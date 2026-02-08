Crimen y Justicia

Una jubilada casi se cayó en una alcantarilla en La Plata, luego de que se robaran la tapa

Varios vecinos de la zona lograron salvarla, pero la mujer sufrió una herida en una de sus piernas. Además, denunciaron que otra tapa del barrio estaría a punto de destaparse

La zona en la que
La zona en la que ocurrió el accidente

Una jubilada de La Plata sufrió una herida en una de sus piernas, luego de que tuviera que ser rescatada al haberse caído parcialmente en un pozo cloacal. Según reportaron, la alcantarilla se encontraba sin tapa porque había sido robada y no tenía la señalización necesaria para advertir a los vecinos de la zona.

El episodio ocurrió en la intersección de 5 bis y 517, en la localidad de Ringuelet, cuando la mujer pisó un cartón, que había sido colocado para cubrir la apertura generada por el robo de la tapa de alcantarilla. No obstante, remarcaron que ella misma había logrado frenarse con los brazos y, así, evitó deslizarse hacia la cámara séptica.

En ese momento, varios vecinos la asistieron para que pudiera salir del pozo. Tras el accidente, improvisaron una señalización con baldes y piedras para advertir a los transeúntes y evitar nuevos incidentes. Asimismo, advirtieron que el peligro aumenta especialmente durante la noche por la falta de iluminación y la misma ubicación del pozo, ya que en esa esquina suelen girar varios vehículos.

De acuerdo a la información publicada por el medio platense 0221, los habitantes exigieron la intervención urgente de ABSA para reparar tanto el pozo sin tapa como la estructura deteriorada en la esquina. Y denunciaron la falta de respuesta que han tenido ante este tipo de problemas.

Así señalizaron los vecinos la
Así señalizaron los vecinos la alcantarilla destapada (Gentileza: 0221)

Incluso, apuntaron que habría esquina que representaría un riesgo constante para peatones y vehículos. Frente a este escenario. “La tapa está a punto de salirse”, alertaron los frentistas, quienes reclamaron para que las autoridades resuelvan la situación.

Golpearon a un hombre para robarle, intentó perseguirlos, pero chocó con otro auto

Un hombre de 55 años sufrió un asalto violento en su vivienda ubicada en el barrio Gorina, en La Plata, durante la madrugada del jueves. Según reconstruyeron, dos delincuentes ingresaron al domicilio, lo golpearon e inmovilizaron para robarle dinero, armas y objetos de valor.

La Fiscalía solicitó registros fílmicos de viviendas cercanas y tomó testimonios de vecinos tras establecer que los ladrones podrían haber actuado con información previa sobre la familia y los bienes de la víctima. Actualmente, las imágenes de cámaras de seguridad de la zona están bajo análisis debido a que testigos reportaron movimientos sospechosos previos en el barrio.

Vista de la Calle 139
Vista de la Calle 139 en La Plata, donde se reportó un robo a una casa, mostrando el entorno tranquilo del barrio (Google Maps)

De acuerdo con el expediente, los asaltantes, vestidos con ropa oscura y zapatillas deportivas, sorprendieron al hombre cuando este se levantó para ir al baño. Además de los golpes, lo llevaron a su dormitorio, lo ataron de pies y manos y lo amordazaron.

En ese contexto de indefensión, los delincuentes le exigieron la entrega de dinero en efectivo y dólares, mientras golpeaba a la víctima en la cabeza con un objeto contundente para que revelara la ubicación de sus ahorros. Así, lograron apoderarse de doce relojes, una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 38, una pistola calibre 22.

A la lista también se sumaron una serie de perfumes, un teléfono celular, una billetera con documentación personal, monedas extranjeras (incluido un billete de 20.000 pesos mexicanos y otro de 1.000 pesos chilenos) y las llaves de la camioneta de la víctima.

Pese a que se encontraba en estado de shock, el hombre logró liberarse, observó a los delincuentes huir en un vehículo blanco y, al intentar perseguirlos en su camioneta, chocó contra otro auto y un poste en la intersección de 31 y 511, sin sufrir heridas de gravedad. Ya de regreso, comprobó junto a su hijo la lista de objetos sustraídos.

Al momento de los hechos, la puerta de ingreso no presentaba daños, ya que la víctima había olvidado cerrarla con llave. Actualmente, permanece en observación médica debido a los golpes recibidos y prefirió no revelar su identidad por temor a represalias. Hasta el momento, no hay detenidos y la investigación sigue en curso.

