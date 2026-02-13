Detuvieron a “Chikunguña”, cómplice de “Dengue”: tiene 16 años y robaba comercios en La Boca

Así fue la detención de “Chikunguña” llevada adelante por la Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a “Chikunguña”, un adolescente de 16 años acusado de ser integrante de una banda dedicada a cometer robos a mano armada en comercios del barrio porteño de La Boca. Su cómplice, alias “El Dengue”, ya había sido detenido la semana pasada.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el arresto se produjo tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Irala al 900, ordenado como parte de la causa que investiga varios robos en la zona, incluido el asalto a un local de mascotas en Isabel la Católica al 1100, donde dos personas armadas sustrajeron dinero y objetos.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 4, que logró en primera instancia identificar y detener a “El Dengue”, en un allanamiento previo realizado también en La Boca.

Con los avances en la investigación, los detectives porteños lograron individualizar al segundo implicado, quien, al ser también menor de edad, requirió la expedición de una nueva orden judicial para su captura.

La causa está caratulada como robo agravado por el uso de arma y cuenta con la intervención del Juzgado Nacional de Menores Nº 1, bajo la dirección del juez Axel Von Leers, y de la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca, encabezada por la fiscal Susana Callejas.

La caída del “Dengue”

Hace una semana, un peligroso delincuente fue arrestado tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad en el barrio de La Boca.

Se trata de “El Dengue”, un hombre identificado por las autoridades como el autor de al menos tres robos a mano armada en comercios de la zona durante enero. Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la captura se concretó durante un allanamiento en un conventillo de Garibaldi al 1300.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por comerciantes ante la Comisaría Vecinal 4 C, quienes reportaron asaltos violentos en distintos locales del barrio. De acuerdo con el reporte, la Fiscalía dispuso la intervención de efectivos de la División Investigaciones Comunales 4.

El objetivo fue identificar al responsable de los robos cometidos en un kiosco de Brandsen, una panadería sobre Aráoz de Lamadrid y un pet shop ubicado en Isabel la Católica.

Las averiguaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y la búsqueda de patrones en los hechos. Así, los investigadores lograron identificar a un hombre apodado “El Dengue” como principal sospechoso. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, bajo la dirección de Alejandra Mercedes Alliaud y la Secretaría 55 de Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del imputado.

El operativo se llevó a cabo en la vía pública, donde los detectives de la División de Investigaciones Comunales detuvieron al sospechoso y posteriormente ingresaron a su vivienda para revisarla.

Durante la requisa, el personal policial secuestró prendas de vestir que el delincuente habría utilizado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris. Según la información obtenida por Infobae, estos elementos coinciden con los objetos descriptos por las víctimas y registrados en las imágenes de videovigilancia.

El modus operandi delictivo, según señalaron voceros del caso, consistía en ingresar armado a los comercios y amenazar a los empleados o propietarios para sustraer dinero y pertenencias. Luego escapaba rápidamente.

En este sentido, los investigadores no descartan que el detenido esté vinculado con otros hechos similares ocurridos en la zona en los últimos meses.