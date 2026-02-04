Comenzó el juicio contra la mujer acusada de planificar el crimen de un funcionario municipal en Neuquén

La víctima fue atacada cuando se preparaba para ir a trabajar (Foto: LM Neuquén)

La apertura del juicio oral contra Suyai Contreras en Neuquén marca un nuevo capítulo en la investigación por el asesinato del trabajador municipal Javier Charpentier, ocurrido en Plaza Huincul. Según la Fiscalía, la acusada, actualmente detenida y vinculada a actividades de narcotráfico en la región, enfrenta cargos que podrían consolidar la hipótesis de una “conducta criminal inducida”.

Desde la instrucción inicial, la familia Charpentier señaló a Contreras como instigadora del homicidio y, posteriormente, como responsable de ataques armados dirigidos a su entorno. El fiscal Gastón Liotard subrayó durante los alegatos que la imputada será juzgada tanto por el homicidio de Charpentier como por el ataque a su hijo Alex, ocurrido en junio de 2025, resaltando que “se la apunta como instigadora de sendos ataques con armas de fuego”.

Se cree que la mujer de 31 años habría ordenado el crimen de Charpentier (Policía de Neuquén)

El tribunal está integrado por el magistrado Juan Pablo Balderrama y las juezas Patricia Lupica Cristo y Carolina González.

En los últimos meses, Contreras fue condenada por una causa de narcomenudeo tras una investigación de la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, que comenzó en 2022 y detectó actividades de tráfico minorista de drogas en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

Un allanamiento, ordenado por la justicia federal, permitió secuestrar cerca de medio kilo de marihuana y varios envoltorios con cocaína.

Aunque no se probó comercialización, Contreras fue sancionada por tenencia simple. El Tribunal Oral Federal de Neuquén le impuso una condena en suspenso y pautas de conducta, en acuerdo con la fiscalía, quedando alojada en la Unidad de Detención 16 a la espera de una decisión definitiva sobre su libertad.

Durante el juicio, la Fiscalía insistió en que los hechos no fueron aislados ni espontáneos, sino producto de una estrategia delictiva. Liotard afirmó: “Resulta fácil advertir cómo, desde nuestro punto de vista, la imputada resuelve los conflictos; lo hace de una sola manera: manda, induce, instiga a otros para que atenten con disparos de armas de fuego. Vamos a demostrar que los ataques no fueron hechos aislados, no fueron cuestiones espontáneas, sino la consecuencia de una conducta criminal inducida por la imputada”.

Comenzó el juicio contra la mujer acusada de planificar el crimen de un funcionario municipal (Poder Judicial de Neuquén)

Por el asesinato de Charpentier, dos personas ya habían sido condenadas: Matías Emiliano Díaz, como autor material, y Alberto Alejandro Pérez, como partícipe necesario, ambos a 10 años y 8 meses de prisión.

La investigación sostiene que Díaz, armado con una pistola 9 mm, interceptó a Charpentier en el sector ex talleres de YPF el 8 de febrero de 2024, disparó al menos 13 veces y provocó la muerte de la víctima por un shock hemodinámico derivado de una lesión vascular en el cayado aórtico. Posteriormente, Díaz huyó junto a Pérez en un camión regador propiedad de Contreras.

El trabajador municipal estaba cargando su camión cisterna, minutos antes de iniciar su jornada laboral sobre calle Azucena Maizani, cerca de las oficinas de Tránsito Municipal de Plaza Huincul.

Según confirmaron los resultados de la autopsia, siete de los disparos impactaron contra Charpentier.

Contreras quedó alojada en la Unidad de Detención 16

Aparentemente, la víctima habría intentado escaparse, pero el impacto de las balas derivó en que terminara de perder el control del camión. Finalmente, terminó estrellado contra un portón y se detuvo.

Al mismo tiempo, un camión que era conducido por Pérez se encargó de bloquear la huida de la víctima e inmediatamente ayudó al tirador a escapar.

La defensa, liderada por Sebastián Perazzolli, objetó la tesis de la Fiscalía. Señaló que “no surge de la evidencia” la existencia de una orden concreta relacionada con el hecho y que, aunque existen mensajes de tono inapropiado, “no hay evidencia concreta respecto de la orden de atentar contra la vida de Charpentier”.

El tribunal prevé escuchar a 17 testigos y recibir los alegatos de cierre en la segunda jornada del debate. Los cargos que enfrenta Contreras son por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de instigadora.