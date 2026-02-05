Crimen y Justicia

Un policía de un grupo especial de Córdoba quedó detenido tras balear a una mujer que sufría una crisis

Es un sargento y está acusado de lesiones graves. Intervino tras el llamado de la hija de la mujer, con problemas psiquiátricos. La herida está estable

Un suboficial del ETER fue detenido por herir a mujer (Policía de Córdoba)

El sargento Cristian Daniel Martínez, integrante del grupo Eter de la Policía de Córdoba, un cuerpo especial de la Fuerza; fue detenido por orden de la fiscal Silvana Fernández luego de que disparara su arma contra una mujer que, según las autoridades, atravesaba una crisis psiquiátrica en una vivienda del barrio Pueyrredón, en la capital provincial.

La medida judicial se produjo en las últimas horas, de acuerdo con información publicada por La Voz, y coloca nuevamente en el centro del debate los procedimientos policiales en situaciones de salud mental.

“La hija llamó por un intento de suicidio de su madre, intentaron negociar, pero la mujer estaba muy decidida”, explicaron a Infobae el marco en el que disparó el policía.

La detención del suboficial responde a la sospecha de que incurrió en el presunto delito de lesiones gravísimas calificadas por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. “Todo está en investigación”, ampliaron las fuentes consultadas a este medio.

El uniformado será trasladado al pabellón especial para personal de seguridad de la Cárcel de Bouwer, una disposición habitual en estos casos para garantizar la integridad de los detenidos pertenecientes a fuerzas policiales.

Paralelamente, la Policía de Córdoba comunicó que Martínez fue pasado a situación pasiva y que se le abrió un sumario administrativo en el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

La víctima del episodio permanece internada en el Hospital San Roque: “Está estable”.

La intervención del grupo especial fue solicitada ante una supuesta amenaza con cuchillo por parte de la paciente hacia miembros de su familia dentro del domicilio.

De acuerdo con fuentes con acceso a la causa, citadas por La Voz, el accionar del efectivo no se ajustó a los protocolos vigentes de la Policía de Córdoba para casos que involucran a personas con episodios psiquiátricos.

“No era necesario el uso del arma de fuego por parte del efectivo porque no había riesgo para terceros en el lugar. Así lo establece el protocolo de la Policía para estos casos”, señalaron los voceros consultados.

El Equipo de Tácticas Especiales Recomendables (Eter) es un cuerpo que integra la estructura de la policía cordobesa y que actúa ante situaciones de alta complejidad.

