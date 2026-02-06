Un abogado recuperó su camioneta sin pagar el acarreo en Recoleta y ahora la Justicia pide que vaya a juicio oral

Un abogado enfrentará un juicio oral tras recuperar su camioneta sin pagar el acarreo en Recoleta

Un abogado podría enfrentar un juicio oral por una presunta defraudación a la empresa concesionaria del playón de infractores de tránsito porteño, luego de retirar su vehículo sin abonar los costos correspondientes.

El caso se remonta al 9 de septiembre del año pasado, cuando el hombre retiró el SUV del predio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde había sido ingresado por una infracción de mal estacionamiento. Lo hizo sin pagar el traslado ni la multa correspondiente.

Según fuentes judiciales, el fiscal a cargo de la causa, Leonel Gómez Barbella, solicitó la elevación a juicio ante la jueza Vanesa Peluffo, al considerar al acusado autor del delito de “defraudación por sustracción”. Esta figura penal se configura cuando el propietario de un bien lo sustrae a quien lo posee legítimamente, con una pena que va de un mes a seis años de prisión.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7.

Las cámaras de seguridad (Captura de video)

El caso

La investigación se inició el 9 de septiembre pasado, cuando el supervisor del predio de la empresa SAVBA denunció el hecho en la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad. Según relató, pasada la medianoche una grúa remolcó una Ford EcoSport que se encontraba mal estacionada en un espacio reservado para personas con discapacidad, sobre la calle Libertad.

A raíz de la infracción, el vehículo fue trasladado al playón de la empresa Dakota, ubicado detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, en Eduardo Couture 2297. Sin embargo, a las 9.30 de la mañana del día siguiente, un empleado advirtió que la camioneta ya no se encontraba en el lugar.

Al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron la maniobra: minutos antes, el abogado había ingresado al predio, se subió a la EcoSport y aprovechó la salida de una grúa para retirarse sin abonar el acarreo ni la infracción.

La investigación determinó además que el imputado vivía cerca del lugar donde había sido remolcado el vehículo, que estaba registrado a nombre de su hija. El 19 de noviembre pasado, la jueza Peluffo indagó al imputado, pero este se negó a declarar.

Ahora, el fiscal pidió la elevación a juicio oral tras reunir diversas pruebas. Entre ellas, incluyó el acta de infracción que originó el traslado del vehículo al playón, los informes sobre la titularidad del automóvil y las personas autorizadas a manejarlo, y los testimonios de los empleados de la playa de infractores SAVBA.

También se revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la conducta del abogado y se comparó esa grabación con la información del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), identificando de ese modo al implicado.

Para Barbella, no existen dudas de “la legitimidad de la tenencia que detentaba la prestataria del servicio mencionado al momento del desapoderamiento”.

En su requerimiento, explicó: “(El imputado) al retirar un vehículo del ámbito donde la empresa ‘Dakota S.A.’ lo mantiene en depósito en la playa de infractores ‘SAVBA’, sin autorización y sin pagar previamente el acarreo, frustró su derecho como legítimo tenedor de la cosa mueble para lograr obtener el cobro del servicio, causándole un perjuicio patrimonial”.