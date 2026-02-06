Cayó una banda que robaba autos con inhibidores a turistas y vecinos en Bariloche

La policía detuvo a una banda en Bariloche y secuestró inhibidores de señal y otros elementos relacionados con robos de vehículos (Diario Río Negro)

La Policía de Río Negro logró desbaratar una banda dedicada al robo de vehículos con inhibidores a turistas y vecinos de Bariloche. Los atraparon justo antes de que consumaran otro de sus crímenes.

Durante un patrullaje preventivo realizado el miércoles, personal de la Comisaría 28° detectó la circulación de un Toyota Corolla ocupado por dos jóvenes, uno de ellos de nacionalidad extranjera.

El desplazamiento irregular del vehículo, en zonas de alto tránsito turístico, despertó sospechas en los efectivos. Esto motivó un operativo en el que los agentes interceptaron el automóvil para realizar una identificación exhaustiva de sus ocupantes.

El procedimiento reveló la presencia de inhibidores de señal, guantes y pasamontañas dentro del vehículo. Estos elementos suelen estar asociados a robos de autos y pertenencias en sitios concurridos como playas, miradores o estacionamientos, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro.

La Policía de Río Negro confirmó que los dos hombres no tenían antecedentes penales ni órdenes de captura vigentes (Policía de Río Negro)

Los inhibidores de señal permiten bloquear el cierre centralizado de los vehículos, facilitando su apertura sin forzar cerraduras ni dañar vidrios.

Con respecto a los delincuentes arrestados, la Policía de Río Negro confirmó que los dos hombres no tenían antecedentes penales ni órdenes de captura vigentes. Sin embargo, la portación injustificada de los dispositivos y la detección de irregularidades en la documentación del vehículo justificaron su secuestro y el retiro del automóvil de circulación.

La rápida actuación policial evitó que se concretara un robo y permitió sacar de las calles un rodado que podría haber sido utilizado en nuevos delitos.

Cayó una banda de roba coches

A principios del mes de octubre, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Berazategui de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a cuatro menores de edad, acusados de integrar una banda dedicada al robo de autos con armas de fuego, en distintas localidades del sur del Conurbano bonaerense.

La investigación se originó el 9 de septiembre de 2025, cuando la SDDI Berazategui inició tareas de inteligencia tras detectar una serie de robos de automóviles a mano armada cometidos por una organización delictiva conformada por menores de edad.

A partir de entonces, los investigadores desplegaron acciones de vigilancia, seguimientos y análisis de redes sociales para identificar a los integrantes del grupo.

El trabajo permitió reunir pruebas sobre cómo era la modalidad delictiva y establecer el alcance de la banda, que operaba en Berazategui y extendía su actividad hacia Avellaneda y alrededores, utilizando armas de fuego para apoderarse de vehículos y trasladándolos posteriormente a zonas como Dock Sud y la Isla Maciel.

Según indicaron fuentes policiales, los acusados fueron identificados con las iniciales de A., de 13 años; A., de 14.; M., de 15 y N., de 17. De acuerdo con la investigación, continúan prófugos R. y E., ambos de 17 años.

Las tareas de campo permitieron a los agentes identificar a los miembros del grupo y solicitar seis órdenes de allanamiento y seis de detención.

Durante los seis allanamientos simultáneos, realizados en domicilios de Avellaneda, los investigadores incautaron tres revólveres —uno calibre 32 largos y dos calibre 22, uno de ellos sin marca ni número visible—, un total de 21 municiones de distintos calibres y $73.000 en billetes de diferentes denominaciones.

También fueron recuperados dos vehículos robados, un Volkswagen T-Cross y un Volkswagen Suran, ambos con pedidos de secuestro activo.

Al material secuestrado se suman tres teléfonos celulares pertenecientes a los implicados, un juego de llaves de ignición y tuercas de seguridad correspondientes a diversos vehículos sustraídos.

Según información policial, la banda, conocida en el ambiente delictivo como “La Banda de los Menores”, habría perpetrado al menos cinco robos automotores en la región, extendiendo su accionar desde Berazategui hacia Avellaneda y zonas próximas. Utilizaban armas de fuego para interceptar a las víctimas y trasladaban los vehículos robados para ocultarlos.

De acuerdo con lo que se observa en algunos de los videos de las redes sociales, los menores se mostraban en los autos que robaban y con armas de fuego. Ese material fue clave para lograr las detenciones. En otra de las filmaciones se puede ver aparte de los integrantes de la banda mientras circulaba en una moto, a toda velocidad, por una autopista.