Detuvieron a un menor y a un joven de 21 años por el crimen del policía retirado en Merlo

Dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por el crimen del policía retirado Julio César Reyes en el partido bonaerense de Merlo, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Los acusados cayeron este viernes, en allanamientos a domicilios de Merlo e Ituzaingó. El mayor de ellos fue identificado como Facundo Canosa. El otro arrestado es un adolescente de 17 años.

Por la edad de este último, la causa cambió de manos: pasó de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón a la Fiscalía N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil, que encabeza el fiscal Pablo Cabrejas.

La investigación apunta a que, horas antes del crimen, los dos acusados robaron un Fiat Argo blanco en la zona, intimidando a la víctima del robo a punta de pistola y disparando al aire antes de escapar. Alrededor de cinco horas después, usaron ese auto para desplazarse hasta la vivienda de Reyes, ubicada en Medrano al 300.

Instantes antes del crimen, alrededor de las 3 del martes, Reyes se encontraba compartiendo unos mates con su esposa en el quincho de su casa en el oeste del conurbano bonaerense, sobre la calle Medrano al 300.Al darse cuenta de que no tenía los cigarrillos, salió a buscarlos a su auto estacionado en la vereda de enfrente. Según el testimonio de su mujer, pasaron pocos segundos hasta que escuchó una frenada brusca y un tiro. Al salir, lo encontró gravemente herido junto al coche.

El policía retirado asesinado en Merlo

La investigación judicial indicó que, al menos, dos delincuentes sorprendieron a la víctima cuando intentaba llegar a su coche. En ese momento, Reyes habría intentado defenderse con su pistola Glock, y el disparo que se escuchó salió de su propia arma.

Los peritos hallaron la vaina servida de la Glock 9 milímetros y notaron que la ventana expulsora estaba semiabierta, lo que sugiere que el arma se trabó. Una de las hipótesis es que los ladrones, al no poder concretar el robo por la reacción del ex policía, lo atropellaron con el auto en el que circulaban y escaparon. No obstante, esa mecánica todavía no fue comprobada en la investigación.

La autopsia determinó que Reyes murió por shock hipovolémico producido por múltiples traumatismos y no por un disparo, como se pensó en un primer momento, tras el relato de la esposa, el hallazgo de la vaina y la presencia de una herida en la cabeza de la víctima.

El Fiat Argo fue encontrado más tarde abandonado en Ituzaingó. Personal de la Policía Científica trabajó en la escena y levantó rastros dactilares y muestras de sangre para intentar identificar a los responsables. A su vez, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad de la zona en busca de reconstruir parte del recorrido de los sospechosos y del auto involucrado.

La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y homicidio agravado para procurar la impunidad de los autores. Ambos detenidos se negaron a declarar ante la fiscalía y las autoridades preparaban el traslado del adolescente a un instituto de menores.

Reyes tenía 58 años

Reyes era hincha de San Lorenzo y en las redes lo recordaron como un “vecino trabajador”. “Descansa en paz, compañero. Tuve el gusto de conocerte y compartir servicios con vos cuando estabas en la vieja Cría 8a”, lo despidió un allegado en las redes sociales.

“Qué triste noticia, Julito, QEPD. Pensar que estuvimos juntos en la secundaria y en la Cría 8″, escribió otro.