Crimen y Justicia

“Controle su vuelto”: cayó una banda narco que vendía droga por una ventanilla blindada similar a la de los bancos

Fue en José C. Paz. El operativo encabezado por personal de la Policía Bonaerense concluyó con seis detenidos y el secuestro de armas y municiones de guerra

Desbarataron una banda narco en José C. Paz que operaba a través de una ventanilla similar a la de los bancos

En el marco de una serie de operativos para combatir la comercialización de estupefacientes al menudeo, personal de la Superintendencia Regional AMBA Norte 2 de la Policía Bonaerense desbarató en las últimas horas una banda narco que operaba en José C. Paz y alrededores. El grupo estaba integrado por al menos seis sospechosos que actuaban de manera coordinada y con división de roles.

En los operativos se secuestraron armas de guerra y una importante suma de dinero en efectivo. Sin embargo, lo que sorprendió a los agentes fue la particularidad de uno de sus puntos de venta: tenían una ventanilla similar a la de los bancos mediante la cual los detenidos atendían a sus clientes y comercializaban la droga.

Fuentes del caso confiaron a Infobae que tras meses de tareas investigativas, los detectives lograron establecer que el grupo se dedicaba al traslado, fraccionamiento, distribución, seguridad y venta de droga en José C. Paz y zonas aledañas, donde operaban en al menos tres edificaciones fortificadas tipo búnker.

Los agentes secuestraron armas de guerra, teléfonos celulares, 800 mil pesos en efectivo y 400 envoltorios de cocaína.

Reunidas las pruebas necesarias, el fiscal Germán Martínez, de la UFI N° 16 de San Martín especializada en estupefacientes, elevó la solicitud para allanar los domicilios apuntados en la investigación ante el Juzgado de Garantías N° 1 departamental.

Aprobado el requerimiento, personal de la policía provincial, con apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales y la DDI San Isidro, llevó a cabo los operativos correspondientes y lograron la aprehensión de seis sospechosos —cinco hombres de 20, 32, 34, 42 y 46 años, y una mujer de 45—.

Además, secuestraron 800 mil pesos en efectivo, tres pistolas calibre .9 milímetros, una de ellas con numeración suprimida, dos escopetas calibre .12/70, una recortada sin numeración visible, 15 teléfonos celulares, 400 envoltorios de cocaína, municiones de guerra (calibres 9 mm, 12/70 y .38), cargadores y cartuchería variada y un vehículo Chevrolet Corsa color rojo.

La ventanilla similar a la de los bancos por la cual vendían droga en uno de los búnkers allanados en José C. Paz.

Fue en uno de los domicilios allanados donde los uniformados se vieron sorprendidos por la presencia de una ventanilla de vidrio blindado y pasador metálico para el intercambio de dinero, similar a los utilizados en entidades bancarias o casas de cambio.

“Controle su vuelto y mercadería! Una vez que cruza el portón no hay reclamo!”, decía el cartel escrito a mano que la Policía encontró pegado en la particular boca de expendio. Cuando los vendedores no se encontraban en el lugar, colocaban otro letrero para que los compradores aguardaran a su regreso: “Vuelvo en 5 minutos. Gracias!”.

Los vendedores avisaban a sus clientes si debían salir del punto de venta.

El video que encabeza esta nota muestra el momento en el que los agentes derribaron la ventanilla en cuestión a mazazos y lograron ingresar a una precaria habitación, donde también había mostradores, una letrina en un baño improvisado y una bicicleta.

Consumadas las aprehensiones, el fiscal Martínez imputó a los sospechosos por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

