Cayó en Ramos Mejía uno de los acusados de asesinar por la espalda a un joven en Mar del Plata

La investigación por el asesinato de un joven en Villa Gascón, Mar del Plata, sumó un avance relevante en las últimas horas tras la captura de uno de los dos sospechosos principales en La Matanza, es decir a más de 400 kilómetros del lugar del crimen.

Se trata de S. L., requerido por la Justicia de Mar del Plata con pedido de captura activo por homicidio. El hombre fue arrestado en Ramos Mejía después de una persecución policial que terminó en un choque violento.

La secuencia que culminó con el arresto se inició cuando efectivos policiales identificaron a S. L. desplazándose en una camioneta Volkswagen T-Cross azul. El vehículo, ocupado también por otro hombre que logró escapar, circulaba por avenida San Martín, a la altura del número 130. Al advertir la presencia policial, el conductor decidió huir a toda velocidad, lo que derivó en una persecución por las calles de la localidad.

De acuerdo con los reportes a los que pudo acceder el medio local 0223, el seguimiento finalizó en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Florencio Ameghino, donde S. L. perdió el control del vehículo e impactó de manera violenta contra un poste.

Al ser reducido, los agentes confirmaron su identidad y detectaron que pesaba sobre él un pedido de detención emitido por el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, en el marco de la causa que investiga el homicidio ocurrido en Villa Gascón.

Durante la requisa del vehículo, la Policía secuestró elementos que refuerzan la hipótesis de actividades delictivas, puesto que hallaron guantes, cuellos polares, camperas oscuras, una mochila, destornilladores, un corta candados y varios teléfonos celulares. Además, la patente del vehículo estaba adulterada y, tras verificar los datos de motor y chasis, se comprobó que sobre la T-Cross pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Lomas de Zamora.

La fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación en Mar del Plata, sostiene que tanto S. L. como J. A. Á. son los presuntos autores materiales del crimen de Yoel Castro, el joven de 24 años que fue baleado en un presunto ajuste de cuentas narco.

Según informó el portal 0223, ambos sospechosos habrían disparado contra la víctima cuando esta pasó en moto por el lugar. El joven intentó refugiarse en su domicilio ubicado en calle Coronel Suárez, pero el disparo recibido le provocó la muerte de manera inmediata en la vereda.

El informe de la autopsia, entregado a la fiscal Salas, precisó que Castro recibió un tiro por la espalda, a la altura de la región dorsal baja, con orificio de salida por el esternón. El disparo causó un shock por taponamiento cardíaco, provocando la muerte en el lugar.

La víctima contaba con antecedentes penales, que incluyen causas por robo, hurto y encubrimiento en distintas modalidades, además de procesos judiciales previos por robo agravado en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa.

El crimen se produjo en un contexto de alta tensión en el barrio. La noche anterior, un enfrentamiento armado entre dos grupos antagónicos dejó un saldo de cerca de sesenta disparos, aunque ningún herido. Según la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, la disputa estaría vinculada a conflictos por narcomenudeo y otros delitos en la zona.

Ahora, las autoridades judiciales evalúan el inminente traslado de S. L. a Mar del Plata, donde será indagado por la fiscal Salas en las próximas horas. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la causa.