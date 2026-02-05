Un policía de un grupo especial de Córdoba quedó detenido tras balear a una mujer que sufría una crisis

Un suboficial del ETER fue detenido por herir a mujer (Policía de Córdoba)

El sargento Cristian Daniel Martínez, integrante del grupo Eter de la Policía de Córdoba, un cuerpo especial de la Fuerza; fue detenido por orden de la fiscal Silvana Fernández luego de que disparara su arma contra una mujer que, según las autoridades, atravesaba una crisis psiquiátrica en una vivienda del barrio Pueyrredón, en la capital provincial.

La medida judicial se produjo en las últimas horas, de acuerdo con información publicada por La Voz, y coloca nuevamente en el centro del debate los procedimientos policiales en situaciones de salud mental.

“La hija llamó por un intento de suicidio de su madre, intentaron negociar, pero la mujer estaba muy decidida”, explicaron a Infobae el marco en el que disparó el policía.

La detención del suboficial responde a la sospecha de que incurrió en el presunto delito de lesiones gravísimas calificadas por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. “Todo está en investigación”, ampliaron las fuentes consultadas a este medio.

El uniformado será trasladado al pabellón especial para personal de seguridad de la Cárcel de Bouwer, una disposición habitual en estos casos para garantizar la integridad de los detenidos pertenecientes a fuerzas policiales.

Paralelamente, la Policía de Córdoba comunicó que Martínez fue pasado a situación pasiva y que se le abrió un sumario administrativo en el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

La víctima del episodio permanece internada en el Hospital San Roque: “Está estable”.

La intervención del grupo especial fue solicitada ante una supuesta amenaza con cuchillo por parte de la paciente hacia miembros de su familia dentro del domicilio.

De acuerdo con fuentes con acceso a la causa, citadas por La Voz, el accionar del efectivo no se ajustó a los protocolos vigentes de la Policía de Córdoba para casos que involucran a personas con episodios psiquiátricos.

“No era necesario el uso del arma de fuego por parte del efectivo porque no había riesgo para terceros en el lugar. Así lo establece el protocolo de la Policía para estos casos”, señalaron los voceros consultados.

El Equipo de Tácticas Especiales Recomendables (Eter) es un cuerpo que integra la estructura de la policía cordobesa y que actúa ante situaciones de alta complejidad.

En Quilmes, una policía en la mira

Atropellaron a un ladrón que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes

La mujer policía que atropelló a un ladrón durante un intento de robo en el Acceso Sudeste, en Quilmes, se presentó este miércoles ante la fiscalía y amplió su testimonio sobre lo ocurrido. La situación judicial de la agente quedó sin cambios tras la audiencia.

Fuentes judiciales detallaron a Infobae que la audiencia duró cerca de una hora y 40 minutos, donde la mujer relató ante el fiscal Jorge Saizar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Quilmes, cómo vivió la secuencia en la que atropelló al asaltante.

Según explicó, notó que el delincuente hizo un ademán como si estuviera armado, apuntando en dirección a quienes circulaban por allí, y durante esos pocos segundos pensó que tenía un arma. Además, declaró que vio al cómplice del herido con un palo y que, después del impacto, no detuvo la marcha por temor a represalias.

El asaltante atropellado, de 26 años, permanece internado en estado crítico en el Hospital Iriarte.

El hecho se investiga como tentativa de robo y lesiones culposas. Investigadores del caso señalaron que la situación de la policía “quedó igual” tras la declaración, y que su versión coincide con las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos ya incorporados al expediente.