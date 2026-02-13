Crimen y Justicia

Golpeó y estranguló a su pareja hasta dejarla inconsciente en plena calle

La Policía de Jujuy encontró a la víctima en estado de shock. Realizó la denuncia y fue trasladada a un hospital local con hematomas y lesiones

Un hombre golpeó brutalmente y estranguló a su pareja en plena calle hasta dejarla inconsciente

Una mujer fue víctima de una brutal agresión física en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, luego de presentarse en la vivienda de su pareja, quien la golpeó y estranguló en plena calle hasta dejarla incosciente.

El episodio se produjo en un tramo de la calle Pozo Cavado, donde la víctima sufrió golpes en el rostro que la hicieron caer al suelo.

No conforme con eso, el agresor la inmovilizó y presionó su cuello con una prenda, provocándole que pierda totalmente el conocimiento.

Tras recuperar la conciencia, la mujer fue obligada a desplazarse por la zona, aunque pudo escapar y pedir auxilio durante un descuido del atacante. En ese momento, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 7 que patrullaban la región la encontraron en estado de shock y la trasladaron a la Seccional Nº 56, donde formalizó la denuncia, según informó el medio local Jujuy al Momento.

El personal del SAME intervino para asistirla, constatando hematomas en los brazos y lesiones en el rostro, por lo que dispuso su traslado al hospital Pablo Soria para atención médica y estudios complementarios.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación, con intervención del Juzgado de Violencia de Género, que ordenó medidas de protección para resguardar la integridad de la mujer.

La Línea 144 permanece disponible para brindar atención telefónica especializada, anónima y gratuita a mujeres víctimas de violencia de género, todos los días y a cualquier hora.

Violencia de género - Línea 144

Discutió con su pareja y le fracturó la cara a golpes cuando regresaron de un boliche

Hace unos meses, el hombre fue imputado en Chos Malal por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén tras haber agredido a su pareja dentro de la vivienda que compartían.

El incidente ocurrió entre las 6:10 de la mañana del sábado 3 de diciembre, luego de que ambos regresaran de un boliche, según detalló la fiscal Natalia Rivera. La mujer resultó con fractura de mandíbula, además de lesiones en la nariz, el maxilar izquierdo, la cara interna del maxilar, hematomas y excoriaciones múltiples en el rostro.

El acusado, identificado por las iniciales M. G. S., inició la agresión por una discusión verbal. Sin embargo, luego la violencia escaló y pasó a los golpes de puño.

Frente a esto, médicos del hospital local constataron la gravedad de las heridas sufridas por la joven y elevaron los informes correspondientes a las autoridades. La víctima también denunció haber recibido amenazas de muerte durante el episodio.

El MPF imputó al hombre por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples, conforme informó LM Neuquén.

La fiscal Rivera solicitó al juez Juan Pablo Balderrama que el acusado permaneciera detenido bajo prisión preventiva, argumentando riesgo para la integridad de la víctima.

El juez rechazó la solicitud de prisión preventiva y dispuso en su lugar medidas cautelares de restricción, incluyendo la prohibición de acercamiento y de contacto de cualquier tipo con la víctima, así como la prohibición de ingreso a la localidad a la que la mujer se mudó tras el hecho. Ante esta decisión, la fiscal presentó un pedido de revisión, por lo que un tribunal revisor analizará el caso en los próximos días.
















