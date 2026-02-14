Condenaron a cuatro presos por abusar sexualmente de un compañero en una cárcel de Rosario

La cárcel en donde ocurrieron los abusos en contra del recluso

Cuatro internos del Complejo Penitenciario de Rosario fueron condenados a nueve años de prisión efectiva, luego de que se probara que habían cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra un compañero de pabellón en la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. Durante el ataque, habían sujetado a la víctima mientras lo amenazaban con armas blancas.

El fallo en contra de Ignacio G., de 36 años; Paulino M., de 54; Gerardo S., de 34, y Brian P., de 32, fue dictado por el tribunal de Primera Instancia integrado por las juezas Lorena Aronne, Silvana Lamas González y el juez Gonzalo Fernández Bussy este viernes 13 de febrero.

Así, los cuatro fueron encontrados culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de más de dos personas y por el uso de arma en calidad de coautores. Asimismo, todos continuaban detenidos al momento del juicio por condenas previas.

De esta manera, la sentencia aumentó el tiempo que los implicados permanecerán en la cárcel en el sudoeste de Rosario, debido a que la pena se acumuló con la cantidad de años que les habían ordenado permanecer detenidos. Por este motivo, la duración del encarcelamiento para tres de ellos será mayor a los 14 años.

La Fiscalía había solicitado 14 años para cada uno, pero la pena fue de nueve

Los hechos sucedieron en la Sub Unidad 3, ubicada en la zona de 27 de Febrero al 7600, donde los condenados aprovecharon la condición de vulnerabilidad del interno afectado para agredirlo sexualmente, mediante reiteradas amenazas con armas blancas. La víctima era un compañero de pabellón, según la información publicada por La Capital.

Durante la etapa investigativa, las fiscales Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dalcol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, lograron documentar que las agresiones tuvieron lugar entre diciembre de 2021 y enero de 2022, acreditando que la violencia y la intimidación ejercidas posibilitaron los hechos.

Fue así que las investigadoras comprobaron que los condenados habían amenazado a la víctima con un arma blanca en varias oportunidades para forzar el abuso en la celda compartida. Tras hacer énfasis en la situación de indefensión, habían solicitado una condena de 14 años de prisión efectiva para cada uno, pero el tribunal determinó reducirla a nueve años.

Entre los condenados, Paulino M. será el que más tiempo deberá pasar tras las rejas, ya que, al unificarse sus antecedentes, la pena total ascendió a 22 años de prisión efectiva. Los registros indicaron que tenía condenas previas, entre ellas, por abuso sexual agravado debido a la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Los agresores se habían aprovechado de un recluso con el que compartían pabellón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que Ignacio G., informaron que a fines de 2024 recibió otros nueve años de prisión por causas previas que incluyen amenazas simples y daños, Gerardo S. afrontó cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y tenencia de arma, sumándose a una sentencia anterior de 2 años y 6 meses por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Por último, Brian P. fue sancionado como partícipe primario, ya que sujetó a la víctima para inmovilizarla durante los ataques, y su condena se unificó en 14 años de prisión efectiva debido a antecedentes por intento de abuso sexual y amenazas coactivas.

Detuvieron a cinco hombres acusados de abusar sexualmente de un camionero

La víctima contó que se encontraba en la localidad por trabajo (Facebook: Tierras Santafesinas)

La semana pasada cinco hombres fueron detenidos en Villa Ana, en el departamento General Obligado de la provincia de Santa Fe, luego de que un camionero denunciara haber sido abusado sexualmente por el grupo mientras trabajaba en una cosecha.

La agresión se produjo el 24 de enero en un camino rural, a 200 metros de la ruta provincial 32, pero la denuncia formal se presentó el día 27. Según consta en la denuncia, el hombre fue interceptado por los agresores, quienes lo habrían amenazado con un cuchillo para que bajara del vehículo.

Entre los detalles que pudo brindar el hombre, contó que habían grabado el ataque con un celular. Incluso, relató cómo lo torturaron con cortarle las partes íntimas mientras era sometido. Además, pudo proporcionar la identidad de cada uno de ellos al confirmar que había trabajado con ellos en la cosecha.

Fue así que la investigación derivó en la detención de cuatro de los implicados: Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., quienes quedaron bajo custodia por orden de la jueza penal Natalia Palud. El quinto acusado, Mariano B., permaneció en libertad hasta ser arrestado el 1 de febrero.

El fiscal Valentín Herenú imputó a los cinco por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado debido a la cantidad de atacantes y el uso de un arma. Además, tras varias audiencias, la causa quedó en manos del fiscal Norberto Ríos, encargado de terminar de consolidar la acusación contra los presuntos agresores.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que pudieron dar con el video del ataque. Estos registros fueron recuperados por la Fiscalía N° 4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe y agregados al expediente como prueba clave.