Crimen y Justicia

Lo buscaban por homicidio, estuvo en una balacera entre dos bandas narcos y fue detenido en plena calle

Se trata de un joven de 19 años que, pese a su corta edad, registra varios antecedentes penales

Guardar
Era buscado por un homicidio,
Era buscado por un homicidio, estuvo en una balacera entre dos bandas narcos y fue detenido en San Martín

Uno de los delincuentes más buscados en el partido de San Martín fue capturado en la vía pública tras varios meses de seguimiento policial. N. B. V., de 19 años, tenía un pedido de captura activo por su presunta implicación en una balacera ocurrida en octubre, donde se enfrentaron dos bandas vinculadas al narcotráfico y se habrían disparado más de 40 tiros.

La detención se produjo cuando el joven caminaba por las calles Soldado Folch y Los Cipreses. Allí, un grupo policial especializado lo interceptó, impidiéndole cualquier intento de fuga.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Primer Plano Online, el sospechoso fue trasladado a la comisaría, donde un grupo de familiares se congregó para reclamar por su inocencia. Algunos de sus allegados llegaron a gritarle que guardara silencio ante cualquier interrogatorio oficial.

La detención se produjo cuando
La detención se produjo cuando el joven caminaba por las calles Soldado Folch y Los Cipreses

Según los datos policiales, el joven no solo estaba siendo buscado por el enfrentamiento armado, sino también por su presunta participación en el homicidio de Blas Ramón Espínola, un vecino de 46 años.

Este hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025, en el domicilio de la calle Las Petuñas al 5300. Espínola fue asesinado cuando ingresaba su vehículo al garaje, al recibir un disparo en la región occipital derecha a corta distancia, lo que provocó su muerte inmediata.

La investigación posterior identificó a N. B. V. como uno de los presuntos autores materiales del homicidio, mientras que A. K. E. M., sospechoso de haber participado en el ataque, fue detenido pocas horas después del crimen.

Era buscado por el homicidio
Era buscado por el homicidio de Blas Ramón Espínola, un vecino de 46 años

A pesar de la orden de captura, el joven de 19 años permaneció en el barrio y fue vinculado a otros hechos violentos, incluido el tiroteo por el control territorial, donde un hombre de 67 años resultó herido en una pierna sin estar relacionado con el conflicto.

Durante la balacera, uno de los tiradores habría utilizado una pistola calibre 9 milímetros modificada para disparar en ráfagas, similar a una ametralladora, lo que incrementó la gravedad del episodio y el riesgo para los habitantes de la zona.

Ahora, N. B. V. enfrenta cargos por homicidio agravado y abuso de armas, quedando a disposición de la Fiscalía N.° 5 del Departamento Judicial San Martín. Todo indica que afrontará varios años de reclusión mientras avanza la causa judicial en su contra.

Atacaron el juzgado de San Martín

Hace una semana, un grupo de aproximadamente 20 personas se presentó este miércoles frente a los Juzgados de Garantías N° 4 y N° 5 de San Martín, generando un episodio que, según el juez Nicolás Schiavo, constituyó un ingreso violento al edificio judicial. El magistrado declaró ante los medios que los manifestantes esgrimieron frases amenazantes y que algunos llegaron a exhibir armas blancas, provocando un fuerte temor entre el personal.

El edificio donde funcionan los
El edificio donde funcionan los Juzgado de Garantías N° 4 y N° 5 de San Martín.

Pese a la denuncia del juez Schiavo, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense negaron a Infobae la existencia de episodios violentos o presencia de armas en el lugar, y detallaron que el operativo policial no halló incidentes de esta naturaleza. Reportes oficiales confirmaron que no se registraron personas lesionadas, daños materiales ni ocupación de despachos tras la intervención policial.

El primer llamado al 911 se realizó a las 11:52, seguido por el arribo de un móvil policial diez minutos después. A las 12:03, los agentes notificaron la presencia de los manifestantes, pero aseguraron que el reclamo se desarrolló en forma pacífica, sin obstrucción del tránsito ni ingreso al edificio. La cronología oficial precisa que los supuestos atacantes se retiraron voluntariamente y que, durante la verificación posterior, se corroboró que no ingresaron al juzgado y no hubo incidentes de violencia.

El juez Alberto Ramón Brizuela, quien comparte edificio con Schiavo, pidió apoyo policial ante la inquietud por la protesta relacionada con la situación procesal de varios imputados. Al momento de los hechos, la custodia habitual de la sede estaba reducida por licencias del personal, según relató la sargento afectada al lugar.

Por su parte, Schiavo señaló que este tipo de situaciones responde a “un problema institucional” que, a su juicio, afecta a otros organismos judiciales, hospitales y escuelas, citando episodios recientes de agresiones a docentes y médicos.

Ataque con cuchillos en un juzgado de San Martín: el juez Nicolás Schiavo brindó detalles de la violenta protesta

Temas Relacionados

San MartínPolicía BonaerenseNarcotráficoHomicidiosBalaceraÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Transportaban 63 kilos de cocaína adulterada con un antiparasitario animal en Salta y fueron condenados

El operativo de Gendarmería se llevó a cabo a la altura del paraje Cabeza de Buey, a pocos kilómetros de la ciudad de General Güemes en septiembre de 2025. Estaba oculta en el aire acondicionado de un auto

Transportaban 63 kilos de cocaína

Ofrecieron recompensas por dos prófugos buscados por ser miembros de una banda narco que opera en San Martín

Su orden de captura fue emitida a medidados de octubre de 2025. Las autoridades esperan que el incentivo económico ayude a dar con sus paraderos

Ofrecieron recompensas por dos prófugos

Apuñalaron a un hombre cuando se resistió al robo de su bicicleta en Berisso

Ocurrió en una casa de la calle 16 y 125 en el barrio Villa Argüello. El delincuente escapó

Apuñalaron a un hombre cuando

Buscan a un joven que desapareció camino a su trabajo en Palermo: la cámara que lo grabó y los movimientos de su SUBE

Diego Armando Harut salió el viernes a la noche de su casa en José León Suárez y lo vieron por última vez frente a la panadería en la que trabaja, pero nunca ingresó

Buscan a un joven que

Un hombre pedaleaba 50 kilómetros todos los martes por una promesa y murió atropellado en Córodba

El conductor huyó tras arrollar a Matías Prinotti, un ciclista aficionado de la zona. Las autoridades lo encontraron horas más tarde y quedó a disposición de la Justicia

Un hombre pedaleaba 50 kilómetros
DEPORTES
Informe especial: por qué los

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

“Cómo me hacen trabajar”: el hilarante ida y vuelta de Franco Colapinto con Alpine antes de los tests de F1

TELESHOW
El impactante look de Sofía

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

INFOBAE AMÉRICA

Los ministros de Defensa de

Los ministros de Defensa de la UE se reúnen para debatir nuevas fuentes de financiación y garantías de seguridad para Ucrania

Los perros y los gatos pueden ser portadores secretos de ADN en las escenas del crimen

Con un show, Leonor Benedetto y Alberto Favero homenajean a Borges: “Ni él ni nadie puede hacer nada por los que no quieren cambiar”

¿Por qué en los vinilos cabe un número determinado de canciones?

Al menos nueve muertos y 27 heridos en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá