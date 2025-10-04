Crimen y Justicia

Así actuaba una banda de adolescentes que robaba autos en el sur del Conurbano

Los menores, de entre 13 y 17 años, fueron detenidos. Los videos de los asaltos y sus publicaciones en redes sociales

Así actuaba la banda de adolescentes

Agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Berazategui de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a cuatro menores de edad, acusados de integrar una banda dedicada al robo de autos con armas de fuego, en distintas localidades del sur del conurbano bonaerense.

La investigación se originó el 9 de septiembre de 2025, cuando la SDDI Berazategui inició tareas de inteligencia tras detectar una serie de robos de automóviles a mano armada cometidos por una organización delictiva conformada por menores de edad.

A partir de entonces, los investigadores desplegaron acciones de vigilancia, seguimientos y análisis de redes sociales para identificar a los integrantes del grupo.

Los menores se mostraban con
Los menores se mostraban con armas en redes sociales

El trabajo permitió reunir pruebas sobre cómo era la modalidad delictiva y establecer el alcance de la banda, que operaba en Berazategui y extendía su actividad hacia Avellaneda y alrededores, utilizando armas de fuego para apoderarse de vehículos y trasladándolos posteriormente a zonas como Dock Sud y la Isla Maciel.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los acusados fueron identificados con las iniciales de A., de 13 años; A., de 14.; M., de 15 y N., de 17. De acuerdo con la investigación, continúan prófugos R. y E., ambos de 17 años.

Las tareas de campo permitieron a los agentes identificar a los miembros del grupo y solicitar seis órdenes de allanamiento y seis de detención.

Durante los seis allanamientos simultáneos, realizados en domicilios de Avellaneda, los investigadores incautaron tres revólveres —uno calibre 32 largos y dos calibre 22, uno de ellos sin marca ni número visible—, un total de 21 municiones de distintos calibres y $73.000 en billetes de diferentes denominaciones.

También fueron recuperados dos vehículos robados, un Volkswagen T-Cross y un Volkswagen Suran, ambos con pedidos de secuestro activo.

Se suma al material secuestrado tres teléfonos celulares pertenecientes a los implicados, un juego de llaves de ignición y tuercas de seguridad correspondientes a diversos vehículos sustraídos.

Según información policial, la banda, conocida en el ambiente delictivo como “La Banda de los Menores”, habría perpetrado al menos cinco robos automotores en la región, extendiendo su accionar desde Berazategui hacia Avellaneda y zonas próximas. Utilizaban armas de fuego para interceptar a las víctimas y trasladaban los vehículos robados para ocultarlos.

Todavía hay dos menores prófugos

De acuerdo con lo que se observa en algunos de los videos de las redes sociales, los menores se mostraban en los autos que robaban y con armas de fuego. Ese material fue clave para lograr las detenciones. En otra de las filmaciones se puede ver aparte de los integrantes de la banda mientras circulaba en una moto, a toda velocidad, por una autopista.

Las fuentes consultadas por este medio, los detectives de la SDDI se encuentran abocados a la localización de los prófugos para concretar su detención y desbaratar completamente la banda.

Violento asalto en Lanús para robar un auto

En Lanús, un hombre fue baleado en una pierna por parte de motochorros, luego de tratar de evitar que le robaran un auto. Los ladrones se llevaron igualmente el vehículo.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que el hecho ocurrió este jueves en la calle Bouchard, donde Jorge Luis Quiróz, de 55 años, fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, con el objetivo de robarle su automóvil, un Renault Logan gris de color plata.

Según se observa en un video del hecho, al que accedió este medio, los agresores le dispararon en la pierna derecha, debajo de la rodilla, para concretar el robo, y se dieron a la fuga con el vehículo y algunas de sus pertenencias personales.

Lo balearon para robarle el auto en Lanús

En las imágenes se observa cómo el dueño del auto sale del garaje y luego es abordado por los dos ladrones. Primero, la víctima y los delincuentes se mostraron calmos. Sin embargo, de repente el hombre comenzó a forcejear con uno de ellos a pesar de que le apuntaban con el arma. Tras varios segundos, uno de ellos le disparó.

Personal de la Policía Bonaerense arribó al lugar acompañado por dos oficiales mujeres, y una patrulla del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a la víctima al hospital Narciso López, donde Quiróz permanece fuera de peligro.

A un año de la
Triple femicidio narco: se conocieron

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron

Marcela Tinayre habló de su

