Presumía sus robos en redes sociales y terminó detenido: “A los giles les hace falta un buen tiro”

Dos hombres fueron aprehendidos en Mar del Plata acusados de participar en una red de delitos que abarcaba homicidio, amenazas y venta de estupefacientes, mientras la policía secuestró vehículos robados, celulares y más de cuatro millones de pesos en efectivo

Un despliegue policial por la investigación del homicidio de Néstor Joaquín Girard en el Barrio Belgrano de Mar del Plata derivó en la detención de dos sospechosos, uno de ellos era un joven que exhibía en redes sociales dinero, armas y teléfonos; contaba con un amplio historial penal. El operativo incluyó múltiples allanamientos, el secuestro de armas, drogas y vehículos con pedido de captura.

El epicentro de la investigación fue el Barrio Belgrano, donde la búsqueda de los responsables del crimen de Girard, ocurrido el 26 de septiembre, se cruzó con otra causa penal por violación de domicilio y amenazas agravadas. El resultado: dos personas aprehendidas, una de ellas identificada como S. U. P., de 21 años, quien en distintas publicaciones en redes sociales se había mostrado con fajos de dinero y múltiples celulares, jactándose de sus acciones y desafiando a la Policía.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, en videos difundidos en distintas plataformas, S. U. P. exhibía dinero en bolsas y se refería al personal de la DDI Mar del Plata en términos despectivos y ultrajantes. Tenía varios celulares “para que no se los pinchen” y decía que “se las sabía todas” porque contaba con total impunidad. “A los giles les hace falta un buen tiro”, dijo en una historia de la red social Instagram.

Durante el procedimiento, los efectivos irrumpieron en al menos cinco domicilios. En uno de ellos —una construcción precaria identificada como punto de venta de drogas—, hallaron casi un kilo de cocaína de máxima pureza, 195 gramos de marihuana, 26 teléfonos celulares, 119 proyectiles de distintos calibres, balanzas, dinero en efectivo y uniformes policiales.

Los detenidos fueron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán tras ser capturados en el Barrio Belgrano

Entre los elementos incautados, sobresalió una pistola Bersa TPR9 9mm con la inscripción “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, reportada como faltante por el Escuadrón Caballería de Mar del Plata. Además, se recuperaron motos y vehículos con pedido de secuestro activo, entre ellos una Honda XR 190L, una Bajaj Rouser, un Chevrolet Corsa y un Fiat Argo.

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI Mar del Plata) comandó la intervención en el marco del operativo “Sol a Sol 2025/2026”, con la participación de más de 150 efectivos de distintas unidades.

Más de 150 efectivos participaron en el operativo que incluyó la demolición de una construcción usada como bunker

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, Girard fue interceptado en su moto por dos personas que le dispararon en la ingle y le sustrajeron el vehículo, que posteriormente fue hallado junto a un celular.

El operativo permitió recuperar vehículos y motos con pedido de secuestro activo en el marco de la investigación

Las fuentes del caso indicaron que Girard tenía antecedentes desde 2008 por delitos contra la propiedad y las personas. La investigación permitió identificar a cuatro sospechosos, considerados “soldaditos” de distintos puntos de venta de drogas en la zona. Tanto la víctima como los presuntos autores habrían mantenido un conflicto previo, que escaló hasta el desenlace fatal.

La Policía secuestró cocaína de máxima pureza, marihuana y múltiples teléfonos celulares durante los allanamientos

Luego de la primera detención, O. A. A. de 44 años, fue aprehendido por encubrimiento, en tanto que S. U. P. quedó imputado en la causa por homicidio. Ambos permanecen alojados en la Unidad Penal 44 de Batán, a disposición del Ministerio Público Fiscal. Un tercer sospechoso, considerado el cabecilla de la operatoria de narcomenudeo en la zona, logró escapar antes del ingreso de las fuerzas de seguridad.

El operativo finalizó con la demolición de la construcción utilizada como “búnker” para el acopio de armas, drogas y elementos robados. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, las armas de fuego, municiones y prendas de uniforme policial incautadas fueron remitidas a la Policía Científica para su peritaje. Las fuentes consultadas precisaron que la medida busca determinar el origen y el uso de los elementos en otros hechos delictivos.

El segundo detenido fue encontrado en un "bunker"

La fiscal Florencia Salas, a cargo de la UFI N°1, lideró la instrucción por el homicidio, mientras que la fiscal Graciela Trill intervino en la causa por violación de domicilio y amenazas agravadas. El hallazgo de drogas motivó la apertura de un tercer expediente, derivado a la fiscal Daniela Ledesma, de la Unidad Especializada en Estupefacientes. Además, la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA), encabezada por el fiscal Layus, tomó intervención por los vehículos incautados.