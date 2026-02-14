Crimen y Justicia

Cayeron las “Damas de Rosa”, la banda narco de mujeres que operaba en el Conurbano

Fueron detenidas en el partido de Tres de Febrero. Tenían más de 300 gramos de Tusi

Guardar
Cuatro mujeres acusadas de integrar la banda "Las Damas de Rosa”, dedicada a la comercialización de drogas, fueron detenidas esta madrugada en un operativo desplegado por personal de la Comisaría 2ª de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Galileo al 3600, luego de que la policía advirtiera la presencia de un automóvil Peugeot 208 negro estacionado en la vía pública en circunstancias consideradas sospechosas.

Las detenidas, identificadas como V. Y. E. (treinta años), A. S. A. (dieciocho años), B. N. Y. (treinta y cuatro años) y G. C. A. (veintitrés años), se encontraban dentro del vehículo. Según supo Infobae, al notar la proximidad de los uniformados, intentaron ocultarse en el auto, lo que motivó la intervención policial. Ante la actitud sospechosa, los agentes procedieron a la identificación de las ocupantes y revisaron el auto.

Durante la inspección, los efectivos hallaron un morral color verde debajo del asiento del conductor. Dentro del mismo se encontraron 117 envoltorios y 68 pastillas de una sustancia sintética tipo Tusi, con un pesaje total de 393 gramos. El Tusi, conocido habitualmente como “cocaína rosa”, es una droga sintética cuyo consumo ha registrado un aumento en contextos urbanos y fiestas electrónicas en los últimos años.

Además, bajo el asiento del acompañante se localizó una bolsa de nylon negra que contenía una suma considerable de dinero en efectivo: $8.193.400 pesos argentinos, además de 601 dólares estadounidenses en divisas extranjeras.

Junto a los estupefacientes y el dinero, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares y una libreta con anotaciones varias, elementos que, según se indicó, podrían resultar de interés para la investigación judicial orientada a determinar la posible existencia de una red de venta o distribución. El vehículo involucrado también fue secuestrado como parte de la causa.

Tras el procedimiento, las cuatro mujeres y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede policial. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 del Departamento Judicial San Martín, que dispuso la aprehensión de las imputadas bajo cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, delito contemplado en la Ley N° 23.737.

Se ordenó asimismo la realización de las diligencias procesales pertinentes, incluyendo peritajes sobre las sustancias incautadas y el análisis de la información contenida en los dispositivos electrónicos y la libreta.

Fuentes policiales indicaron que la magnitud del dinero decomisado, junto con la cantidad de envoltorios y pastillas secuestradas, refuerza la hipótesis de que las detenidas no actuaban en un contexto de consumo personal, sino que formaban parte de una operatoria mayor de comercialización.

