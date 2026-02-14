Crimen y Justicia

Condenaron a cuatro presos por abusar sexualmente de un compañero en una cárcel de Rosario

Los hechos comenzaron en diciembre de 2021, cuando los acusados amenazaron con un cuchillo a la víctima para someterla

Guardar
La cárcel en donde ocurrieron
La cárcel en donde ocurrieron los abusos en contra del recluso

Cuatro internos del Complejo Penitenciario de Rosario fueron condenados a nueve años de prisión efectiva, luego de que se probara que habían cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra un compañero de pabellón en la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. Durante el ataque, habían sujetado a la víctima mientras lo amenazaban con armas blancas.

El fallo en contra de Ignacio G., de 36 años; Paulino M., de 54; Gerardo S., de 34, y Brian P., de 32, fue dictado por el tribunal de Primera Instancia integrado por las juezas Lorena Aronne, Silvana Lamas González y el juez Gonzalo Fernández Bussy este viernes 13 de febrero.

Así, los cuatro fueron encontrados culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de más de dos personas y por el uso de arma en calidad de coautores. Asimismo, todos continuaban detenidos al momento del juicio por condenas previas.

De esta manera, la sentencia aumentó el tiempo que los implicados permanecerán en la cárcel en el sudoeste de Rosario, debido a que la pena se acumuló con la cantidad de años que les habían ordenado permanecer detenidos. Por este motivo, la duración del encarcelamiento para tres de ellos será mayor a los 14 años.

La Fiscalía había solicitado 14
La Fiscalía había solicitado 14 años para cada uno, pero la pena fue de nueve

Los hechos sucedieron en la Sub Unidad 3, ubicada en la zona de 27 de Febrero al 7600, donde los condenados aprovecharon la condición de vulnerabilidad del interno afectado para agredirlo sexualmente, mediante reiteradas amenazas con armas blancas. La víctima era un compañero de pabellón, según la información publicada por La Capital.

Durante la etapa investigativa, las fiscales Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dalcol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, lograron documentar que las agresiones tuvieron lugar entre diciembre de 2021 y enero de 2022, acreditando que la violencia y la intimidación ejercidas posibilitaron los hechos.

Fue así que las investigadoras comprobaron que los condenados habían amenazado a la víctima con un arma blanca en varias oportunidades para forzar el abuso en la celda compartida. Tras hacer énfasis en la situación de indefensión, habían solicitado una condena de 14 años de prisión efectiva para cada uno, pero el tribunal determinó reducirla a nueve años.

Entre los condenados, Paulino M. será el que más tiempo deberá pasar tras las rejas, ya que, al unificarse sus antecedentes, la pena total ascendió a 22 años de prisión efectiva. Los registros indicaron que tenía condenas previas, entre ellas, por abuso sexual agravado debido a la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Los agresores se habían aprovechado
Los agresores se habían aprovechado de un recluso con el que compartían pabellón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que Ignacio G., informaron que a fines de 2024 recibió otros nueve años de prisión por causas previas que incluyen amenazas simples y daños, Gerardo S. afrontó cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y tenencia de arma, sumándose a una sentencia anterior de 2 años y 6 meses por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Por último, Brian P. fue sancionado como partícipe primario, ya que sujetó a la víctima para inmovilizarla durante los ataques, y su condena se unificó en 14 años de prisión efectiva debido a antecedentes por intento de abuso sexual y amenazas coactivas.

Detuvieron a cinco hombres acusados de abusar sexualmente de un camionero

La víctima contó que se
La víctima contó que se encontraba en la localidad por trabajo (Facebook: Tierras Santafesinas)

La semana pasada cinco hombres fueron detenidos en Villa Ana, en el departamento General Obligado de la provincia de Santa Fe, luego de que un camionero denunciara haber sido abusado sexualmente por el grupo mientras trabajaba en una cosecha.

La agresión se produjo el 24 de enero en un camino rural, a 200 metros de la ruta provincial 32, pero la denuncia formal se presentó el día 27. Según consta en la denuncia, el hombre fue interceptado por los agresores, quienes lo habrían amenazado con un cuchillo para que bajara del vehículo.

Entre los detalles que pudo brindar el hombre, contó que habían grabado el ataque con un celular. Incluso, relató cómo lo torturaron con cortarle las partes íntimas mientras era sometido. Además, pudo proporcionar la identidad de cada uno de ellos al confirmar que había trabajado con ellos en la cosecha.

Fue así que la investigación derivó en la detención de cuatro de los implicados: Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., quienes quedaron bajo custodia por orden de la jueza penal Natalia Palud. El quinto acusado, Mariano B., permaneció en libertad hasta ser arrestado el 1 de febrero.

El fiscal Valentín Herenú imputó a los cinco por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado debido a la cantidad de atacantes y el uso de un arma. Además, tras varias audiencias, la causa quedó en manos del fiscal Norberto Ríos, encargado de terminar de consolidar la acusación contra los presuntos agresores.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que pudieron dar con el video del ataque. Estos registros fueron recuperados por la Fiscalía N° 4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe y agregados al expediente como prueba clave.

Temas Relacionados

RosarioUnidad Penitenciaria N° 3Abusos sexualesPresosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Buscan a un peligroso prófugo que escapó de un hospital de Neuquén, luego de fingir una convulsión

Se trata de Lucas Exequiel Muñoz, un joven de 25 años que se encontraba detenido en la Comisaría 19. No sería la primera vez que evade a la Justicia

Buscan a un peligroso prófugo

Volvieron a detener a un profesor de Córdoba que había sido acusado de abuso contra menores

La detención se realizó el viernes por la madrugada, aunque las autoridades no detallaron las faltas que habría cometido para volver a la prisión

Volvieron a detener a un

Cayó uno de los acusados de matar a golpes a un jubilado que iba al médico: era vecino de la víctima

El sospechoso es conocido como “Tiko” y al ser identificado intentó darse a la fuga. Sin embargo, lo detuvieron a pocas cuadras del lugar del crimen

Cayó uno de los acusados

Detuvieron al “Sicario”, un joven acusado de intentar matar a su madre, dispararle a su ex y asesinar a un hombre

El acusado permaneció en fuga por casi diez días, mientras que su ex pareja continúa hospitalizada. Además, buscan a un cómplice que habría participado del homicidio de la tercera víctima

Detuvieron al “Sicario”, un joven

Luna murió en un boliche de Palermo hace dos años y su familia reclama respuestas a la Justicia: “Nunca se toca el negocio”

Luna Álvarez Debali, de 21 años, entró descompensada al Hospital Fernández por consumo de éxtasis. Pese a que hubo un trabajo encubierto de la Policía de la Ciudad y allanamientos, no hay detenidos

Luna murió en un boliche
DEPORTES
El argentino que es fanático

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky se reunirá con Marco

Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania

Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”

El dictador Kim Jong-un elogió a los soldados norcoreanos que luchan por Rusia contra Ucrania y dio su “apoyo incondicional” a Putin

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el negocio millonario de la dictadura de Nicaragua para facilitar la llegada de cubanos a EEUU

Uruguay decidió vender sus residencias en Washington, Lima y Madrid por una política de ahorro de la Cancillería