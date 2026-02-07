Qué reveló la autopsia a Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón mientras discutía con su novio

La pareja de Rocío declarará la semana que viene

Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un segundo piso mientras discutía con su pareja en La Plata, había sufrido lesiones previas al impacto contra el suelo que terminó con su vida. Así quedó determinado en el informe preliminar de la autopsia dado a conocer en las últimas horas, el cual arrojó heridas compatibles con una situación de lucha o defensa, según supo Infobae.

El documento forense complicó a su pareja, M.A.G., quien está detenido por el hecho y fue citado a indagatoria el próximo martes, donde podrá dar su versión de lo sucedido ante el fiscal Álvaro Garganta que investiga el caso.

Fuentes ligadas a la causa detallaron a Infobae que a Rocío también le tomaron varias muestras de relevancia cuyos resultados aún no están listos y que podrían esclarecer el contexto de su muerte. Estos se revelerán en el informe final.

El caso se investiga bajo la figura legal de privación ilegal de la libertad agravada y tiene como único imputado al novio de la víctima, único testigo del hecho ocurrido la semana pasada. La carátula se explica porque, por los elementos reunidos, M. A. G. le habría impedido a Rocío abandonar el departamento.

Rocío Aylén Alvarito (Facebook)

Si bien estaba previsto que el joven prestara declaración días atrás, pidieron postergarla hasta el martes próximo alegando que no estaba en condiciones físicas para hablar ante el fiscal

La familia de Alvarito, no obstante, reclama una investigación con perspectiva de género. En este sentido, insisten en que existen indicios de una relación atravesada por situaciones de control y violencia psicológica, petición reiterada durante la manifestación que se realizó este jueves frente a la Fiscalía.

En los días previos, familiares y amigas, a través de la cuenta de Instagram @justiciaxrocioalvarito, manifestaron: “Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza. Porque una muerte no se explica sin contexto”.

Infobae accedió a la declaración que dio el padre de Rocío, quien relató ante la Justicia que M. A. G. lo llamó a las 7:15 del día de la tragedia: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”. También consta que el acusado solicitó a una vecina que se comunicara con la Policía ante los disturbios y gritos, lo que fue registrado en la investigación.

Los investigadores cuentan además con el aporte de una mujer, que describió haber visto a la joven en una situación comprometida. “La veía de la cintura hasta los pies. No sé de dónde se estaba sosteniendo”, declaró.

Las pericias sobre la baranda del balcón arrojaron rastros de manos y señales de que Rocío habría intentado sostenerse antes de la caída. Estos elementos resultan fundamentales para esclarecer la mecánica del hecho. Todavía falta que se sume el resultado de la autopsia.

Por parte de la defensa de M. A. G., los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón sostienen que el hecho constituye “una tragedia” y aseguraron que su representado se encuentra “destruido anímica y emocionalmente”.

El hombre detenido

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre Rocío y M. A. G. Sin embargo, la víctima sí había realizado en el pasado una denuncia contra una expareja distinta, dato que la familia contrasta al recalcar la necesidad de un análisis del contexto relacional reciente.

“Mi hermana no fue un hecho aislado. Si hoy es mi hermana, mañana son dos y después son tres. Algo tiene que cambiar”, expresó Brenda, hermana de Rocío, durante la última movilización

La causa permanece bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, quien investiga las circunstancias de la caída de Rocío Alvarito, con nuevos llamados a testigos y análisis periciales en curso.