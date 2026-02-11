Crimen y Justicia

Velaron al policía atropellado durante una persecución en Avellaneda: este miércoles indagan a los detenidos

Familiares, compañeros y autoridades participaron del último adiós al sargento Jorge Alejandro Núñez en Lanús. La investigación continúa con la toma de declaración a los dos sospechosos

Robaron una camioneta y embistieron y mataron a un policía que los perseguía en Avellaneda (Video: Twitter - @avellaneda_real)

El velatorio de Jorge Alejandro Núñez, el sargento de 40 años que falleció tras ser embestido durante una persecución en Villa Domínico, se llevó a cabo este martes en la localidad de Lanús Este.

Familiares, compañeros y autoridades policiales participaron de la despedida en una cochería ubicada en Tucumán al 1100, mientras que el cortejo partió por la tarde hacia el Panteón Policial del Cementerio Municipal de Avellaneda, donde se le rindieron honores.

El hecho ocurrió este lunes, cuando Núñez intervino en un operativo tras el robo de una Chevrolet Tracker en Quilmes, en la zona de Aristóbulo del Valle y San Luis. A partir de la denuncia, se emitió una alerta y el oficial se sumó al operativo cerrojo, localizando a los sospechosos que circulaban a alta velocidad con el vehículo robado.

En esas circunstancias, al llegar a la esquina de Pierres y avenida Manuel Belgrano, en Villa Domínico -y a más de 7 kilómetros desde el lugar donde se produjo el robo-, los delincuentes impactaron la moto del policía, quien murió en el acto por el fuerte golpe.

El sargento Alejandro Núñez tenía 40 años

En el lugar del choque, otros efectivos de la Policía Bonaerense arribaron tras la alerta y detuvieron a dos jóvenes, identificados como A.S., de 19 años, y S.B., de 21.

Según indicaron las fuentes consultadas por Infobae, ambos no registraban antecedentes penales en el sistema, aunque para este miércoles todavía se aguarda el informe formal de reincidencia.

Uno de los detenidos recibió un disparo en el brazo durante el enfrentamiento y fue trasladado al Hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde se encuentra fuera de peligro.

El expediente se encuentra a cargo de la fiscal Solange Cáceres, de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Avellaneda-Lanús. La investigación por el robo de la camioneta en Quilmes también quedará bajo su jurisdicción debido a que el homicidio es el delito más grave en la causa.

La escena del hecho, en la esquina de Pierres y avenida Manuel Belgrano de Villa Domínico

Está previsto que los dos detenidos sean indagados este miércoles. No trascendió el horario de la audiencia, pero antes de su comienzo los investigadores esperan incorporar grabaciones de cámaras de seguridad que registraron la secuencia en la que los sospechosos escapaban a gran velocidad.

Una testigo del accidente relató cómo vivió su familia el momento. “Mi papá fue como un día cualquiera a comprar a la carnicería de la esquina, estacionó el auto y de repente sucedió. Al principio creyeron que había sido un choque cualquiera, pero después se dieron cuenta de que era una policía. Fue muy fuerte”, relató la hija del dueño del vehículo contra el que impactó el agente.

“Fueron corriendo mi mamá y mi papá al lugar. Fue muy fuerte cuando se enteraron de que falleció el policía. Están muy afectados, no quieren hablar ellos”, agregó Micaela.

“Mi papá ya estaba dentro de la carnicería y el auto estacionado en la esquina. El policía quedó incrustado en el auto junto con la moto. Golpeó contra el vidrio del auto. Venía muy rápido”, concluyó la joven.

La víctima fue velada este martes

Núñez era padre y sus familiares, amigos, compañeros y otros allegados lo despidieron en las redes sociales.

En uno de los mensajes, una mujer recordó que en 2021 la víctima participó, junto a un grupo de oficiales motorizados de Avellaneda, de una visita sorpresa a un nene con cáncer que cumplía años y soñaba con ser policía.

“Ese día Alejandro y sus compañeros estaban felices, no era tan normal, o no se acostumbraba que policías en motos sorprendieran a un niño para su cumple con una torta y regalos”, escribió la mujer, que formó parte de ese operativo.

Quien también se manifestó en las redes fue el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dejando un mensaje en homenaje al sargento fallecido.

“Con hondo pesar despedimos al Sargento Jorge Alejandro Núñez. Llevó el uniforme con honor, responsabilidad y un fuerte compromiso con sus compañeros y con cada vecino de la provincia de Buenos Aires. Entregó su vida cumpliendo su deber, enfrentando el delito con valentía. Su ejemplo de servicio y vocación permanecerá en cada acción destinada a cuidar a nuestra comunidad”, publicó.

