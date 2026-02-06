Desarticularon una banda de José C. Paz que se dedicaba a robar motos y hay cuatro detenidos

Cayó una banda de José C. Paz que se dedicaba a robar motos y detuvieron a cuatro personas (Video: DDI)

Cuatro personas fueron detenidas en José C. Paz tras una serie de allanamientos vinculados a una investigación por robo agravado. Se manejaban bajo la modalidad de motochorros.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que el procedimiento derivó de una denuncia presentada este jueves por un hombre de 34 años, quien informó que fue interceptado por varios delincuentes en motocicletas mientras circulaba, y que, bajo intimidación con un arma de fuego, le sustrajeron su Zanella ZR 150 cc

A partir de este hecho, el personal del Grupo Operativo de la Sub DDI José C. Paz realizó tareas investigativas que permitieron identificar a los sospechosos y los domicilios utilizados por la banda. Tras esto, se ejecutaron seis órdenes de allanamiento en diferentes viviendas de la localidad.

Los elementos secuestrados

Como resultado, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder 9 Pro con 14 proyectiles, dos motocicletas Honda Wave—una negra y otra blanca—ambas con pedido de secuestro activo por robo, además de otras dos motocicletas Honda y una Gilera 150 cc, que podrían estar relacionadas con otros hechos ilícitos bajo investigación. También fueron incautados una chapa patente, piezas de motocicleta Honda Tornado, dos cascos y un visor de moto.

Durante los operativos, fueron aprehendidos D. R. L., de 23 años, y E. J. R., de 21, por el delito de encubrimiento agravado. También quedaron detenidos L. Y. V. y G. E. V., ambos de 21 años, acusados de tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

Los detenidos

El operativo fue coordinado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín, a través de la Sub DDI local, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 24 y el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial de San Martín.

Las investigaciones continúan para determinar la posible vinculación de los vehículos secuestrados con otros robos en la zona.

Un menor de 13 años y un adolescente de 18 mataron a un vecino para robarle la moto

La detención de un adolescente de 18 años y un menor de 13 conmocionó a José C. Paz, luego de que ambos fueran identificados como los autores del asesinato de un vecino en plena vía pública para robarle la motocicleta. El crimen, que ocurrió en una zona densamente transitada y a plena luz del día, fue documentado por una cámara de seguridad. Las imágenes no solo captaron toda la secuencia del asalto, sino que además resultaron clave para el rápido arresto de los responsables.

Horror en José C. Paz: detuvieron a dos adolescentes de 13 y 18 años tras asesinar a un veicno para robarle la moto

El episodio se registró el martes 13 de enero minutos antes de las 9.30 en la intersección de Ruta 197, en ese tramo denominado avenida Hipólito Yrigoyen y Quirós, a metros de la avenida Gaspar Campos.

Gustavo Javier Pairó, de 53 años, fue sorprendido por los dos atacantes cuando estaba a punto de ingresar a una casa de repuestos para su moto. Según detallaron las fuentes consultadas por Infobae, la víctima habría intentado resistirse al robo y recibió un disparo en el tórax.

Los ladrones huyeron a pie, arrastrando la motocicleta. El registro de la cámara mostró cómo los atacantes enfrentaron dificultades mientras intentaban poner en marcha el rodado, lo que retrasó la fuga. Durante ese momento, dos mujeres que caminaban por el lugar observaron la escena sin intervenir. Finalmente, los asaltantes lograron huir con la moto de la víctima.

Mientras tanto, empleados del local y personas presentes brindaron asistencia a Pairó. Una ambulancia lo trasladó en estado crítico al hospital Mercante, donde perdió la vida tras una intervención quirúrgica de urgencia.

La coordinación policial ante la alerta disparó el dispositivo de seguimiento inmediato.

Un operativo cerrojo permitió dar con los sospechosos a pocas cuadras del lugar del ataque, tras una persecución que terminó en la esquina de Atahualpa y Piñero cuando ambos perdieron el control de la moto sustraída.

Los efectivos secuestraron en ese punto la motocicleta, una Corven 110 color roja, y una pistola Bersa calibre .22, que habría sido utilizada en el ataque mortal.

A unas 20 cuadras, la Policía detuvo a los sospechosos y secuestró la moto robada y el arma que habría sido utilizada en el ataque

En la investigación intervienen el fiscal Ignacio Jaime García, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, y el fiscal de menores Fabián Edgardo Hualde, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1, ambas dependientes del Departamento Judicial San Martín.

Ambos imputados enfrentan cargos distintos: el menor de 13 años fue acusado de homicidio, mientras que su cómplice de 18, identificado como E. L. I., fue imputado también por homicidio, pero con agravantes dada la participación de un menor.