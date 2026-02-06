Crimen y Justicia

Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente buscado en la Ciudad de Buenos Aires

El sospechoso fue detenido en las últimas horas por cometer al menos tres robos armados en enero

Guardar
"Dengue", el delincuente detenido
"Dengue", el delincuente detenido

Un peligroso delincuente de la Ciudad de Buenos Aires fue arrestado tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad en el barrio de La Boca. Se trata de “Dengue”, un hombre identificado por las autoridades como el autor de al menos tres robos a mano armada en comercios de la zona durante enero. Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la captura se concretó durante un allanamiento en un conventillo de Garibaldi al 1300.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por comerciantes ante la Comisaría Vecinal 4 C, quienes reportaron asaltos violentos en distintos locales del barrio. De acuerdo con el reporte, la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, encabezada por Susana Callejas, dispuso la intervención de efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4). El objetivo fue identificar al responsable de los robos cometidos en un kiosco de Brandsen, una panadería sobre Aráoz de Lamadrid y un pet shop ubicado en Isabel la Católica.

Las averiguaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y la búsqueda de patrones en los hechos. Así, los investigadores lograron identificar a un hombre apodado “Dengue” como principal sospechoso. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, bajo la dirección de Alejandra Mercedes Alliaud y la Secretaría 55 de Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del imputado.

El operativo se llevó a cabo en la vía pública, donde los detectives de la División de Investigaciones Comunales detuvieron al sospechoso y posteriormente ingresaron a su vivienda para revisarla. Durante la requisa, el personal policial secuestró prendas de vestir que el delincuente habría utilizado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris. Según la información obtenida por Infobae, estos elementos coinciden con los objetos descriptos por las víctimas y registrados en las imágenes de videovigilancia.

Las pertenencias incautadas
Las pertenencias incautadas

El modus operandi delictivo, según señalaron voceros del caso, consistía en ingresar armado a los comercios y amenazar a los empleados o propietarios para sustraer dinero y pertenencias. Luego escapaba rápidamente.

En este sentido, los investigadores no descartan que el detenido esté vinculado con otros hechos similares ocurridos en la zona en los últimos meses.

El “Dengue” quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, que continúa las diligencias para determinar la posible existencia de cómplices y el alcance de la actividad delictiva del imputado. Tras la resolución del caso, la policía remarcó la importancia de la colaboración de los vecinos y comerciantes en la rápida identificación y localización del sospechoso.

Temas Relacionados

Policía de la ciudadInseguridadLadronÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los brutales detalles que determinaron la autopsia al hombre de 70 años asesinado en su casa de San Isidro

El caso fue descubierto luego de que una patrulla detectara a tres sospechosos que huyeron cuando intentaron identificarlos. La víctima murió durante un intento de robo. Hay dos detenidos

Los brutales detalles que determinaron

Simulaban ser empleados de una empresa de limpieza y estafaban comerciantes: fueron detenidos en Mar del Plata

Los sospechosos tienen 47 y 37 años. Los arrestaron tras el último ataque al dueño de un gimnasio, a quien también golpearon. Su modus operandi

Simulaban ser empleados de una

Corrientes: intensa búsqueda policial de un hombre acusado de abusar sexualmente a una menor de edad

El sospechoso fue identificado como Emanuel Gómez sobre quien también pesan, desde 2025, causas por robo y violencia de género. Evadió un control en la Ruta Nacional 14 y huyó a pie hacia zonas rurales en los alrededores de Juan Pujol

Corrientes: intensa búsqueda policial de

De cara el juicio por el crimen del profesor de La Plata, aprobaron que se exhiba el arma con la que lo asesinaron

Solo uno de los motochorros acusados de balear a Sergio D’Alessandro llegará a la instancia oral. Su cómplice nunca logró ser detenido

De cara el juicio por

Capturaron a dos hombres que eran intensamente buscados por un violento robo en Pergamino

Cinco individuos armados irrumpieron en una vivienda, redujeron a las víctimas y se llevaron dinero en efectivo. Los investigadores localizaron el vehículo utilizado y realizaron una serie de allanamientos

Capturaron a dos hombres que
DEPORTES
Estalló el escándalo con Cristiano

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

La “ruleta de castigos” y las tres reglas de oro que implementó un entrenador en la Bundesliga de Alemania

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

INFOBAE AMÉRICA

China promete apoyo y asistencia

China promete apoyo y asistencia a Cuba pero advierte: “Será dentro de nuestras capacidades”

Arrestan a hombre en California por exigir un rescate falso a la familia de la madre de Savannah Guthrie

Capturan en Panamá a uno de los más buscados en medio de operativos contra pandillas

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos