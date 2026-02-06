Crimen y Justicia

Detuvieron al acusado de violar a una adolescente en Miramar

El hecho ocurrió la semana pasada y desde entonces buscaban intensamente al sospechoso. El hombre tiene 40 años. Quedó a disposición de la Justicia

Guardar

El hombre acusado de violar en la playa de Miramar a una adolescente de 16 años fue detenido este viernes en el marco de un importante operativo de seguridad de la Policía Bonaerense. El sospechoso tiene 40 años y quedó a disposición de la Justicia por ser el presunto responsable del ataque sexual que ocurrió durante la madrugada del jueves pasado a la salida de un boliche de la ciudad balnearia.

El caso quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien, a partir del episodio, convocó al equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata y la SDDI Miramar para identificar y capturar al sospchoso.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, las tareas incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, inspecciones oculares en el sector costero, entrevistas a cuidacoches, serenos de balnearios y comerciantes de la zona, y la recolección de testimonios de posibles testigos. Además, se requirió información a hoteles y hospedajes cercanos, se solicitó el listado de llamadas al 911 vinculadas a episodios similares, y se analizaron registros fílmicos aportados tanto por particulares como por comercios.

Durante la investigación, se manejaron diferentes hipótesis y líneas investigativas, recibiendo múltiples testimonios y analizando datos de personas con antecedentes compatibles. A partir del cruce de información, se descartó a varios sospechosos previamente identificados y se afinó el perfil del presunto autor.

Uno de los avances clave se produjo tras obtener el reconocimiento de un testigo, quien identificó al presunto violador a partir de imágenes y registros oficiales. Paralelamente, se realizaron controles y vigilancias sobre domicilios y lugares frecuentados por el sospechoso, así como tareas de campo para monitorear personas en situación de calle.

La ciudad de Miramar
La ciudad de Miramar

Finalmente, tras la confirmación de la orden de detención judicial, los equipos operativos lograron ubicar y detener al hombre en la vía pública, a pocos metros del domicilio de sus familiares en el barrio Marines de Miramar.

El caso

El dramático episodio que se dio a conocer en las últimas horas ocurrió el jueves por la madrugada, cuando la joven se encontraba por la zona de los boliches de la ciudad. Fue en una pequeña zona de playa ubicada en la intersección de la Costanera y calle 33, lejos de los balnearios.

La víctima, turista oriunda de Recoleta, estaba con su amigo cuando un hombre de unos 40 años los interceptó de forma imprevista. El agresor tenía un arma blanca tipo “cuchillo o navaja”, según se detalla en la presentación policial. Así los amenazó e impidió que pudieran escapar.

Patrullajes del operativo Sol a
Patrullajes del operativo Sol a Sol

Cuando logró reducirlos, el atacante obligó a los dos adolescentes a tirarse en la arena bajo amenazas y cometió el abuso sexual contra la joven. Tras consumar el ataque, el hombre forcejeó con el otro adolescente, les sacó el celular a ambos para que no pudieran llamar a la policía y escapó a pie. Los teléfonos los habría arrojado a pocos metros.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una vez que el joven logró desatarse, buscó ayuda y alertó a personas que transitaban por la zona. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar y activó el protocolo para este tipo de delitos: preservó el lugar, dio aviso inmediato a la Fiscalía Descentralizada de la ciudad y derivó a la víctima de abuso al hospital municipal de Miramar.

En el centro de salud, la adolescente recibió atención médica y fue puesta bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario especializado en víctimas de abuso sexual, que incluyó acompañamiento psicológico y las intervenciones médicas estipuladas para estos casos.

Temas Relacionados

MiramarAbuso sexualÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los brutales detalles que determinaron la autopsia al hombre de 70 años asesinado en su casa de San Isidro

El caso fue descubierto luego de que una patrulla detectara a tres sospechosos que huyeron cuando intentaron identificarlos. La víctima murió durante un intento de robo. Hay dos detenidos

Los brutales detalles que determinaron

Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente buscado en la Ciudad de Buenos Aires

El sospechoso fue detenido en las últimas horas por cometer al menos tres robos armados en enero

Cayó “Dengue”, un peligroso delincuente

Simulaban ser empleados de una empresa de limpieza y estafaban comerciantes: fueron detenidos en Mar del Plata

Los sospechosos tienen 47 y 37 años. Los arrestaron tras el último ataque al dueño de un gimnasio, a quien también golpearon. Su modus operandi

Simulaban ser empleados de una

Corrientes: intensa búsqueda policial de un hombre acusado de abusar sexualmente a una menor de edad

El sospechoso fue identificado como Emanuel Gómez sobre quien también pesan, desde 2025, causas por robo y violencia de género. Evadió un control en la Ruta Nacional 14 y huyó a pie hacia zonas rurales en los alrededores de Juan Pujol

Corrientes: intensa búsqueda policial de

De cara el juicio por el crimen del profesor de La Plata, aprobaron que se exhiba el arma con la que lo asesinaron

Solo uno de los motochorros acusados de balear a Sergio D’Alessandro llegará a la instancia oral. Su cómplice nunca logró ser detenido

De cara el juicio por
DEPORTES
Estalló el escándalo con Cristiano

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

La “ruleta de castigos” y las tres reglas de oro que implementó un entrenador en la Bundesliga de Alemania

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

TELESHOW
El romántico saludo de cumpleaños

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

INFOBAE AMÉRICA

China promete apoyo y asistencia

China promete apoyo y asistencia a Cuba pero advierte: “Será dentro de nuestras capacidades”

Arrestan a hombre en California por exigir un rescate falso a la familia de la madre de Savannah Guthrie

Capturan en Panamá a uno de los más buscados en medio de operativos contra pandillas

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos