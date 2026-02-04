Crimen y Justicia

El Ministerio de Seguridad creó un sistema para que las fuerzas informen sus operativos en tiempo real

La nueva normativa ordena que cada fuerza de seguridad deberán informar, en caso de que existiera, el número de oficiales y civiles abatidos o heridos durante los procedimientos

Guardar
Todas las fuerzas federales deberán
Todas las fuerzas federales deberán cargar información estandarizada sobre operativos, recursos y detenidos en el SIEFFSS

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aprobó la creación de un nuevo sistema federal de registro criminal que obligará a todas las fuerzas policiales y de seguridad a estandarizar y compartir, en tiempo real, los datos de sus operativos y procedimientos. El objetivo es terminar con años de cargado caótico y criterios distintos, para permitir que el Estado centralice la información estadística sobre delitos, recursos y el uso de la fuerza en todo el país.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, impone por primera vez un esquema único para la carga de datos sobre intervenciones policiales, personal desplegado, secuestro de bienes, personas detenidas o demoradas, recursos logísticos y hasta episodios de civiles o agentes muertos o heridos. Según la Resolución 108/2026, este sistema buscará información precisa sobre todos los operativos realizados en el territorio nacional y sus resultados, para articular políticas y evaluarlas con datos confiables.

La resolución reconoce que el panorama actual es desordenado. Los criterios de registro varían tanto que incluso entre fuerzas federales resulta muy difícil comparar o recolectar la información sobre un mismo tipo de evento. Para solucionar esto, la Dirección Nacional de Estadística Criminal será la responsable de administrar el esquema, dictar las reglas específicas y resolver los conflictos de interpretación.

De esta manera, la nueva modalidad fue creada bajo el nombre Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, bautizado con la sigla SIEFFSS y tendrá 7 grandes áreas de recolección de datos. Las fuerzas deberán informar cada intervención por delitos, respuestas a emergencias, despliegues por desastres o accidentes y operaciones de rescate. También habrá datos obligatorios sobre “cantidades y jerarquías” de personal —incluso quienes estén de licencia—, bienes decomisados y toda persona detenida, demorada o posteriormente liberada en hechos en los que intervengan los federales.

La medida alcanza a la
La medida alcanza a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Otro punto abarca recursos materiales: cada fuerza tendrá que detallar “cantidades totales de vehículos o elementos logísticos”.

En cuanto a las consecuencias de los procedimientos, SIEFFSS exigirá registros sobre “personal fallecido o herido cumpliendo funciones, o en hechos fuera de servicio”, y sobre civiles que mueran tras el accionar de las fuerzas o resulten víctimas colaterales.

La resolución ordena que todas las unidades policiales designen un área única, exclusiva, para cargar estos datos. Esta oficina será la autorizada para modificar los reportes y tendrá que preservar cada registro “por al menos 20 años”.

A partir de ahora, cualquier informe que elaboren la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá basarse exclusivamente en lo que esté en este sistema. Si surge algún dato inconsistente, la propia Jefatura de cada fuerza deberá corregirlo en forma inmediata.

“Todo informe estadístico basado en este modelo, tanto para el Ministerio de Seguridad Nacional como para uso de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, deberá ser generado exclusivamente con los datos provistos por esta área”, indica la resolución.

Como órgano central, la Dirección Nacional de Estadística Criminal será el canal obligatorio para recibir toda la información y para difundir las estadísticas elaboradas. La norma subraya la obligación de garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos. Asegura, además, que no se destinarán nuevos fondos estatales a esta estructura: “La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna”.

El Ministerio de Seguridad Nacional
El Ministerio de Seguridad Nacional crea el SIEFFSS para unificar el registro criminal en tiempo real en Argentina

Esta nueva modalidad se enmarca en la Ley de Seguridad Interior y busca que toda la información resulte insumo directo para diseñar y seguir las políticas públicas.

La ministra Monteoliva encomendó a cada fuerza revisar y mejorar sus procesos internos de recolección y control de calidad de los datos. El texto obliga a unificar “criterios de carga, medición y seguimiento” e identificar cualquier desvío en el reporte, con comunicación inmediata a la máxima autoridad de la fuerza.

Ningún área de las fuerzas federales podrá mantener bases o listas alternativas para las estadísticas oficiales: toda cifra consolidada utilizada por el Ministerio de Seguridad Nacional deberá surgir del SIEFFSS.

Con este esquema, la ministra Monteoliva apuesta a transformar las bases de datos policiales para evitar superposiciones y omisiones en los reportes y acercar la gestión a los estándares internacionales de transparencia en materia de seguridad.

Temas Relacionados

Alejandra MonteolivaArgentinaDirección Nacional de Estadística CriminalLey de Seguridad InteriorRegistro Criminal FederalEstadísticas de SeguridadSistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad FederalesSIEFFSSBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Detuvieron en Mendoza a un hombre que mató a tiros a otros en medio de una pelea por drogas

El ahora arrestado asesinó a César Gerar Rodríguez el pasado 2 de diciembre de 2025

Detuvieron en Mendoza a un

Mató a su mamá en Bahía Blanca y lo detuvieron 15 años después tras intentar escapar de su condena

Sergio Daniel Pérez había sido condenado a prisión perpetua en 2011; sin embargo, apeló todas las instancias para evitar la cárcel

Mató a su mamá en

Comenzó el juicio contra la mujer acusada de planificar el crimen de un funcionario municipal en Neuquén

La familia de la víctima señaló a Suyai Contreras como instigadora del homicidio y, posteriormente, como responsable de ataques armados dirigidos a su entorno

Comenzó el juicio contra la

Balearon a un hombre en Rosario por resistirse al robo de su moto que compró hace dos meses

Ocurrió en la calle Ghiraldo y Casiano Casas en el norte de la ciudad santafesina. La víctima tiene una herida en su pierna izquierda

Balearon a un hombre en

El ex novio de la mujer japonesa que denunció haber sido secuestrada y abusada en Salta quedó detenido

La víctima tiene 23 años y conoció a su agresor en 2024, en Japón. La causa ahora pasó al fuero federal y se investiga como trata de personas

El ex novio de la
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Los ancianos de Kiev tiemblan

Los ancianos de Kiev tiemblan por las temperaturas gélidas tras los nuevos ataques rusos a la calefacción: “Nos costará sobrevivir”

En medio de la crisis energética y los apagones diarios, Cuba registró un récord de temperatura mínima de 0ºC

La OTAN criticó la falta de seriedad de Rusia en el marco de los recientes ataques a infraestructuras críticas en Ucrania

Tras derribar un dron iraní en el mar Arábigo, EEUU confirmó que mantiene previstas las conversaciones con Teherán esta semana

La embajada de EEUU en Haití anunció la llegada de buques de guerra al país en medio de un escenario de inestabilidad política