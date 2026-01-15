“Controle su vuelto”: cayó una banda narco que vendía droga por una ventanilla blindada similar a la de los bancos

En el marco de una serie de operativos para combatir la comercialización de estupefacientes al menudeo, personal de la Superintendencia Regional AMBA Norte 2 de la Policía Bonaerense desbarató en las últimas horas una banda narco que operaba en José C. Paz y alrededores. El grupo estaba integrado por al menos seis sospechosos que actuaban de manera coordinada y con división de roles.
En los operativos se secuestraron armas de guerra y una importante suma de dinero en efectivo. Sin embargo, lo que sorprendió a los agentes fue la particularidad de uno de sus puntos de venta: tenían una ventanilla similar a la de los bancos mediante la cual los detenidos atendían a sus clientes y comercializaban la droga.
Fuentes del caso confiaron a Infobae que tras meses de tareas investigativas, los detectives lograron establecer que el grupo se dedicaba al traslado, fraccionamiento, distribución, seguridad y venta de droga en José C. Paz y zonas aledañas, donde operaban en al menos tres edificaciones fortificadas tipo búnker.
Reunidas las pruebas necesarias, el fiscal Germán Martínez, de la UFI N° 16 de San Martín especializada en estupefacientes, elevó la solicitud para allanar los domicilios apuntados en la investigación ante el Juzgado de Garantías N° 1 departamental.
Aprobado el requerimiento, personal de la policía provincial, con apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales y la DDI San Isidro, llevó a cabo los operativos correspondientes y lograron la aprehensión de seis sospechosos —cinco hombres de 20, 32, 34, 42 y 46 años, y una mujer de 45—.
Además, secuestraron 800 mil pesos en efectivo, tres pistolas calibre .9 milímetros, una de ellas con numeración suprimida, dos escopetas calibre .12/70, una recortada sin numeración visible, 15 teléfonos celulares, 400 envoltorios de cocaína, municiones de guerra (calibres 9 mm, 12/70 y .38), cargadores y cartuchería variada y un vehículo Chevrolet Corsa color rojo.
Fue en uno de los domicilios allanados donde los uniformados se vieron sorprendidos por la presencia de una ventanilla de vidrio blindado y pasador metálico para el intercambio de dinero, similar a los utilizados en entidades bancarias o casas de cambio.
“Controle su vuelto y mercadería! Una vez que cruza el portón no hay reclamo!”, decía el cartel escrito a mano que la Policía encontró pegado en la particular boca de expendio. Cuando los vendedores no se encontraban en el lugar, colocaban otro letrero para que los compradores aguardaran a su regreso: “Vuelvo en 5 minutos. Gracias!”.
El video que encabeza esta nota muestra el momento en el que los agentes derribaron la ventanilla en cuestión a mazazos y lograron ingresar a una precaria habitación, donde también había mostradores, una letrina en un baño improvisado y una bicicleta.
Consumadas las aprehensiones, el fiscal Martínez imputó a los sospechosos por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas. Todos quedaron a disposición de la Justicia.