información, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al sitio. Los profesionales médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida, constatando el deceso a causa de la herida.

Durante la inspección ocular, peritos recolectaron tres vainas servidas en la vía pública, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

El informe policial añade que la víctima tenía antecedentes penales. Su historial delictivo comenzó en 2019 e incluye causas por robo agravado y simple, lesiones con arma de fuego, homicidio agravado, resistencia a la autoridad y desobediencia.

Las actuaciones judiciales están a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca establecer el motivo del ataque e identificar a los autores.

