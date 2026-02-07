Accidente fatal en Corrientes: un camionero volcó en un puente y murió al caer a un río

Un camionero murió al caer en el puente sobre el río Miriñay, en la provincia de Corrientes

La noche ya había cubierto Mercedes, en la provincia de Corrientes, cuando varios automovilistas frenaron de golpe en el puente sobre el río Miriñay, sobre la ruta nacional 123. Anoche, un camión de transporte yacía sumergido, la cabina apenas visible bajo el agua. El conductor había muerto.

El reloj marcaba las 22.30. Entre los testigos, algunos intentaron dar aviso inmediato: el chofer seguía dentro, atrapado sin posibilidad de salida. El vehículo transportaba una carga de arroz.

Las primeras hipótesis apuntan a una pérdida de control del camión, según informaron medios locales. El vehículo modelo Mercedes Benz con acoplado cruzó el guardarraíl y terminó sobre el lecho del curso de agua.

La cabina, deformada y sumergida, se convirtió en la última trampa para el chofer. La víctima, identificada como Américo Alvarado, tenía 67 años y era oriunda de Chaco, según consignó el medio Impacto Corrientes.

Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Rural y personal de la Comisaría de Mercedes llegaron poco después. El operativo de emergencia no estuvo exento de dificultades. Tras el accidente, la coordinación inicial presentó inconvenientes: según las primeras informaciones, fue necesario pedir apoyo a bomberos de otra jurisdicción que estaban fuera de la zona del siniestro.

En el video, se ve el camión volcado sobre el río Miriñay, en la provincia de Corrientes

El despliegue iluminó la escena bajo la quietud del río. Finalmente, tres dotaciones de Bomberos asistieron al lugar donde el camión cayó del puente, con un trabajo en conjunto del Cuartel 2 del BRIF de Paso de los Libres, quienes comenzaron las tareas alrededor de las 22:50 y finalizaron cerca de las 3:30 de la madrugada.

La falta de iluminación obligó a suspender maniobras complejas, que continuaron hasta entrada la noche, y se retomaron al amanecer. La extracción del vehículo representó un desafío. Las autoridades aguardaron mejores condiciones para retirar el camión y luego realizar las pericias correspondientes.

Según informaron, las tareas de rescate se realizaron “con éxito”, aunque “lamentablemente se recuperó un cuerpo sin vida, que había quedado atrapado dentro de la cabina del camión”. “Nuestros bomberos utilizaron herramientas manuales e hidráulicas y equipo de rescate con cuerdas”, indicaron desde la cuenta oficial.

Desde el cuartel destacaron que el trabajo fue realmente arduo, debido a la complejidad del terreno y las dificultades propias de intervenir en una zona de agua y escasa visibilidad nocturna.

El informe de los peritos accidentológicos será clave para entender los factores detrás del accidente fatal.

Otro vuelco fatal en Córdoba

En la provincia de Córdoba, otro grave accidente de tránsito se registró durante la tarde del sábado sobre la Ruta A174, a la altura del kilómetro 23. Por causas que aún se investigan, el conductor de un vehículo utilitario Renault Kangoo volcó. La máquina quedó detenida sobre la banquina. Como consecuencia del siniestro, falleció un hombre de treinta y cinco años.

El hecho se produjo en la localidad de Colonia Tirolesa, donde el rodado terminó fuera de la calzada luego del vuelco, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de asistencia. Al lugar acudió personal de emergencias médicas que, tras evaluar la situación, constató que el conductor ya no presentaba signos vitales.

La intervención en el sitio incluyó el trabajo de equipos de seguridad vial y personal sanitario, quienes resguardaron el área y brindaron contención a los familiares de la víctima. Como en Corrientes, las autoridades locales se encuentran abocadas a determinar las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del vehículo, mientras se mantienen las actuaciones judiciales de rigor.

No fueron los únicos siniestros de la jornada. Durante la mañana, cerca de las 6.05, se produjo otro grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 455, en la zona conocida como ex Fiat, en inmediaciones del Aeropuerto de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe. El choque involucró a dos motocicletas y dejó como saldo la muerte de dos hombres, mientras que un tercer involucrado quedó en estado crítico.