Así fue el operativo de traslado del policía baleado por motochorros en Loma Hermosa

Así fue el operativo de traslado del policía baleado por motochorros

Un oficial inspector de la Policía de la Ciudad que había sido baleado en un tiroteo con cuatro motochorros en la localidad bonaerense de Loma Hermosa fue trasladado en un vuelo sanitario del SAME desde el Hospital Bocalandro del partido de San Martín hasta la sede porteña del Hospital Italiano.

El vuelo que trasladó al policía porteño M.P., de 44 años y quien fue intervenido quirúrgicamente con seguimiento conjunto entre los equipos médicos de Ciudad y Provincia; llegó este mediodía al helipunto del Hospital Durand.

Desde allí, el policía con 9 años y medio en la Fuerza porteña fue derivado en ambulancia al Hospital Italiano, en el que continuará su tratamiento y recuperación, y donde lo esperaba su familia.

El oficial inspector de la Policía de la Ciudad había sido herido de bala el viernes último a la noche en Ruta 8 y 1 de Mayo de Loma Hermosa. Pesci se resistió a un asalto de cuatro motochorros cuando se dirigía a prestar servicio de Policía Complementaria a bordo de su moto.

Los ladrones, que iban armados y en dos rodados, reaccionaron a los tiros cuando el policía se identificó y sacó su arma reglamentaria: se produjo un intercambio de disparos, que derivó en la huida de los delincuentes: no concretaron el robo.

El inspector fue herido en una ingle y trasladado por el SAME al hospital Bocalandro, donde fue intervenido quirúrgicamente, antes de su derivación de este miércoles.

Un policía asesinado en San Martín

Al día siguiente del ataque en Loma Hermosa, un policía retirado de la Ciudad fue asesinado durante un robo cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viaje.

El crimen ocurrió el sábado, cerca de las 2.40 en la localidad de José León Suárez, en el partido de San Martín.

Daniel Alejandro Benítez, de 48 años y quien se había retirado de la Policía de la Ciudad en 2022, circulaba a bordo de un Fiat Cronos rojo mientras realizaba viajes para una aplicación de viajes.

Al llegar a la esquina de El Pensamiento y Soldado Folch, fue interceptado por un hombre armado que intentó quitarle el auto. Un testigo relató a Primer Plano Online que ambos forcejearon y, en esa secuencia, el agresor disparó contra Benítez.

Cuando agentes policiales acudieron tras el aviso de vecinos al 911, constataron que la víctima había muerto en el lugar. Los peritos hallaron dos vainas servidas calibre 9 milímetros, una dentro del vehículo y otra cerca del auto.

La causa, bajo la intervención del fiscal Fabricio Iovine de la Fiscalía N°1 de San Martín, como homicidio agravado por uso de arma de fuego. El vehículo quedó secuestrado para peritajes y se ordenó revisar cámaras de seguridad y el teléfono de la víctima para identificar al responsable.